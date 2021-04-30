Разумков підписав закон про основи молодіжної політики

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон, що визначає основні принципи і пріоритети молодіжної політики.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі парламенту.

Як зазначається в картці відповідного законопроєкту № 3718, спікер підписав його 30 квітня і передав на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Закон відновлює верхню межу віку молоді - 35 років (законопроєкт, розглянутий у першому читанні, пропонував 29 років).

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У документі також передбачаються пільги для молодих сімей, які мають дітей. Зокрема, молоді сім'ї і молоді особи, які мають одну дитину, звільняються від сплати відсотків за користування кредитом на будівництво і придбання житлових будинків і квартир. Крім того, передбачено погашення молодим сім'ям або молодим особам, які мають двох, трьох або більше дітей, відповідно, 25% і 50% суми зобов'язань за такими кредитами.

Закон визначає основні поняття, принципи та пріоритети молодіжної політики в Україні, гарантії та механізми участі молоді в її формуванні та реалізації.

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Документ також визначає суб'єктів і зміст молодіжної роботи, особливості реалізації окремих соціальних гарантій молоді щодо вирішення житлових питань, охорони здоров'я, задоволення освітніх, культурних та інших потреб.