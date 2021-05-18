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Новости За рубежом
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Газа (45) Израиль (1756) Сектор Газа (159) Хамас (152)

Более 150 террористов убиты в боях в Газе, - ЦАХАЛ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Более 150 террористов убиты в боях в Газе, - ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля заявляет, что по состоянию на прошлую ночь они убили более 150 боевиков-террористов, в основном из ХАМАС, во время боев в секторе Газы.

По данным Министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, в ходе боевых действий было убито как минимум более 200 палестинцев, в том числе более 50 несовершеннолетних и три десятка женщин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По словам официального представителя ЦАХАЛа Хидаи Зильбермана, по состоянию на ночь понедельника среди убитых были более 120 членов ХАМАС и более 25 – членов Палестинского исламского джихада. Еще несколько боевиков террористов, вероятно, были убиты за ночь.

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Кроме того, Зильберман заявил, что в ходе ночных авиаударов Армия обороны Израиля уничтожила около 15 км подземных туннелей ХАМАС в городе Газа и Хан-Юнисе.

Около 60 самолетов сбросили более 100 бомб на 65 целей в течение примерно 30 минут, начиная с 3:45 утра вторника.

Это четвертая атака на сеть оборонительных бункеров и переходов ХАМАСа в секторе Газа, которую ЦАХАЛ окрестили "метро". Разрушены уже более 100 км туннелей.

