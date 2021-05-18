Апелляционный суд восстановил срок для обжалования прекращения уголовного производства по угрозам Портнова прокурору Божко, - адвокат Маселко

Сегодня Киевский апелляционный суд восстановил срок для обжалования постановления о прекращении уголовного производства по фактам угроз Портнова прокурору Божко.

Об этом сообщил адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Напомню, что Портнов посылал извращенные, зоофильские угрозы прокурору, который руководил расследованием в отношении него. За эти действия Портнова можно было реально привлечь к уголовной ответственности. Однако сначала ГБР, а затем СБУ тупо слили дело и закрыли его. Божко обжаловал закрытие и судья Сыдоров из Шевченковского суда обязал возобновить следствие. Но очень быстро дело снова закрыли, из-за истечения срока. Мы еще раз обжаловали закрытие. Судья Хардина рассмотрела жалобу без нашего участия еще в январе. Но об отказе в жалобе мы узнали только в апреле, когда решение появилась в реестре. Сразу же обжаловали. Сегодня суд восстановил срок, вытребовал дело и назначил следующее заседание на 01 июня. Поэтому борьба за наказание Портнова продолжается", - рассказал Маселко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд открыл производство из-за угроз Портнова прокурору Божко

"Кстати, судью Шевченковского суда Сыдорова, который отменил первое закрытие дела относительно Портнова сразу же начали атаковать благодаря Высшему совету правосудия . Друзья Портнова - нардепы Бужанский, Дубинский и Демченко подали на него в ВСП около 30 жалоб и ВСП уже открыла три производства. Это еще раз ярко демонстрирует, какую функцию выполняет ВСП - прессовать независимых судей", - добавил Маселко.





