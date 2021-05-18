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Задолженность по выплате субсидий в Украине отсутствует, - Минсоцполитики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Задолженность по выплате субсидий в Украине отсутствует, - Минсоцполитики

На сегодняшний день в Украине отсутствует задолженность по выплате субсидий на жилищно-коммунальные услуги; средств на выплаты до начала отопительного сезона хватает.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

"На сегодняшний день задолженности по выплате жилищных субсидий в стране нет. Они финансируются вовремя и обеспечивается их выплата в установленные сроки. Сейчас того ресурса, который имеется, хватает до начала отопительного периода", - сказал Музыченко.

Замминистра сообщил, что Минсоцполитики планирует проанализировать дополнительную потребность в средствах на субсидии, которая может появиться с учетом тарифов на услуги, и в случае необходимости будет выходить с соответствующими инициативами в правительство и парламент.

"Если бы основной идеей была экономия ресурса, то не был бы установлен переходной период (для назначения субсидий. - Ред.)", - подчеркнул Музыченко.

Замглавы Минсоцполитики напомнил, что до 1 сентября можно обратиться за субсидией и она будет назначена и выплачена с 1 мая.

Читайте: Минсоцполитики в ближайшее время запустит обновленный веб-портал для оформления субсидий онлайн

Автор: Богдан Гуньковський
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Нет супсидий - нет проблем Задолженность по выплате субсидий в Украине отсутствует, - Минцсополитики - Цензор.НЕТ 2417 нет и задолженостей Задолженность по выплате субсидий в Украине отсутствует, - Минцсополитики - Цензор.НЕТ 3843
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18.05.2021 15:33 Ответить
Фабрика простих рішень:
1.Очолив корупцію - переміг корупцію.
2.Назвав олігарха бізнесменом - переміг олігархію.
3.Дав бабусі бланк декларації - звільнив пенса від субсидії.
Можна прожовжувати до вечора.
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18.05.2021 15:40 Ответить
а главное, врут как всегда у зеленского и слуг уродов!
буквально вчера одноклассница говорила что её матери не выплатили субсидии за март и апрель 2021 года.. Банковским переводом. Она пошла оформлять новую субсидию и спросили: - Где деньги, Зин?
Ответили - денег НЕТ! просрочки по выплатам субсидии 2 месяца.. к августу должны выплатить (но не факт!) (с)
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18.05.2021 17:00 Ответить
Задолженность отсутствует , так как все субсидии отменены !
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18.05.2021 15:34 Ответить
Це геніально, як і створення 500 тищ робочих місць, щоправда в Польщі, але для українців. Задолженность по выплате субсидий в Украине отсутствует, - Минцсополитики - Цензор.НЕТ 7041
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18.05.2021 15:42 Ответить
Логічно. Нема субсидій - нема заборгованостей!)))
"Есть человек - есть проблема..."(с)
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18.05.2021 15:57 Ответить
А тепер - про головне.
Нарешті, завдяки жижиталізації, країна зможе нормально жити.
Розроблені нові додатки у смартфон:
- "Хліб в смартфоні", "Борщ в смартфоні", "Курка смажена в смартфоні";
Для малозахищених верств населення - розроблений багатофункціональний додаток "Локшина в смартфоні".
Очікуються додатки, приречені стати хітами:
- "Корупцію подолано!",
- "Я вам нічєго нє должен",
- "У всьому винний Порошенко!",
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18.05.2021 15:58 Ответить
- чего отсутствует?
- субсидианты ждут кислород на койках...
- и шо?
- и ничево,- им его никто не даст...
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18.05.2021 15:59 Ответить
Не виплатили за квітень. За опалювальний сезон. Це 12 днів. Номальна така сума виходить...
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18.05.2021 17:21 Ответить
"Субсидии" - это схема перекачки бюджетных средств в карман поставщиков
навязанной силой "услуги" центрального отопления.
Скоты, отключиться не разрешают и выкачивают запредельные суммы силком.
Дядя Сэм с тётей Фемидой вам всыплет, подождите, твари.
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18.05.2021 22:25 Ответить
 
 