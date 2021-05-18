УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12450 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
4 917 71
Газа (10) Ізраїль (1226) Сектор Гази (168) Хамас (155)

Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що станом на минулу ніч вони вбили понад 150 бойовиків-терористів, переважно з ХАМАС, під час боїв у секторі Гази.

За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, керованого ХАМАС, у ході бойових дій було вбито щонайменше понад 200 палестинців, зокрема понад 50 неповнолітніх і три десятки жінок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

За словами офіційного представника ЦАХАЛа Хідаї Зільбермана, станом на ніч понеділка серед убитих були понад 120 членів ХАМАС і понад 25 – членів Палестинського ісламського джихаду. Ще кілька бойовиків терористів, ймовірно, були вбиті за ніч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загострення на Близькому Сході: Палестина повідомляє про 212 загиблих, з них майже третина - діти, Ізраїль - про 10

Крім того, Зільберман заявив, що у ході нічних авіаударів Армія оборони Ізраїлю знищила приблизно 15 км підземних тунелів ХАМАС у місті Газа і Хан-Юнісі.

Майже 60 літаків скинули понад 100 бомб на 65 цілей протягом приблизно 30 хвилин, починаючи із 3:45 ранку вівторка.

Це четверта атака на мережу оборонних бункерів і переходів ХАМАСу в секторі Гази, яку ЦАХАЛ охрестили "метро". Зруйновано вже понад 100 км тунелів.

