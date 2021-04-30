Разумков подписал закон об основах молодежной политики

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон, определяющий основные принципы и приоритеты молодежной политики.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе парламента.

Как отмечается в карточке соответствующего законопроекта № 3718, спикер подписал его 30 апреля и передал на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Закон восстанавливает верхнюю границу возраста молодежи – 35 лет (законопроект, рассмотренный в первом чтении, предлагал 29 лет).

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В документе также предусматриваются льготы для молодых семей, которые имеют детей. В частности, молодые семьи и молодые лица, которые имеют одного ребенка, освобождаются от платы процентов за пользование кредитом на строительство и приобретение жилых домов и квартир. Кроме того, предусмотрено погашение молодым семьям или молодым лицам, которые имеют двух, трех или больше детей, соответственно, 25% и 50% суммы обязательств по таким кредитам.

Закон определяет основные понятия, принципы и приоритеты молодежной политики в Украине, гарантии и механизмы участия молодежи в ее формировании и реализации.

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Документ также определяет субъектов и содержание молодежной работы, особенности реализации отдельных социальных гарантий молодежи по решению жилищных вопросов, здравоохранения, удовлетворения образовательных, культурных и других нужд.