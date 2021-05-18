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Рада одобрила продажу государственных и коммунальных земельных участков через электронные аукционы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада одобрила продажу государственных и коммунальных земельных участков через электронные аукционы

Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №2195 относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности через электронные аукционы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" - 272 народных депутата.

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Перед этим с 10.00 парламентарии рассматривали правки к законопроекту.

Перед голосованием лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала парламент не поддерживать "земельные" инициативы власти и заявила, что с первого июля начнётся "большое обезземеливание Украины".

Она обвинила депутатов большинства в том, что они не знают, за что голосуют, а только слушаются руководство, какую кнопку нажимать.

Тимошенко призвала главу ВРУ и его заместителя не давать сигналы залу, как именно нужно проголосовать - поддержать поправку или нет, а просто ставить на голосование.

"Я предлагаю в следующий раз сказать: "Определяйтесь", - сказала нардеп Разумкову.

После чего глава ВР перед голосованием очередной поправки обратился к депутатам: "Просьба определяться и проголосовать".

Согласно закону, торги государственной землей будут только онлайн. Подача документов, регистрация, участие предусмотрены с любой точки; информация об аукционе и лотах будет размещаться сразу в интернете. Однако до завершения аукциона информация об участниках является конфиденциальной.

Торговаться смогут не менее двух человек. Фермеры тоже смогут торговаться: большие участки будут делить на меньшие.

Гарантийный взнос составляет от 30% стартовой цены. Торги будут проходить в три раунда: один раунд - одно повышение ставки. Минимальный шаг - не менее 1% стартовой цены лота.
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Топ комментарии
+5
НУ ОСЬ, ТЕПЕР ЗЕМЛЮ У ФЕРМЕРІВ БУДУТЬ ЗАБИРАТИ ЕЛЕКТРОННО Рада одобрила продажу земельных участков через электронные аукционы - Цензор.НЕТ 6196
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18.05.2021 14:34
+4
Баба Юля знала, что голосов хватит, вон и решила с себя патриотку показать Рада одобрила продажу земельных участков через электронные аукционы - Цензор.НЕТ 2621
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18.05.2021 14:34
+3
ЗЕвиродки це все роблять з нами виключно тому, що ми їм це дозволяємо робити.
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18.05.2021 15:17
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Баба Юля знала, что голосов хватит, вон и решила с себя патриотку показать Рада одобрила продажу земельных участков через электронные аукционы - Цензор.НЕТ 2621
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18.05.2021 14:34 Ответить
НУ ОСЬ, ТЕПЕР ЗЕМЛЮ У ФЕРМЕРІВ БУДУТЬ ЗАБИРАТИ ЕЛЕКТРОННО Рада одобрила продажу земельных участков через электронные аукционы - Цензор.НЕТ 6196
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18.05.2021 14:34 Ответить
и не только у фермеров. Пока нераспаеванную будут продавать.
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18.05.2021 14:48 Ответить
БЮТ - єдина партія, яка в Раді намагалась зупинити цей тотальний розпродаж і просила внести багато правок в інтересах українського фермера.Всі правки були зеленими пролосовано "воздєржался" і через це провалені.
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18.05.2021 17:04 Ответить
Да что там, вместе с крепосными продавать будут.
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18.05.2021 15:41 Ответить
Привіт, земельний ebay!
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18.05.2021 14:48 Ответить
ну понеслось... Рада одобрила продажу государственных и коммунальных земельных участков через электронные аукционы - Цензор.НЕТ 6810
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18.05.2021 14:49 Ответить
Ну чё по мелочи голосовать? Рада одобрила продажу государственных и коммунальных земельных участков через электронные аукционы - Цензор.НЕТ 5739
Када вже проголосуете за налог на прибыль от проданной почки?
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18.05.2021 14:51 Ответить
Ліквідаційна комісія форсує фінальний розпродаж неньки.
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18.05.2021 15:06 Ответить
****, і прогулять собаку ніде буде....
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18.05.2021 15:09 Ответить
і пос*рати на природі вже не зможеш
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18.05.2021 17:05 Ответить
тронут мою землю встретятся с Калашниковым
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18.05.2021 15:13 Ответить
ЗЕвиродки це все роблять з нами виключно тому, що ми їм це дозволяємо робити.
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18.05.2021 15:17 Ответить
 
 