Нагадаємо, 10 травня Сектор Гази обстріляв територію Ізраїлю і отримав у відповідь вогонь. Атака сталася незабаром після палестинських протестів у Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців. З цього моменту між Ізраїлем і Сектором Гази тривають активні бойові дії.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
Более 150 террористов убиты в боях в Газе, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 616
показати весь коментар
18.05.2021 14:09
+23
Главное, что израильтяне не забывали перед этим смотреть им в глаза в поисках там мира.
Через прицел. Более 150 террористов убиты в боях в Газе, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 8147
показати весь коментар
18.05.2021 14:10
+18
... и не имея 73% дебилов в составе избирателей. Более 150 террористов убиты в боях в Газе, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 1590
показати весь коментар
18.05.2021 14:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Более 150 террористов убиты в боях в Газе, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 616
показати весь коментар
18.05.2021 14:09 Відповісти
все как у нас было
показати весь коментар
18.05.2021 14:11 Відповісти
Даунбасити та "Хамас",учні однієї школи!!!))
показати весь коментар
18.05.2021 14:19 Відповісти
Главное, что израильтяне не забывали перед этим смотреть им в глаза в поисках там мира.
Через прицел. Более 150 террористов убиты в боях в Газе, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 8147
показати весь коментар
18.05.2021 14:10 Відповісти
имея 30 % и не менее тех же процентов - в конгрессе и сенате США - могут себе позволить - у них только военной помощи на 3- 4 миллиарда в год заходит
показати весь коментар
18.05.2021 14:12 Відповісти
... и не имея 73% дебилов в составе избирателей. Более 150 террористов убиты в боях в Газе, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 1590
показати весь коментар
18.05.2021 14:14 Відповісти
так вокруг у них 100 миллионов арабов
показати весь коментар
18.05.2021 14:16 Відповісти
... а вокруг нас 140 млн. парашников, что ещё хуже. Более 150 террористов убиты в боях в Газе, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 8248
показати весь коментар
18.05.2021 14:19 Відповісти
их вырежут всех ,в прямом смысле этого слова
показати весь коментар
18.05.2021 14:23 Відповісти
Если россияне уничтожит государство Украина то Геноцид 1933 покажется прелюдией.
показати весь коментар
18.05.2021 17:25 Відповісти
население Израиля 9 млн. из них почти 2 млн. арабов и территория Израиля 22 тыс. кв. км!!!
показати весь коментар
18.05.2021 14:24 Відповісти
Могу принять часть Цахала с вооружением на оветственное хранение Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 9698
показати весь коментар
18.05.2021 15:11 Відповісти
😄
показати весь коментар
18.05.2021 16:49 Відповісти
Палестинці такі ж араби, як українці слов'яни. І палестинці захищають СВОЮ землю від знахабнілих євреїв-юдеїв, окупантів, які загнали їх у резервацію і тепер, навіть, звідти виживають. Євреї називають палестинців терористами, як і росіяни -- українців на фронті.
показати весь коментар
18.05.2021 17:12 Відповісти
Из Данбаса?
Защищаешь свою землю от украинцев, которые загнали тебя в резервацию днр? И теперь пытаются выжить на рассию?
показати весь коментар
19.05.2021 09:11 Відповісти
У Вас все добре з головою? Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 1420 Араби загарбники палестинських земель, з'явились там у VII сторіччі! Корінний народ Палестини - євреї, які з'явились там 3300 років тому, до євреїв там жили ханаанці та філістимляни, до яких араби не мають жодного відношення! Палестиною цю землю назвали римляни які свого часу загарбали Ізраїльске та Юдейське царства, назвали цю землю "Палестина" на честь "філістимлян" після багатьох єврейських повстаннь проти римських окупантів! Взагалі так звана нинішня "Палестина"(Газа та Західний берег) і є те саме "ОРДЛО" для Ізраїлю, а арабський світ та сама росія! Ніколи в історії не існувало "Палестинської держави", тим паче арабської, як і ніколи не було ніякого "палестинського народу", як ніколи не було народу "ОРДЛО"!
показати весь коментар
19.05.2021 19:05 Відповісти
Ще наприкінці 19-го сторіччя Османська Імперія дозволила євреям які жили у діаспорі повертатися на свою історичну батьківщину, в Палестину, на той час там проживала невелика кількість євреїв та арабська більшість, внаслідок того що євреї сторіччями витіснялись з цієї землі, та більшість стали вигнанцями, жили в діаспорі десятками поколінь, не забуваючи що в них є СВОЯ БАТЬКІВЩИНА, яку вони колись зможуть повернути, зберігали СВОЮ ВІРУ та МОВУ (бо без цього нарід зник би)! земля ця була занедбана та нікому не потрібна, пустелі на півдні та болота на півночі, на початку 20-го сторіччя, ще до падіння Османської Імперії, там почали відбудовуватися міста, та й будуватися з нуля, на тих місцях де було болото (Тель-Авів наприклад - заснований у 1909 році) чи пустелі зараз ліси та поля, тоді почали масово підтягуватися араби, яких ця земля не цікавила, бо вони в більшості не працьовиті та рукожопі як кацапи і робити до того часу їм там було нічого! Після падіння Османів, Палестина потрапила під британський протекторат, у 1917 році була прийнята декларація Бальфура (Міністр закордонних справ Великобританії): "Уряд Його Величності зі схваленням розглядає питання про створення в Палестині національного осередка для єврейського народу і докладе всіх зусиль для сприяння та досягнення цієї мети; причому ясно мається на увазі, що не повинні здійснюватися ніякі дії, що можуть порушити цивільні та релігійні права існуючих неєврейських громад у Палестині або права і політичний статус, якими користуються євреї в будь-якій іншій країні"! 