Разумков на сегодня созывает внеочередное заседание Рады: Рассмотрят отставку Степанова, Петрашко и Криклия. ДОКУМЕНТ
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание парламента, на котором рассмотрят отставку министров развития экономики, инфраструктуры и здравоохранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Разумков сообщил в Facebook.
"Подписал распоряжение о проведении сегодня внеочередного заседания в 16:00. На нем рассмотрим три вопроса:
- об увольнении министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- об увольнении министра инфраструктуры;
- об увольнении министра здравоохранения", - говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль направил в Верховную Раду представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий 14 мая подали заявления об отставке.
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