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Новости Политика Украины
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Апелляционный суд восстановил срок для обжалования прекращения уголовного производства по угрозам Портнова прокурору Божко, - адвокат Маселко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Апелляционный суд восстановил срок для обжалования прекращения уголовного производства по угрозам Портнова прокурору Божко, - адвокат Маселко

Сегодня Киевский апелляционный суд восстановил срок для обжалования постановления о прекращении уголовного производства по фактам угроз Портнова прокурору Божко.

Об этом сообщил адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Напомню, что Портнов посылал извращенные, зоофильские угрозы прокурору, который руководил расследованием в отношении него. За эти действия Портнова можно было реально привлечь к уголовной ответственности. Однако сначала ГБР, а затем СБУ тупо слили дело и закрыли его. Божко обжаловал закрытие и судья Сыдоров из Шевченковского суда обязал возобновить следствие. Но очень быстро дело снова закрыли, из-за истечения срока. Мы еще раз обжаловали закрытие. Судья Хардина рассмотрела жалобу без нашего участия еще в январе. Но об отказе в жалобе мы узнали только в апреле, когда решение появилась в реестре. Сразу же обжаловали. Сегодня суд восстановил срок, вытребовал дело и назначил следующее заседание на 01 июня. Поэтому борьба за наказание Портнова продолжается", - рассказал Маселко.

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"Кстати, судью Шевченковского суда Сыдорова, который отменил первое закрытие дела относительно Портнова сразу же начали атаковать благодаря Высшему совету правосудия . Друзья Портнова - нардепы Бужанский, Дубинский и Демченко подали на него в ВСП около 30 жалоб и ВСП уже открыла три производства. Это еще раз ярко демонстрирует, какую функцию выполняет ВСП - прессовать независимых судей", - добавил Маселко.

Апелляционный суд восстановил срок для обжалования прекращения уголовного производства по угрозам Портнова прокурору Божко, - адвокат Маселко 01
Апелляционный суд восстановил срок для обжалования прекращения уголовного производства по угрозам Портнова прокурору Божко, - адвокат Маселко 02
Апелляционный суд восстановил срок для обжалования прекращения уголовного производства по угрозам Портнова прокурору Божко, - адвокат Маселко 03
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Правила форума Совет форумчан
А що Вам це дасть? За цим КПК процедура продовження строків, що минули не прописана. Ну скасує суд постанову про закриття КП і що далі? В таких випадках, суд мав би (по ідеї) відразу, цією ж ухвалою і продовжувати строк досудового розслідування, а не просто скасувати. А так відновлять і того ж дня знову закриють, бо строк вийшов.
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18.05.2021 16:26 Ответить
Реформа с 15 года в действии!
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18.05.2021 21:28 Ответить
Пук в калюжу зарахований.
Ви є претендентом на навчання в інституті майбутнього.
Продовжуйте. Кінець епохи зубожіння вже близько. Ось ось. Ну майже настав.
П.С. Саме головне, не забудьте носити ЗЕліпочку.
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09.06.2021 15:55 Ответить
 
 