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Служил в украинской армии: военная контрразведка СБУ разоблачила экс-боевика в подразделении ВСУ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оперативники военной контрразведки СБУ разоблачили бывшего боевика в подразделении ВСУ в районе операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что мужчина в 2014 году в составе незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" с оружием в руках находился на одном из блокпостов в Славянске Донецкой области. Он осуществлял осмотр и проверку документов граждан и транспортных средств.

Злоумышленник вскоре покинул боевиков, а затем, предоставив недостоверные данные через военкомат, устроился в украинскую армию. Он нес службу в одной из частей в Донецкой области.

В ходе проведения обыска по месту жительства правонарушителя правоохранители обнаружили и изъяли незарегистрированный пистолет травматического действия и пророссийскую символику.

Служил в украинской армии: военная контрразведка СБУ разоблачила экс-боевика в подразделении ВСУ 01
Фото: сайт СБУ

В рамках производства по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжается досудебное следствие.

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Мероприятия проводились совместно с ГУ Нацполиции в Донецкой области под процессуальным руководством Славянской окружной прокуратуры.
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Топ комментарии
+11
Закричал во сне слава пуйлу, а так бы еще долго разоблачали.
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18.05.2021 12:54
+9
а сколько таких упырей все еще служит в ВСУ , в МО, в Генштабе ... Служил в украинской армии: военная контрразведка СБУ разоблачила экс-боевика в подразделении ВСУ - Цензор.НЕТ 3033
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18.05.2021 12:58
+7
Надо показательно расстреливать таких.
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18.05.2021 12:53
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Надо показательно расстреливать таких.
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18.05.2021 12:53 Ответить
а может он осознал) Вот если б наоборот - с ЗСУ к оркам было б хуже
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18.05.2021 12:57 Ответить
Поцікався долею Олександра Проскуріна (Лейтьоха). Він кілька разів намагався записатись до дировців. Проте після звільнення Краматорська він зрозумів, що брехні про розіп'ятих хлопчиків є брехнями і його розвели пропагандони. Опісля він пішов до "Донбасу", потім у 93, а після поранення- у ліцей Богуна.

Проте я сумніваюсь, що у нього є прокацапська символіка, як у перця із статті.
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18.05.2021 13:17 Ответить
Закричал во сне слава пуйлу, а так бы еще долго разоблачали.
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18.05.2021 12:54 Ответить
Служил в украинской армии: военная контрразведка СБУ разоблачила экс-боевика в подразделении ВСУ - Цензор.НЕТ 8993
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18.05.2021 12:55 Ответить
Та не.. наверное бояры нажрался да крапивой закусывал..
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18.05.2021 12:59 Ответить
Нє, віп просто вісні ***** путєном називав Служил в украинской армии: военная контрразведка СБУ разоблачила экс-боевика в подразделении ВСУ - Цензор.НЕТ 4862
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18.05.2021 13:16 Ответить
Може людина зрозуміла власну хибу і виправила її.
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18.05.2021 12:58 Ответить
а може він шпигував за днирами ?
і такі ж були.
Не вірю я цим баканівцям..
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18.05.2021 12:59 Ответить
".... нес службу в ВСУ...". Сумніваюсь, що він ніс службу. Скоріше за все крисятничав.
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18.05.2021 12:58 Ответить
а проверять их не вариант? Или уже и там все продались.
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18.05.2021 12:58 Ответить
А Вы видели очереди возле военкоматов? Качество призывников оставляет желать лучшего.
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18.05.2021 13:35 Ответить
а сколько таких упырей все еще служит в ВСУ , в МО, в Генштабе ... Служил в украинской армии: военная контрразведка СБУ разоблачила экс-боевика в подразделении ВСУ - Цензор.НЕТ 3033
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18.05.2021 12:58 Ответить
і на диво їх СБУ не трогає.
от тому і виникає сумнів...
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18.05.2021 13:00 Ответить
Помню в 2015-м к нам устроился охранником вышедший на пенсию нацгвардеец. Как то в курилке разговорились на тему войны с кацапами и так вообще... Спрешиваю сколько прослужил и чего на пенсию ушел? Вроде не старый еще... Говорит переводиться не захотел в другой город, а командование настояло написать рапорт потому как дальше будет проблемно ему. Спрашиваю, а чего так? Говорит поругался с женой начальника штаба (она в части в штабе бумажки перекладывает с места на место, военнослужащая и к тому же кацапка ярая сторонниц шапкокрада). Говорит, услышал как она отзывалась о Майдане, на участников майдана говорила плохие слова, обзывала и пр. Я, говорит, об этом всем рассказал контрику. Потом меня вызвал начальник штаба, ну дальше я уже писал... Вот так...
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18.05.2021 13:27 Ответить
"Брат Митька помирает, борща просит!" От і прийшов
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18.05.2021 13:05 Ответить
Про російська символіка - це "кавйор на стєну"? 😁 Навіщо писат "фото" і подавати фот, яке не несе змістовного навантаження? І оці дрібні сошки, які виловлює контррозвідка - це длише жертви, щоб прикрити таких акул, як Єрмак.
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18.05.2021 13:07 Ответить
Ковёр топовый!
Сразу видно - жилище ватоцефала...
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18.05.2021 13:17 Ответить
"Стояв на блокпосту і перевіряв документи". Такий інтелігент, такий мирний і порядний. А де ті, хто кожного дня вбивав? Як він потрапив на службу в ЗСУ?
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18.05.2021 14:13 Ответить
Схоже, йому однаково на якому боці воювати і в кого стріляти. Аби гроші платили.
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18.05.2021 14:48 Ответить
А от кремлівських кротів в ОПі СБУ викривати не хоче.
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18.05.2021 14:48 Ответить
Работы у СБУ валом... выявлять казачков засланных и в ВСУ и в ОП на разных уровнях..... Чистка нации происходит от кацапского дерьма.
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18.05.2021 15:02 Ответить
тю, может его ввели в заблуждение.
потом осознал и искупил вину.
разбираться надо.
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19.05.2021 02:55 Ответить
 
 