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Зеленський підписав закон про основні засади молодіжної політики

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський підписав закон про основні засади молодіжної політики

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про основні засади молодіжної політики" № 1414-IX, який Верховна Рада ухвалила 27 квітня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Наголошується, що закон імплементує в українське законодавство більшість положень Європейської хартії про участь молоді в громадському житті на місцевому та регіональному рівні.

Документ визначає, що молодь – це люди віком від 14 до 35 років, та запроваджує дієві механізми залучення молоді до процесу вироблення й ухвалення рішень. На національному рівні – через Національну раду з питань молоді при Кабінеті Міністрів України, на місцевому – через молодіжні ради та радників з питань молоді.

"Закон також урегульовує питання діяльності Українського молодіжного фонду. Згідно з документом, фонд є бюджетною установою, що виконує спеціальні функції щодо сприяння реалізації завдань молодіжної політики. Його діяльність спрямовує та координує Міністерство молоді та спорту України. Політика прозорості діяльності фонду забезпечуватиметься збалансованою структурою органів управління та відкритим процесом їхнього формування", - наголошують в ОПУ.

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На думку глави держави, оновлення молодіжного законодавства, а також започаткування дієвих фінансових інструментів допоможе створити реальні можливості для кожної молодої людини жити та працювати в Україні.

Автор: Наталя Джума
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Всем смотреть Лигу смеха, папик и сватов
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18.05.2021 14:40 Відповісти
основний принцип молодіжної політики:
навчити молодь не обирати таких мудаків, як зюзя
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18.05.2021 14:41 Відповісти
иногда складывается впечатление что Зеля издает закон только для того что бы полюбоваться на свою подпись
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18.05.2021 14:42 Відповісти
пффф Зеленский подписал закон об основных принципах молодежной политики - Цензор.НЕТ 9287
Зеленский подписал закон об основных принципах молодежной политики - Цензор.НЕТ 3903
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18.05.2021 14:45 Відповісти
Підпис здесь і підпис здесь.))
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18.05.2021 15:29 Відповісти
- Дети! Не пейте пиво в общественных местах!
- Тебе чо? Дать так, шоп лапти склеил?
- Где ваши родители?!
- ...

- Вай! Грабят !!! На помо...
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18.05.2021 14:49 Відповісти
 
 