Заборгованість з виплати субсидій в Україні відсутня, - Мінсоцполітики
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
На сьогодні в Україні відсутня заборгованість з виплати субсидій на житлово-комунальні послуги; коштів на виплати до початку опалювального сезону вистачає.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.
"На сьогодні заборгованості з виплати житлових субсидій у країні немає. Вони фінансуються вчасно і забезпечується їхня виплата у встановлені терміни. Наразі того ресурсу, який є, вистачає до початку опалювального періоду", - сказав Музиченко.
Заступник міністра повідомив, що Мінсоцполітики планує проаналізувати додаткову потребу в коштах на субсидії, яка може з'явитися з урахуванням тарифів на послуги, і в разі потреби буде виходити з відповідними ініціативами до уряду та парламенту.
"Якби основною ідеєю була економія ресурсу, то не було б встановлено перехідного періоду (для призначення субсидій. - Ред.)", - наголосив музиченко.
Він нагадав, що до 1 вересня можна звернутися за субсидією і вона буде призначена і виплачена з 1 травня.
Будь ласка, зачекайте...
1.Очолив корупцію - переміг корупцію.
2.Назвав олігарха бізнесменом - переміг олігархію.
3.Дав бабусі бланк декларації - звільнив пенса від субсидії.
Можна прожовжувати до вечора.
буквально вчера одноклассница говорила что её матери не выплатили субсидии за март и апрель 2021 года.. Банковским переводом. Она пошла оформлять новую субсидию и спросили: - Где деньги, Зин?
Ответили - денег НЕТ! просрочки по выплатам субсидии 2 месяца.. к августу должны выплатить (но не факт!) (с)
"Есть человек - есть проблема..."(с)
Нарешті, завдяки жижиталізації, країна зможе нормально жити.
Розроблені нові додатки у смартфон:
- "Хліб в смартфоні", "Борщ в смартфоні", "Курка смажена в смартфоні";
Для малозахищених верств населення - розроблений багатофункціональний додаток "Локшина в смартфоні".
Очікуються додатки, приречені стати хітами:
- "Корупцію подолано!",
- "Я вам нічєго нє должен",
- "У всьому винний Порошенко!",
- субсидианты ждут кислород на койках...
- и шо?
- и ничево,- им его никто не даст...
навязанной силой "услуги" центрального отопления.
Скоты, отключиться не разрешают и выкачивают запредельные суммы силком.
Дядя Сэм с тётей Фемидой вам всыплет, подождите, твари.