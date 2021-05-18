Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ
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Армія оборони Ізраїлю заявляє, що станом на минулу ніч вони вбили понад 150 бойовиків-терористів, переважно з ХАМАС, під час боїв у секторі Гази.
За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, керованого ХАМАС, у ході бойових дій було вбито щонайменше понад 200 палестинців, зокрема понад 50 неповнолітніх і три десятки жінок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
За словами офіційного представника ЦАХАЛа Хідаї Зільбермана, станом на ніч понеділка серед убитих були понад 120 членів ХАМАС і понад 25 – членів Палестинського ісламського джихаду. Ще кілька бойовиків терористів, ймовірно, були вбиті за ніч.
Крім того, Зільберман заявив, що у ході нічних авіаударів Армія оборони Ізраїлю знищила приблизно 15 км підземних тунелів ХАМАС у місті Газа і Хан-Юнісі.
Майже 60 літаків скинули понад 100 бомб на 65 цілей протягом приблизно 30 хвилин, починаючи із 3:45 ранку вівторка.
Це четверта атака на мережу оборонних бункерів і переходів ХАМАСу в секторі Гази, яку ЦАХАЛ охрестили "метро". Зруйновано вже понад 100 км тунелів.
Нагадаємо, 10 травня Сектор Гази обстріляв територію Ізраїлю і отримав у відповідь вогонь. Атака сталася незабаром після палестинських протестів у Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців. З цього моменту між Ізраїлем і Сектором Гази тривають активні бойові дії.
Будь ласка, зачекайте...
Через прицел.
Защищаешь свою землю от украинцев, которые загнали тебя в резервацию днр? И теперь пытаются выжить на рассию?
За первые семь дней операции были нанесены сотни ударов по целям в секторе Газы. Минздрав Газы сообщал о примерно 210 убитых и более 1400 раненых. Судя по публикуемым отчетам, большинство убитых - боевики террористических группировок, причастные к обстрелам. Но есть жертвы и среди мирного населения.
С начала операции ЦАХАЛ атаковал в Газе более 1200 целей. Уничтожена сеть подземных коммуникаций ("метро") ХАМАСа, построенная после операции "Нерушимая скала" (лето 2014).
А что особенно необычно в этой ситуации, это то, что в израильских религиозных школах-интернатах БЕСПЛАТНО живут и учатсч подростки арабы имеющие подтверждённые еврейские корни. Даже бабушка еврейка 100% билет в лучшую жизнь...
Сам видал в этих школах учащихся... даже негритянок
В 90-х это может и проходило. Сейчас консул или посол может затребовать Тору с актом записи рождения бабушки подтверждающую еврейские корни. Еще надо год или два шлятся в "Сохнут" постигая язык и культуру.
Конечно если есть бабло, то все эти условности игнорируются.
Я самолично ездил в городской архив и возил архивариуса с огромной книгой записей разных еврейских актов в израильскре посольство на Леси Украинки. Просто это было давно и я забыл как эта книга называется.
Если сам не знаешь, то и не умничай тут
И чего оно ТАКОЕ нервное - сразу истерить начинает? Наверное мамочка ему на диван блинчиков не подала или переборщил в общении с Дуней Кулаковой...
Мамаша! Ну в конце концов подайте на диван оте блинчики или накапайте дитю валерианки, бо вдруг оно ничтоже сумняшеся сиганёт из окна и прибьёт собою невинного, честного , прохожего выгуливающего свою маленькую собачку....
Ти під яким прапором пишеш? Під Українським? То й пиши на державній мові
Чи вже всі мізкі витекли через пісюна тому, що твоє побачення з Дунею Кулаковой по чотири рази на день під портрет ***** на моніторі...
Це не ти волав стоячи мордякою на Північ:- "ПУТИН !!! РАССЕЯ !!!" ?
Топливо в Газу было поставлено израильской компанией "Паз Делек" по гуманитарным соображениям.
Один из водителей, житель Беэр-Шевы, в эфире радиостанции "Кан Бет" признал, что ему было непросто доставлять топливо к границе Газы, находясь под угрозой минометных обстрелов и зная о том, что в любой момент из Газы могут обстрелять его дом.
Отметим, что именно во время осуществления этой поставки топлива боевики террористических группировок более чем на пять часов приостановили ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газы. Однако вскоре после того, как топливо прибыло в Газу, интенсивные обстрелы возобновились.
Много ракет, мало еды.
Жизнь человека ничего не стоит.
Правда, по агрессивности и ненависти к соседям они могут посоперничать !
Дорисовали бы 0..... ДЛя солидности.