24 липня 1922 року декларація включена в текст мандата Великої Британії на Палестину, затвердженого "Лігою Націй"! доречі, за рік до того Палестиною вважалась й територія нинішньої Іорданії, яка у 1921-му році, була відділена від Палестини, та стала "Еміратом Трансіорданія" (Хашимітське королівство), тобто арабська Палестина - арабам ще тоді дали НЕЗАЛЕЖНУ державу в Палестині, у іншій частині строювалась єврейська автономія під Британським мандатом і арабів звідти ніхно не гнав, далі почалися перші сутички арабів з євреями, Британія, порушивши власну декларацію прийняту "Лігою Націй" ввела квоту на переселення євреїв до Палестини, а потім заборону, тим самим спровокувавши виникнення єврейського повстанського руху проти Британії за незалежнісь, у 1933 році Давид Бен-Гуріон писав: "ні Велика Британія, ні арабський світ не зникнуть з карти світу, якщо вони не будуть мати Палестину, у той час як наше існування повністю залежить від цього. Для нас це питання життя або смерті…" Після Другої Світової, рішенням ООН було прийнято поділити Палестину між євреями та арабами, євреї на все погодились, натомість палестинські араби за підтримки Египту, Сирії, Іорданії, Лівану почали войну проти щойно проголошеного Ізраїлю, яку з ганьбою програли! з 1948-го по 1967-й Газа була підконтрольна Египту, Західний Берег з Ієрусалимом Іорданії, і ніхто не строрював там ніякої незалежної арабської Палестинької держави, їм це було не потрібно, мета була знищити Ізраїль, та розділити ці землі, араби, за підтримки СССР (з радянським озброєнням та інструкторами-іхтамнєтамі) в 1967-му стягли віська до кордонів Ізраїлю, та з бахвальством заявляли що ось-ось згорнуть євреїв у море! Євреї повірили, та в щент розбили П'ЯТЬ арабських армій за ШІСТЬ ДНІВ! І вся терористична палестинська наволоч була підготовлена саме в ГБшних кабінетах, всі вони навчались у радянському союзі!!! Далі продовжувати, чи Ви нарешті почнете думати?
показати весь коментар
19.05.2021 20:06 Відповісти
у Израиля военный бюджет более 21 млрд.$, так что не в помощи дело, с США там больше кооперация в военной сфере, есть совместные разработки... и о каких 30% речь? 30% кого/чего?
показати весь коментар
18.05.2021 14:22 Відповісти
У ті 21 млрд входять і наші гроші, як з усього світу.
показати весь коментар
18.05.2021 17:14 Відповісти
які такі "наші гороші..."? Ви взагалі розумієте на чому базується економіка Ізраїлю? Це одна з найбільш технологічно розвинених країн світу! Розробками якої користується увесь світ і Ви також, кожного дня!
показати весь коментар
19.05.2021 18:38 Відповісти
ивреи как всегда фастают и преувеличивают...
показати весь коментар
18.05.2021 14:12 Відповісти
ЦАХАЛ продолжает проведение в секторе Газы антитеррористической операции под кодовым названием "Страж стен" ("Шомер а-Хомот"), начатую 11 мая после массированных ракетных обстрелов израильской территории.
За первые семь дней операции были нанесены сотни ударов по целям в секторе Газы. Минздрав Газы сообщал о примерно 210 убитых и более 1400 раненых. Судя по публикуемым отчетам, большинство убитых - боевики террористических группировок, причастные к обстрелам. Но есть жертвы и среди мирного населения.
С начала операции ЦАХАЛ атаковал в Газе более 1200 целей. Уничтожена сеть подземных коммуникаций ("метро") ХАМАСа, построенная после операции "Нерушимая скала" (лето 2014).
показати весь коментар
18.05.2021 14:17 Відповісти
К сожалению тот, кто дал команду на запуск ракет по Израилю НАВЕРНЯКА жив....
А что особенно необычно в этой ситуации, это то, что в израильских религиозных школах-интернатах БЕСПЛАТНО живут и учатсч подростки арабы имеющие подтверждённые еврейские корни. Даже бабушка еврейка 100% билет в лучшую жизнь...
Сам видал в этих школах учащихся... даже негритянок Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 7527
показати весь коментар
18.05.2021 14:28 Відповісти
Так, це правда. У Донецьку в середині 90-х в будинку біля "Білого лебедя" (універмаг) у кімнаті за одним столом робили документи на Ізраїль, а за другим -- на Грецію. Дуже швидко і легко. Просто в Свідоцтві про народження національність матері знімали лазарем, і писали "єврейка", або в іншому випадку "гречанка".
показати весь коментар
18.05.2021 17:22 Відповісти
Всього за 300 доларів...
показати весь коментар
18.05.2021 17:24 Відповісти
Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 8846 Оксана Стецьків Всього за 300 доларів...

