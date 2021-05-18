Служил в украинской армии: военная контрразведка СБУ разоблачила экс-боевика в подразделении ВСУ. ФОТО

Оперативники военной контрразведки СБУ разоблачили бывшего боевика в подразделении ВСУ в районе операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что мужчина в 2014 году в составе незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" с оружием в руках находился на одном из блокпостов в Славянске Донецкой области. Он осуществлял осмотр и проверку документов граждан и транспортных средств.

Злоумышленник вскоре покинул боевиков, а затем, предоставив недостоверные данные через военкомат, устроился в украинскую армию. Он нес службу в одной из частей в Донецкой области.

В ходе проведения обыска по месту жительства правонарушителя правоохранители обнаружили и изъяли незарегистрированный пистолет травматического действия и пророссийскую символику.



Фото: сайт СБУ

В рамках производства по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжается досудебное следствие.

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Мероприятия проводились совместно с ГУ Нацполиции в Донецкой области под процессуальным руководством Славянской окружной прокуратуры.