Напомним, 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев. С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.
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Топ комментарии
+23
Более 150 террористов убиты в боях в Газе, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 616
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18.05.2021 14:09
+23
Главное, что израильтяне не забывали перед этим смотреть им в глаза в поисках там мира.
Через прицел. Более 150 террористов убиты в боях в Газе, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 8147
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18.05.2021 14:10
+18
... и не имея 73% дебилов в составе избирателей. Более 150 террористов убиты в боях в Газе, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 1590
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18.05.2021 14:14
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Более 150 террористов убиты в боях в Газе, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 616
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18.05.2021 14:09 Ответить
все как у нас было
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18.05.2021 14:11 Ответить
Даунбасити та "Хамас",учні однієї школи!!!))
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18.05.2021 14:19 Ответить
Главное, что израильтяне не забывали перед этим смотреть им в глаза в поисках там мира.
Через прицел. Более 150 террористов убиты в боях в Газе, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 8147
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18.05.2021 14:10 Ответить
имея 30 % и не менее тех же процентов - в конгрессе и сенате США - могут себе позволить - у них только военной помощи на 3- 4 миллиарда в год заходит
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18.05.2021 14:12 Ответить
... и не имея 73% дебилов в составе избирателей. Более 150 террористов убиты в боях в Газе, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 1590
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18.05.2021 14:14 Ответить
так вокруг у них 100 миллионов арабов
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18.05.2021 14:16 Ответить
... а вокруг нас 140 млн. парашников, что ещё хуже. Более 150 террористов убиты в боях в Газе, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 8248
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18.05.2021 14:19 Ответить
их вырежут всех ,в прямом смысле этого слова
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18.05.2021 14:23 Ответить
Если россияне уничтожит государство Украина то Геноцид 1933 покажется прелюдией.
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18.05.2021 17:25 Ответить
население Израиля 9 млн. из них почти 2 млн. арабов и территория Израиля 22 тыс. кв. км!!!
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18.05.2021 14:24 Ответить
Могу принять часть Цахала с вооружением на оветственное хранение Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 9698
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18.05.2021 15:11 Ответить
😄
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18.05.2021 16:49 Ответить
Палестинці такі ж араби, як українці слов'яни. І палестинці захищають СВОЮ землю від знахабнілих євреїв-юдеїв, окупантів, які загнали їх у резервацію і тепер, навіть, звідти виживають. Євреї називають палестинців терористами, як і росіяни -- українців на фронті.
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18.05.2021 17:12 Ответить
Из Данбаса?
Защищаешь свою землю от украинцев, которые загнали тебя в резервацию днр? И теперь пытаются выжить на рассию?
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19.05.2021 09:11 Ответить
У Вас все добре з головою? Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 1420 Араби загарбники палестинських земель, з'явились там у VII сторіччі! Корінний народ Палестини - євреї, які з'явились там 3300 років тому, до євреїв там жили ханаанці та філістимляни, до яких араби не мають жодного відношення! Палестиною цю землю назвали римляни які свого часу загарбали Ізраїльске та Юдейське царства, назвали цю землю "Палестина" на честь "філістимлян" після багатьох єврейських повстаннь проти римських окупантів! Взагалі так звана нинішня "Палестина"(Газа та Західний берег) і є те саме "ОРДЛО" для Ізраїлю, а арабський світ та сама росія! Ніколи в історії не існувало "Палестинської держави", тим паче арабської, як і ніколи не було ніякого "палестинського народу", як ніколи не було народу "ОРДЛО"!
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19.05.2021 19:05 Ответить
Ще наприкінці 19-го сторіччя Османська Імперія дозволила євреям які жили у діаспорі повертатися на свою історичну батьківщину, в Палестину, на той час там проживала невелика кількість євреїв та арабська більшість, внаслідок того що євреї сторіччями витіснялись з цієї землі, та більшість стали вигнанцями, жили в діаспорі десятками поколінь, не забуваючи що в них є СВОЯ БАТЬКІВЩИНА, яку вони колись зможуть повернути, зберігали СВОЮ ВІРУ та МОВУ (бо без цього нарід зник би)! земля ця була занедбана та нікому не потрібна, пустелі на півдні та болота на півночі, на початку 20-го сторіччя, ще до падіння Османської Імперії, там почали відбудовуватися міста, та й будуватися з нуля, на тих місцях де було болото (Тель-Авів наприклад - заснований у 1909 році) чи пустелі зараз ліси та поля, тоді почали масово підтягуватися араби, яких ця земля не цікавила, бо вони в більшості не працьовиті та рукожопі як кацапи і робити до того часу їм там було нічого! Після падіння Османів, Палестина потрапила під британський протекторат, у 1917 році була прийнята декларація Бальфура (Міністр закордонних справ Великобританії): "Уряд Його Величності зі схваленням розглядає питання про створення в Палестині національного осередка для єврейського народу і докладе всіх зусиль для сприяння та досягнення цієї мети; причому ясно мається на увазі, що не повинні здійснюватися ніякі дії, що можуть порушити цивільні та релігійні права існуючих неєврейських громад у Палестині або права і політичний статус, якими користуються євреї в будь-якій іншій країні"! 