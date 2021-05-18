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Новости Политика Украины
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ВР (10582) увольнение (1063) Петрашко (82) Степанов Максим (1988) Криклий (289) Разумков Дмитрий (1347)

Разумков на сегодня созывает внеочередное заседание Рады: Рассмотрят отставку Степанова, Петрашко и Криклия. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание парламента, на котором рассмотрят отставку министров развития экономики, инфраструктуры и здравоохранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Разумков сообщил в Facebook.

"Подписал распоряжение о проведении сегодня внеочередного заседания в 16:00. На нем рассмотрим три вопроса:

- об увольнении министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- об увольнении министра инфраструктуры;
- об увольнении министра здравоохранения", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль направил в Верховную Раду представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий 14 мая подали заявления об отставке.

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Разумков на сегодня созывает внеочередное заседание Рады: Рассмотрят отставку Степанова, Петрашко и Криклия 01

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Радуцького теж потрібно знімати, він організатор тих кримінально корупційних схем які реалізовував Степанов!
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18.05.2021 10:04 Ответить
Я думаю Степанова нужно оставить. Ну не может обмановать человек у которого курточка за 620 000 гривен. Слишком хлебная должность, что бы ее протерять Разумков на сегодня созывает внеочередное заседание Рады: Рассмотрят отставку Степанова, Петрашко и Криклия - Цензор.НЕТ 883
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18.05.2021 10:05 Ответить
Я думаю Степанова та Радуцького посадять за корупцію та бездіяльність в медицині під час епідемії та війни!
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18.05.2021 10:10 Ответить
А я думаю, что не посадят. О посадках годами только бла-бла-бла, а так никого и не посадили.
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18.05.2021 10:42 Ответить
Та й штани ще він не купив за 620 000 гр.
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18.05.2021 10:53 Ответить
#SaveStepanovFromZebila Разумков на сегодня созывает внеочередное заседание Рады: Рассмотрят отставку Степанова, Петрашко и Криклия - Цензор.НЕТ 1229
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18.05.2021 10:04 Ответить
А Витя выйдет? У него же браслет вроде...
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18.05.2021 10:04 Ответить
это уже какая дрим-тим по счету облажалась?
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18.05.2021 10:22 Ответить
 
 