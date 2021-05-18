Задолженность по выплате субсидий в Украине отсутствует, - Минсоцполитики

На сегодняшний день в Украине отсутствует задолженность по выплате субсидий на жилищно-коммунальные услуги; средств на выплаты до начала отопительного сезона хватает.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

"На сегодняшний день задолженности по выплате жилищных субсидий в стране нет. Они финансируются вовремя и обеспечивается их выплата в установленные сроки. Сейчас того ресурса, который имеется, хватает до начала отопительного периода", - сказал Музыченко.

Замминистра сообщил, что Минсоцполитики планирует проанализировать дополнительную потребность в средствах на субсидии, которая может появиться с учетом тарифов на услуги, и в случае необходимости будет выходить с соответствующими инициативами в правительство и парламент.

"Если бы основной идеей была экономия ресурса, то не был бы установлен переходной период (для назначения субсидий. - Ред.)", - подчеркнул Музыченко.

Замглавы Минсоцполитики напомнил, что до 1 сентября можно обратиться за субсидией и она будет назначена и выплачена с 1 мая.

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