24 липня 1922 року декларація включена в текст мандата Великої Британії на Палестину, затвердженого "Лігою Націй"! доречі, за рік до того Палестиною вважалась й територія нинішньої Іорданії, яка у 1921-му році, була відділена від Палестини, та стала "Еміратом Трансіорданія" (Хашимітське королівство), тобто арабська Палестина - арабам ще тоді дали НЕЗАЛЕЖНУ державу в Палестині, у іншій частині строювалась єврейська автономія під Британським мандатом і арабів звідти ніхно не гнав, далі почалися перші сутички арабів з євреями, Британія, порушивши власну декларацію прийняту "Лігою Націй" ввела квоту на переселення євреїв до Палестини, а потім заборону, тим самим спровокувавши виникнення єврейського повстанського руху проти Британії за незалежнісь, у 1933 році Давид Бен-Гуріон писав: "ні Велика Британія, ні арабський світ не зникнуть з карти світу, якщо вони не будуть мати Палестину, у той час як наше існування повністю залежить від цього. Для нас це питання життя або смерті…" Після Другої Світової, рішенням ООН було прийнято поділити Палестину між євреями та арабами, євреї на все погодились, натомість палестинські араби за підтримки Египту, Сирії, Іорданії, Лівану почали войну проти щойно проголошеного Ізраїлю, яку з ганьбою програли! з 1948-го по 1967-й Газа була підконтрольна Египту, Західний Берег з Ієрусалимом Іорданії, і ніхто не строрював там ніякої незалежної арабської Палестинької держави, їм це було не потрібно, мета була знищити Ізраїль, та розділити ці землі, араби, за підтримки СССР (з радянським озброєнням та інструкторами-іхтамнєтамі) в 1967-му стягли віська до кордонів Ізраїлю, та з бахвальством заявляли що ось-ось згорнуть євреїв у море! Євреї повірили, та в щент розбили П'ЯТЬ арабських армій за ШІСТЬ ДНІВ! І вся терористична палестинська наволоч була підготовлена саме в ГБшних кабінетах, всі вони навчались у радянському союзі!!! Далі продовжувати, чи Ви нарешті почнете думати?
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19.05.2021 20:06 Ответить
у Израиля военный бюджет более 21 млрд.$, так что не в помощи дело, с США там больше кооперация в военной сфере, есть совместные разработки... и о каких 30% речь? 30% кого/чего?
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18.05.2021 14:22 Ответить
У ті 21 млрд входять і наші гроші, як з усього світу.
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18.05.2021 17:14 Ответить
які такі "наші гороші..."? Ви взагалі розумієте на чому базується економіка Ізраїлю? Це одна з найбільш технологічно розвинених країн світу! Розробками якої користується увесь світ і Ви також, кожного дня!
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19.05.2021 18:38 Ответить
ивреи как всегда фастают и преувеличивают...
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18.05.2021 14:12 Ответить
ЦАХАЛ продолжает проведение в секторе Газы антитеррористической операции под кодовым названием "Страж стен" ("Шомер а-Хомот"), начатую 11 мая после массированных ракетных обстрелов израильской территории.
За первые семь дней операции были нанесены сотни ударов по целям в секторе Газы. Минздрав Газы сообщал о примерно 210 убитых и более 1400 раненых. Судя по публикуемым отчетам, большинство убитых - боевики террористических группировок, причастные к обстрелам. Но есть жертвы и среди мирного населения.
С начала операции ЦАХАЛ атаковал в Газе более 1200 целей. Уничтожена сеть подземных коммуникаций ("метро") ХАМАСа, построенная после операции "Нерушимая скала" (лето 2014).
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18.05.2021 14:17 Ответить
К сожалению тот, кто дал команду на запуск ракет по Израилю НАВЕРНЯКА жив....
А что особенно необычно в этой ситуации, это то, что в израильских религиозных школах-интернатах БЕСПЛАТНО живут и учатсч подростки арабы имеющие подтверждённые еврейские корни. Даже бабушка еврейка 100% билет в лучшую жизнь...
Сам видал в этих школах учащихся... даже негритянок Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 7527
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18.05.2021 14:28 Ответить
Так, це правда. У Донецьку в середині 90-х в будинку біля "Білого лебедя" (універмаг) у кімнаті за одним столом робили документи на Ізраїль, а за другим -- на Грецію. Дуже швидко і легко. Просто в Свідоцтві про народження національність матері знімали лазарем, і писали "єврейка", або в іншому випадку "гречанка".
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18.05.2021 17:22 Ответить
Всього за 300 доларів...
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18.05.2021 17:24 Ответить
Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 8846 Оксана Стецьків Всього за 300 доларів...

