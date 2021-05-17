РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
35323 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
2535 11
Крым (10842) Россия (38349) Чубаров (380) крымские татары (1295)

Оккупанты вручают крымским татарам "предостережения" накануне Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, - Чубаров. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты вручают крымским татарам "предостережения" накануне Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, - Чубаров. ДОКУМЕНТ

Оккупанты обходят дома крымских татар накануне Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и вручают "предостережения".

Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты массово обходят накануне 18 мая - Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - дома членов Меджлиса крымскотатарского народа, делегатов Курултая крымскотатарского народа, активистов национального движения и вручают так называемые "предостережения"... Сегодняшние выкормыши вчерашних НКВДешников снова хозяйничают в оккупированном РФ Крыму", - отметил Чубаров.

Оккупанты вручают крымским татарам предостережения накануне Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, - Чубаров 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымские татары будут оставаться в центре внимания ООН, - Кислица

Оккупанты вручают крымским татарам предостережения накануне Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, - Чубаров 02

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+10
Нацизм в чистом виде
Оккупанты вручают крымским татарам "предостережения" накануне Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4023
показать весь комментарий
17.05.2021 22:01
+5
В 2014 году настоящими Украинцами оказались только крымские татары....Счастья Достойному Народу!!!
показать весь комментарий
17.05.2021 22:01
+4
что сказать?! РОССИЙСКИЙ ФАШИЗМ ВО ВСЕЙ КРАСЕ!
показать весь комментарий
17.05.2021 22:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нацизм в чистом виде
Оккупанты вручают крымским татарам "предостережения" накануне Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4023
показать весь комментарий
17.05.2021 22:01 Ответить
😁😁👍фашизм многогранный.
показать весь комментарий
17.05.2021 22:07 Ответить
В 2014 году настоящими Украинцами оказались только крымские татары....Счастья Достойному Народу!!!
показать весь комментарий
17.05.2021 22:01 Ответить
ГЫГЫ)) Тебя что Зеля из борделя отпустил? Клиентов не распутай,головушка капроновая.Майдан вы,земрази,предали,когда выбрали предателя на коленях перед куйло вместо Пороха......и когда по указке его супруги Леночки под танки ВСУ кидались.Вся твоя дерзость это тут шлепать по пустому,сопли пузырить да ботинки рабиновичам и кивам чистить:ВОКАК)
показать весь комментарий
17.05.2021 22:57 Ответить
Что ты тут забыл ушлёпок иди с мышебратьями общайся враг
показать весь комментарий
18.05.2021 01:48 Ответить
Про мышебратья и одиннарод осторожней,кстати.:..... куйло сказало с любым диалог кроме Порошенко.....73% ответили ЕСТЬ...и это не беларусы,поляки,татары и даже не евреи были точно
показать весь комментарий
18.05.2021 08:03 Ответить
Русские варвары,21-первого века.
показать весь комментарий
17.05.2021 22:09 Ответить
что сказать?! РОССИЙСКИЙ ФАШИЗМ ВО ВСЕЙ КРАСЕ!
показать весь комментарий
17.05.2021 22:34 Ответить
 
 