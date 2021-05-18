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Заборгованість з виплати субсидій в Україні відсутня, - Мінсоцполітики

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Заборгованість з виплати субсидій в Україні відсутня, - Мінсоцполітики

На сьогодні в Україні відсутня заборгованість з виплати субсидій на житлово-комунальні послуги; коштів на виплати до початку опалювального сезону вистачає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

"На сьогодні заборгованості з виплати житлових субсидій у країні немає. Вони фінансуються вчасно і забезпечується їхня виплата у встановлені терміни. Наразі того ресурсу, який є, вистачає до початку опалювального періоду", - сказав Музиченко.

Заступник міністра повідомив, що Мінсоцполітики планує проаналізувати додаткову потребу в коштах на субсидії, яка може з'явитися з урахуванням тарифів на послуги, і в разі потреби буде виходити з відповідними ініціативами до уряду та парламенту.

"Якби основною ідеєю була економія ресурсу, то не було б встановлено перехідного періоду (для призначення субсидій. - Ред.)", - наголосив музиченко.

Він нагадав, що до 1 вересня можна звернутися за субсидією і вона буде призначена і виплачена з 1 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінсоцполітики найближчим часом запустить оновлений вебпортал для оформлення субсидій онлайн

Автор: Наталя Джума
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Нет супсидий - нет проблем Задолженность по выплате субсидий в Украине отсутствует, - Минцсополитики - Цензор.НЕТ 2417 нет и задолженостей Задолженность по выплате субсидий в Украине отсутствует, - Минцсополитики - Цензор.НЕТ 3843
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18.05.2021 15:33 Відповісти
Фабрика простих рішень:
1.Очолив корупцію - переміг корупцію.
2.Назвав олігарха бізнесменом - переміг олігархію.
3.Дав бабусі бланк декларації - звільнив пенса від субсидії.
Можна прожовжувати до вечора.
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18.05.2021 15:40 Відповісти
а главное, врут как всегда у зеленского и слуг уродов!
буквально вчера одноклассница говорила что её матери не выплатили субсидии за март и апрель 2021 года.. Банковским переводом. Она пошла оформлять новую субсидию и спросили: - Где деньги, Зин?
Ответили - денег НЕТ! просрочки по выплатам субсидии 2 месяца.. к августу должны выплатить (но не факт!) (с)
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18.05.2021 17:00 Відповісти
Задолженность отсутствует , так как все субсидии отменены !
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18.05.2021 15:34 Відповісти
Це геніально, як і створення 500 тищ робочих місць, щоправда в Польщі, але для українців. Задолженность по выплате субсидий в Украине отсутствует, - Минцсополитики - Цензор.НЕТ 7041
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18.05.2021 15:42 Відповісти
Логічно. Нема субсидій - нема заборгованостей!)))
"Есть человек - есть проблема..."(с)
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18.05.2021 15:57 Відповісти
А тепер - про головне.
Нарешті, завдяки жижиталізації, країна зможе нормально жити.
Розроблені нові додатки у смартфон:
- "Хліб в смартфоні", "Борщ в смартфоні", "Курка смажена в смартфоні";
Для малозахищених верств населення - розроблений багатофункціональний додаток "Локшина в смартфоні".
Очікуються додатки, приречені стати хітами:
- "Корупцію подолано!",
- "Я вам нічєго нє должен",
- "У всьому винний Порошенко!",
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18.05.2021 15:58 Відповісти
- чего отсутствует?
- субсидианты ждут кислород на койках...
- и шо?
- и ничево,- им его никто не даст...
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18.05.2021 15:59 Відповісти
Не виплатили за квітень. За опалювальний сезон. Це 12 днів. Номальна така сума виходить...
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18.05.2021 17:21 Відповісти
"Субсидии" - это схема перекачки бюджетных средств в карман поставщиков
навязанной силой "услуги" центрального отопления.
Скоты, отключиться не разрешают и выкачивают запредельные суммы силком.
Дядя Сэм с тётей Фемидой вам всыплет, подождите, твари.
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18.05.2021 22:25 Відповісти
 
 