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Зеленский (16483) молодежь (227)

Зеленский подписал закон об основных принципах молодежной политики

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский подписал закон об основных принципах молодежной политики

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "Об основных принципах молодежной политики" № 1414-IX, который Верховная Рада приняла 27 апреля 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Подчеркивается, что закон имплементирует в украинское законодательство большинство положений Европейской хартии об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне.

Документ определяет, что молодежь – это люди в возрасте от 14 до 35 лет, и вводит действенные механизмы привлечения молодежи к процессу выработки и принятия решений. На национальном уровне – через Национальный совет по вопросам молодежи при Кабинете Министров Украины, на местном – через молодежные советы и советников по вопросам молодежи.

"Закон также регулирует вопросы деятельности Украинского молодежного фонда. Согласно документу, фонд является бюджетным учреждением, выполняющим специальные функции по содействию реализации задач молодежной политики. Его деятельность направляет и координирует Министерство молодежи и спорта Украины. Политика прозрачности деятельности фонда будет обеспечиваться сбалансированной структурой органов управления и открытым процессом их формирования", - отмечают в ОПУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков подписал закон об основах молодежной политики

По мнению главы государства, обновление молодежного законодательства, а также внедрение действенных финансовых инструментов поможет создать реальные возможности для каждого молодого человека жить и работать в Украине.

Автор: Ірина Дашківська
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18.05.2021 14:40 Ответить
основний принцип молодіжної політики:
навчити молодь не обирати таких мудаків, як зюзя
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18.05.2021 14:41 Ответить
иногда складывается впечатление что Зеля издает закон только для того что бы полюбоваться на свою подпись
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18.05.2021 14:42 Ответить
пффф Зеленский подписал закон об основных принципах молодежной политики - Цензор.НЕТ 9287
Зеленский подписал закон об основных принципах молодежной политики - Цензор.НЕТ 3903
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18.05.2021 14:45 Ответить
Підпис здесь і підпис здесь.))
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18.05.2021 15:29 Ответить
- Дети! Не пейте пиво в общественных местах!
- Тебе чо? Дать так, шоп лапти склеил?
- Где ваши родители?!
- ...

- Вай! Грабят !!! На помо...
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18.05.2021 14:49 Ответить
 
 