В 90-х это может и проходило. Сейчас консул или посол может затребовать Тору с актом записи рождения бабушки подтверждающую еврейские корни. Еще надо год или два шлятся в "Сохнут" постигая язык и культуру.
Конечно если есть бабло, то все эти условности игнорируются.
показати весь коментар
18.05.2021 17:49 Відповісти
Тору с актом записи? Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 9293
показати весь коментар
19.05.2021 20:09 Відповісти
а в какую книгу в синагоге делали запись о рождении еврея или свершения обрезания?
показати весь коментар
19.05.2021 20:37 Відповісти
Как можно сделать запись о рождении или обрезании в Тору - Пятикнижье Моисея? Это первые пять книг Ветхого Завета!? Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 8402 Тебе при крещении запись делали в Библию? Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 797
показати весь коментар
19.05.2021 21:20 Відповісти
на заборе Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 3018
Я самолично ездил в городской архив и возил архивариуса с огромной книгой записей разных еврейских актов в израильскре посольство на Леси Украинки. Просто это было давно и я забыл как эта книга называется.
Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 740 Если сам не знаешь, то и не умничай тут
показати весь коментар
19.05.2021 21:33 Відповісти
Ты кретин?) Кто из нас написал "затребовать Тору с актом записи рождения бабушки"? Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 5744 "Я самолично ездил в городской архив и возил архивариуса с огромной книгой" - а это и есть просто метрическая книга которая ведётся при синагоге, куда вносятся данные о рождении, бракосочетании и т.п., Тора тут причём Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 7385
показати весь коментар
19.05.2021 21:47 Відповісти
"Ты кретин?) Кто из нас написал "затребо..."
И чего оно ТАКОЕ нервное - сразу истерить начинает? Наверное мамочка ему на диван блинчиков не подала или переборщил в общении с Дуней Кулаковой...
Мамаша! Ну в конце концов подайте на диван оте блинчики или накапайте дитю валерианки, бо вдруг оно ничтоже сумняшеся сиганёт из окна и прибьёт собою невинного, честного , прохожего выгуливающего свою маленькую собачку....
показати весь коментар
20.05.2021 04:23 Відповісти
Лошара, слив засчитан! Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 903
показати весь коментар
20.05.2021 07:11 Відповісти
и тебе не хворать... Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 2593
показати весь коментар
20.05.2021 17:59 Відповісти
повна маячня! може якимсь лохам і робили, така кустарна підробка ніяк не пройде перевірки ізраїльського МВС, і якщо у свідоцтві про народження написано що мати "єврейка", це обов'язкого перевіряється! До речі, для репатриації не обов'язкого щоб мати була єврейка, достатньо й батька, бабусі чи дідуся, неважливо по мамі чи по татові, просто людинав такому разі не вважається євреєм, але є абсолютно повноцінним громадянином Ізраїлю!
показати весь коментар
19.05.2021 18:45 Відповісти
а кацаполошары, как всегда орут "вывсёврете" Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 1946
показати весь коментар
18.05.2021 14:29 Відповісти
*фастают*,- ай красавелло чебоксарское малограмотное ...
показати весь коментар
18.05.2021 15:08 Відповісти
Яке тобі діло до мєї грамотності?
Ти під яким прапором пишеш? Під Українським? То й пиши на державній мові Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 2255
Чи вже всі мізкі витекли через пісюна тому, що твоє побачення з Дунею Кулаковой по чотири рази на день під портрет ***** на моніторі...
Це не ти волав стоячи мордякою на Північ:- "ПУТИН !!! РАССЕЯ !!!" ?
показати весь коментар
18.05.2021 15:21 Відповісти
Такими темпами скоро на "переговоры" в Москву к закоксованной лошади некому будет ездить.
Более 150 террористов убиты в боях в Газе, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 7892
показати весь коментар
18.05.2021 14:12 Відповісти
смотрю на фотки и думаю - а наш клоун не шиит однако? вони без галстуков ходют))
показати весь коментар
18.05.2021 14:14 Відповісти
Насчёт вероисповедания - уверен, не шиит. Хотя рядом. А насчёт заточки - точно на все сто.
показати весь коментар
18.05.2021 14:15 Відповісти
восток - дело темное)))
показати весь коментар
18.05.2021 14:17 Відповісти
Несмотря на продолжающуюся антитеррористическую операцию "Страж стен", через КПП "Керем Шалом" в сектор Газы с израильской территории проехали пять грузовиков с топливом (по 40 тонн в каждом).
Топливо в Газу было поставлено израильской компанией "Паз Делек" по гуманитарным соображениям.
Один из водителей, житель Беэр-Шевы, в эфире радиостанции "Кан Бет" признал, что ему было непросто доставлять топливо к границе Газы, находясь под угрозой минометных обстрелов и зная о том, что в любой момент из Газы могут обстрелять его дом.
Отметим, что именно во время осуществления этой поставки топлива боевики террористических группировок более чем на пять часов приостановили ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газы. Однако вскоре после того, как топливо прибыло в Газу, интенсивные обстрелы возобновились.Более 150 террористов убиты в боях в Газе, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 3638
показати весь коментар
18.05.2021 14:15 Відповісти
ох как несчастных арабов "ущемляют"
показати весь коментар
18.05.2021 14:30 Відповісти
Более 150 террористов убиты в боях в Газе, - ЦАХАЛ - Цензор.НЕТ 9540
показати весь коментар
18.05.2021 14:17 Відповісти
капля в море. их там десятки тысяч.
показати весь коментар
18.05.2021 14:18 Відповісти
Нашому б керманичу-одновірцю повчитись...
показати весь коментар
18.05.2021 14:21 Відповісти
ХАМАС - россия в миниатюре 😃
Много ракет, мало еды.
Жизнь человека ничего не стоит.
Правда, по агрессивности и ненависти к соседям они могут посоперничать !
показати весь коментар
18.05.2021 14:29 Відповісти
Хабадники захватывают Храмовую гору и не остановятся перед провоцированием самых грандиозных сценариев.
показати весь коментар
18.05.2021 16:34 Відповісти
А че так мало детей?
Дорисовали бы 0..... ДЛя солидности.
показати весь коментар
18.05.2021 23:44 Відповісти
 
 