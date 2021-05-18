Разумков на сегодня созывает внеочередное заседание Рады: Рассмотрят отставку Степанова, Петрашко и Криклия. ДОКУМЕНТ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание парламента, на котором рассмотрят отставку министров развития экономики, инфраструктуры и здравоохранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Разумков сообщил в Facebook.

"Подписал распоряжение о проведении сегодня внеочередного заседания в 16:00. На нем рассмотрим три вопроса:



- об увольнении министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

- об увольнении министра инфраструктуры;

- об увольнении министра здравоохранения", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль направил в Верховную Раду представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий 14 мая подали заявления об отставке.

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