В 90-х это может и проходило. Сейчас консул или посол может затребовать Тору с актом записи рождения бабушки подтверждающую еврейские корни. Еще надо год или два шлятся в "Сохнут" постигая язык и культуру.
Конечно если есть бабло, то все эти условности игнорируются.
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18.05.2021 17:49 Ответить
Тору с актом записи? Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 9293
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19.05.2021 20:09 Ответить
а в какую книгу в синагоге делали запись о рождении еврея или свершения обрезания?
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19.05.2021 20:37 Ответить
Как можно сделать запись о рождении или обрезании в Тору - Пятикнижье Моисея? Это первые пять книг Ветхого Завета!? Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 8402 Тебе при крещении запись делали в Библию? Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 797
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19.05.2021 21:20 Ответить
на заборе Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 3018
Я самолично ездил в городской архив и возил архивариуса с огромной книгой записей разных еврейских актов в израильскре посольство на Леси Украинки. Просто это было давно и я забыл как эта книга называется.
Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 740 Если сам не знаешь, то и не умничай тут
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19.05.2021 21:33 Ответить
Ты кретин?) Кто из нас написал "затребовать Тору с актом записи рождения бабушки"? Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 5744 "Я самолично ездил в городской архив и возил архивариуса с огромной книгой" - а это и есть просто метрическая книга которая ведётся при синагоге, куда вносятся данные о рождении, бракосочетании и т.п., Тора тут причём Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 7385
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19.05.2021 21:47 Ответить
"Ты кретин?) Кто из нас написал "затребо..."
И чего оно ТАКОЕ нервное - сразу истерить начинает? Наверное мамочка ему на диван блинчиков не подала или переборщил в общении с Дуней Кулаковой...
Мамаша! Ну в конце концов подайте на диван оте блинчики или накапайте дитю валерианки, бо вдруг оно ничтоже сумняшеся сиганёт из окна и прибьёт собою невинного, честного , прохожего выгуливающего свою маленькую собачку....
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20.05.2021 04:23 Ответить
Лошара, слив засчитан! Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 903
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20.05.2021 07:11 Ответить
и тебе не хворать... Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 2593
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20.05.2021 17:59 Ответить
повна маячня! може якимсь лохам і робили, така кустарна підробка ніяк не пройде перевірки ізраїльського МВС, і якщо у свідоцтві про народження написано що мати "єврейка", це обов'язкого перевіряється! До речі, для репатриації не обов'язкого щоб мати була єврейка, достатньо й батька, бабусі чи дідуся, неважливо по мамі чи по татові, просто людинав такому разі не вважається євреєм, але є абсолютно повноцінним громадянином Ізраїлю!
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19.05.2021 18:45 Ответить
а кацаполошары, как всегда орут "вывсёврете" Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 1946
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18.05.2021 14:29 Ответить
*фастают*,- ай красавелло чебоксарское малограмотное ...
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18.05.2021 15:08 Ответить
Яке тобі діло до мєї грамотності?
Ти під яким прапором пишеш? Під Українським? То й пиши на державній мові Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 2255
Чи вже всі мізкі витекли через пісюна тому, що твоє побачення з Дунею Кулаковой по чотири рази на день під портрет ***** на моніторі...
Це не ти волав стоячи мордякою на Північ:- "ПУТИН !!! РАССЕЯ !!!" ?
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18.05.2021 15:21 Ответить
Такими темпами скоро на "переговоры" в Москву к закоксованной лошади некому будет ездить.
Более 150 террористов убиты в боях в Газе, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 7892
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18.05.2021 14:12 Ответить
смотрю на фотки и думаю - а наш клоун не шиит однако? вони без галстуков ходют))
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18.05.2021 14:14 Ответить
Насчёт вероисповедания - уверен, не шиит. Хотя рядом. А насчёт заточки - точно на все сто.
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18.05.2021 14:15 Ответить
восток - дело темное)))
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18.05.2021 14:17 Ответить
Несмотря на продолжающуюся антитеррористическую операцию "Страж стен", через КПП "Керем Шалом" в сектор Газы с израильской территории проехали пять грузовиков с топливом (по 40 тонн в каждом).
Топливо в Газу было поставлено израильской компанией "Паз Делек" по гуманитарным соображениям.
Один из водителей, житель Беэр-Шевы, в эфире радиостанции "Кан Бет" признал, что ему было непросто доставлять топливо к границе Газы, находясь под угрозой минометных обстрелов и зная о том, что в любой момент из Газы могут обстрелять его дом.
Отметим, что именно во время осуществления этой поставки топлива боевики террористических группировок более чем на пять часов приостановили ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газы. Однако вскоре после того, как топливо прибыло в Газу, интенсивные обстрелы возобновились.Более 150 террористов убиты в боях в Газе, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 3638
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18.05.2021 14:15 Ответить
ох как несчастных арабов "ущемляют"
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18.05.2021 14:30 Ответить
Более 150 террористов убиты в боях в Газе, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 9540
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18.05.2021 14:17 Ответить
капля в море. их там десятки тысяч.
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18.05.2021 14:18 Ответить
Нашому б керманичу-одновірцю повчитись...
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18.05.2021 14:21 Ответить
ХАМАС - россия в миниатюре 😃
Много ракет, мало еды.
Жизнь человека ничего не стоит.
Правда, по агрессивности и ненависти к соседям они могут посоперничать !
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18.05.2021 14:29 Ответить
Хабадники захватывают Храмовую гору и не остановятся перед провоцированием самых грандиозных сценариев.
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18.05.2021 16:34 Ответить
А че так мало детей?
Дорисовали бы 0..... ДЛя солидности.
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18.05.2021 23:44 Ответить
 
 