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Рада схвалила продаж державних та комунальних земельних ділянок через електронні аукціони

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада схвалила продаж державних та комунальних земельних ділянок через електронні аукціони

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №2195 щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності через електронні аукціони.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" - 272 народні депутати.

Перед цим з 10:00 парламентарі розглядали поправки до законопроєкту.

Перед голосуванням лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликала парламент не підтримувати "земельні" ініціативи влади і заявила, що з першого липня почнеться "велике обезземелення України".

Вона звинуватила депутатів більшості в тому, що вони не знають, за що голосують, а лише слухаються керівництво, яку кнопку натискати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила "земельний" закон, який розглядала із 16 березня:землі поза населеними пунктами передали ОТГ

Тимошенко закликала главу ВРУ і його заступника не давати сигнали залу, як саме потрібно проголосувати - підтримати поправку чи ні, а просто ставити на голосування.

"Я пропоную наступного разу сказати: "Визначайтеся", - сказала нардепка Разумкову.

Після чого глава ВР перед голосуванням чергової поправки звернувся до депутатів: "Прохання визначатися і проголосувати".

Відповідно до закону, торги державною землею будуть тільки онлайн. Подання документів, реєстрація, участь передбачені з будь-якої точки; інформація про аукціон і лоти буде розміщуватися відразу в інтернеті. Однак до завершення аукціону інформація про учасників є конфіденційною.

Торгуватися зможуть щонайменше дві особи. Фермери теж зможуть торгуватися: великі ділянки будуть ділити на менші.

Гарантійний внесок становить від 30% від стартової ціни. Торги проходитимуть у три раунди: один раунд - одне підвищення ставки. Мінімальний крок - не менше 1% від стартової ціни лота.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
НУ ОСЬ, ТЕПЕР ЗЕМЛЮ У ФЕРМЕРІВ БУДУТЬ ЗАБИРАТИ ЕЛЕКТРОННО Рада одобрила продажу земельных участков через электронные аукционы - Цензор.НЕТ 6196
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18.05.2021 14:34
+4
Баба Юля знала, что голосов хватит, вон и решила с себя патриотку показать Рада одобрила продажу земельных участков через электронные аукционы - Цензор.НЕТ 2621
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18.05.2021 14:34
+3
ЗЕвиродки це все роблять з нами виключно тому, що ми їм це дозволяємо робити.
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18.05.2021 15:17
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Баба Юля знала, что голосов хватит, вон и решила с себя патриотку показать Рада одобрила продажу земельных участков через электронные аукционы - Цензор.НЕТ 2621
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18.05.2021 14:34 Відповісти
НУ ОСЬ, ТЕПЕР ЗЕМЛЮ У ФЕРМЕРІВ БУДУТЬ ЗАБИРАТИ ЕЛЕКТРОННО Рада одобрила продажу земельных участков через электронные аукционы - Цензор.НЕТ 6196
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18.05.2021 14:34 Відповісти
и не только у фермеров. Пока нераспаеванную будут продавать.
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18.05.2021 14:48 Відповісти
БЮТ - єдина партія, яка в Раді намагалась зупинити цей тотальний розпродаж і просила внести багато правок в інтересах українського фермера.Всі правки були зеленими пролосовано "воздєржался" і через це провалені.
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18.05.2021 17:04 Відповісти
Да что там, вместе с крепосными продавать будут.
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18.05.2021 15:41 Відповісти
Привіт, земельний ebay!
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18.05.2021 14:48 Відповісти
ну понеслось... Рада одобрила продажу государственных и коммунальных земельных участков через электронные аукционы - Цензор.НЕТ 6810
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18.05.2021 14:49 Відповісти
Ну чё по мелочи голосовать? Рада одобрила продажу государственных и коммунальных земельных участков через электронные аукционы - Цензор.НЕТ 5739
Када вже проголосуете за налог на прибыль от проданной почки?
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18.05.2021 14:51 Відповісти
Ліквідаційна комісія форсує фінальний розпродаж неньки.
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18.05.2021 15:06 Відповісти
****, і прогулять собаку ніде буде....
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18.05.2021 15:09 Відповісти
і пос*рати на природі вже не зможеш
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18.05.2021 17:05 Відповісти
тронут мою землю встретятся с Калашниковым
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18.05.2021 15:13 Відповісти
ЗЕвиродки це все роблять з нами виключно тому, що ми їм це дозволяємо робити.
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18.05.2021 15:17 Відповісти
 
 