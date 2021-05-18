Более 150 террористов убиты в боях в Газе, - ЦАХАЛ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Армия обороны Израиля заявляет, что по состоянию на прошлую ночь они убили более 150 боевиков-террористов, в основном из ХАМАС, во время боев в секторе Газы.
По данным Министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, в ходе боевых действий было убито как минимум более 200 палестинцев, в том числе более 50 несовершеннолетних и три десятка женщин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
По словам официального представителя ЦАХАЛа Хидаи Зильбермана, по состоянию на ночь понедельника среди убитых были более 120 членов ХАМАС и более 25 – членов Палестинского исламского джихада. Еще несколько боевиков террористов, вероятно, были убиты за ночь.
Кроме того, Зильберман заявил, что в ходе ночных авиаударов Армия обороны Израиля уничтожила около 15 км подземных туннелей ХАМАС в городе Газа и Хан-Юнисе.
Около 60 самолетов сбросили более 100 бомб на 65 целей в течение примерно 30 минут, начиная с 3:45 утра вторника.
Это четвертая атака на сеть оборонительных бункеров и переходов ХАМАСа в секторе Газа, которую ЦАХАЛ окрестили "метро". Разрушены уже более 100 км туннелей.
Напомним, 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев. С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.
Пожалуйста, подождите...
Через прицел.
Защищаешь свою землю от украинцев, которые загнали тебя в резервацию днр? И теперь пытаются выжить на рассию?
За первые семь дней операции были нанесены сотни ударов по целям в секторе Газы. Минздрав Газы сообщал о примерно 210 убитых и более 1400 раненых. Судя по публикуемым отчетам, большинство убитых - боевики террористических группировок, причастные к обстрелам. Но есть жертвы и среди мирного населения.
С начала операции ЦАХАЛ атаковал в Газе более 1200 целей. Уничтожена сеть подземных коммуникаций ("метро") ХАМАСа, построенная после операции "Нерушимая скала" (лето 2014).
А что особенно необычно в этой ситуации, это то, что в израильских религиозных школах-интернатах БЕСПЛАТНО живут и учатсч подростки арабы имеющие подтверждённые еврейские корни. Даже бабушка еврейка 100% билет в лучшую жизнь...
Сам видал в этих школах учащихся... даже негритянок
В 90-х это может и проходило. Сейчас консул или посол может затребовать Тору с актом записи рождения бабушки подтверждающую еврейские корни. Еще надо год или два шлятся в "Сохнут" постигая язык и культуру.
Конечно если есть бабло, то все эти условности игнорируются.
Я самолично ездил в городской архив и возил архивариуса с огромной книгой записей разных еврейских актов в израильскре посольство на Леси Украинки. Просто это было давно и я забыл как эта книга называется.
Если сам не знаешь, то и не умничай тут
И чего оно ТАКОЕ нервное - сразу истерить начинает? Наверное мамочка ему на диван блинчиков не подала или переборщил в общении с Дуней Кулаковой...
Мамаша! Ну в конце концов подайте на диван оте блинчики или накапайте дитю валерианки, бо вдруг оно ничтоже сумняшеся сиганёт из окна и прибьёт собою невинного, честного , прохожего выгуливающего свою маленькую собачку....
Ти під яким прапором пишеш? Під Українським? То й пиши на державній мові
Чи вже всі мізкі витекли через пісюна тому, що твоє побачення з Дунею Кулаковой по чотири рази на день під портрет ***** на моніторі...
Це не ти волав стоячи мордякою на Північ:- "ПУТИН !!! РАССЕЯ !!!" ?
Топливо в Газу было поставлено израильской компанией "Паз Делек" по гуманитарным соображениям.
Один из водителей, житель Беэр-Шевы, в эфире радиостанции "Кан Бет" признал, что ему было непросто доставлять топливо к границе Газы, находясь под угрозой минометных обстрелов и зная о том, что в любой момент из Газы могут обстрелять его дом.
Отметим, что именно во время осуществления этой поставки топлива боевики террористических группировок более чем на пять часов приостановили ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газы. Однако вскоре после того, как топливо прибыло в Газу, интенсивные обстрелы возобновились.
Много ракет, мало еды.
Жизнь человека ничего не стоит.
Правда, по агрессивности и ненависти к соседям они могут посоперничать !
Дорисовали бы 0..... ДЛя солидности.