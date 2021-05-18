Заборгованість з виплати субсидій в Україні відсутня, - Мінсоцполітики

На сьогодні в Україні відсутня заборгованість з виплати субсидій на житлово-комунальні послуги; коштів на виплати до початку опалювального сезону вистачає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

"На сьогодні заборгованості з виплати житлових субсидій у країні немає. Вони фінансуються вчасно і забезпечується їхня виплата у встановлені терміни. Наразі того ресурсу, який є, вистачає до початку опалювального періоду", - сказав Музиченко.

Заступник міністра повідомив, що Мінсоцполітики планує проаналізувати додаткову потребу в коштах на субсидії, яка може з'явитися з урахуванням тарифів на послуги, і в разі потреби буде виходити з відповідними ініціативами до уряду та парламенту.

"Якби основною ідеєю була економія ресурсу, то не було б встановлено перехідного періоду (для призначення субсидій. - Ред.)", - наголосив музиченко.

Він нагадав, що до 1 вересня можна звернутися за субсидією і вона буде призначена і виплачена з 1 травня.

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