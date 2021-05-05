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Новости Политика Украины
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Верховный Суд (1062) Портнов (629) Маселко (93) Александр Божко (20)

Верховный Суд открыл производство из-за угроз Портнова прокурору Божко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховный Суд открыл производство из-за угроз Портнова прокурору Божко

Верховный Суд Украины 29 апреля открыл производство из-за угроз одного из руководителей Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова в адрес прокурора Александра Божко.

Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"Помните, как Портнов угрожал прокурору Божко "вы#бать в тупой собачий рот", а еще писал всевозможные фантазии об этом в своем Tелеграм-канале. Божко не испугался, а наоборот начал системно добиваться наказания Портнова. И эта борьба продолжается", - написал он.

Маселко отметил, что Портнов адвокат, а такие угрозы и публичные извращенные фантазии являются явным нарушением адвокатской этики.

Адвокат также сообщил Божко подал в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры жалобу, но там отказались даже открыть дисциплинарное производство, потому что нет доказательств, что всем известный телеграмм Портнова действительно принадлежит Портнову: "И пофиг, что он сам признает это".

"Мы обжаловали слепоту КДКА. Окружной админсуд Киева прогнозируемо отказал. Шестой апелляционный поддержал решение ОАСК и даже заявил, что его решение окончательное и обжалованию не подлежит. Однако мы подали кассацию и 29 апреля Верховный Суд все же открыл производство, поскольку мы привели доказательства существенных нарушений, а дело имеет значительный общественный резонанс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я знаю, кто мне писал. В объяснениях на мою жалобу этот человек признал, что это был он, - прокурор Божко, которому угрожают с номера Портнова

Интересно, что Верховный Суд скажет на такую ​​коммуникацию от "авторитетного адвоката"? Создаст прецедент, когда каждый по примеру Портнова сможет безнаказанно фантазировать о ртах прокуроров, судей и т.д.?", - отметил Маселко.

Также ажвокат подчеркнул, что сам Портнов, который так много рассказывал про "рот" при рассмотрении жалобы и иска, свой рот ни разу не открывал и даже объяснений не дал: "И уже ничего не фантазирует, что он сделает с Божко. Потому что здесь он не только зубы обломал, но и дал возможность прокурору продемонстрировать собственные ценности, укрепить позиции и стать примером для других. Сейчас он заместитель прокурора Тернопольской области и уже не раз проявился в работе, так и в борьбе с портновоподобными. Поэтому все процессы по Портнову продолжаются и мы уверены, что он все-таки ответит за свои слова и действия. Злу можно и нужно давать по зубам".

"Лично мне он вернул веру в то, что в прокуратуре не все потеряно, если есть такие прокуроры", - резюмировал Маселко.

Обо всей предыстории и борьбе Божко здесь. https://www.youtube.com/watch?v=BgkZ9EgjK6s

А с полным текстом интервью первого заместителя прокурора Тернопольской области Александра Божко "Мені абонент з номера, яким користувався Андрій Портнов, писав, що готуйся до в’язниці, що в колонію мене зажене, і так далі..." можно ознакомится здесь.

Верховный Суд открыл производство из-за угроз Портнова прокурору Божко 01
Верховный Суд открыл производство из-за угроз Портнова прокурору Божко 02

Верховный Суд открыл производство из-за угроз Портнова прокурору Божко 03
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Топ комментарии
+31
портнов должен встретиться с оленем бузиным и чем скорее тем лучьше Верховный Суд открыл производство из-за угроз Портнова прокурору Божко - Цензор.НЕТ 7278
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05.05.2021 09:01
+14
Ваши слова до Бога...такая уже мразь по нашей земле ходит,что капец.
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05.05.2021 09:10
+12
Глядя на фотку портянки - классический собачий рот. При кондитере ему бы уже давно по гланды присунули за борзоту, а при кловане оно в авторитете
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05.05.2021 09:21
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портнов должен встретиться с оленем бузиным и чем скорее тем лучьше Верховный Суд открыл производство из-за угроз Портнова прокурору Божко - Цензор.НЕТ 7278
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05.05.2021 09:01 Ответить
Ваши слова до Бога...такая уже мразь по нашей земле ходит,что капец.
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05.05.2021 09:10 Ответить
даже удивительно, как эта тварь- портнов, ещё живым ходит по Киеву...!?
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05.05.2021 11:52 Ответить
Очкошник портняшка должен страдать.
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05.05.2021 09:03 Ответить
Портнов рідка почвара і покидьок. Ховається за спинами охоронників. Нарейдерив грошенят і живе в страху, що за ним прийдуть. Не заздрю я йому.
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05.05.2021 09:07 Ответить
І заберіть у нього ліцензію адвоката...
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05.05.2021 09:08 Ответить
І в Панаму його.
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05.05.2021 10:07 Ответить
Верховний Суд відкрив провадження через погрози Портнова прокурору Божку - Цензор.НЕТ 3983 Прекрасна пропозиція.

"Еще в октябре панамские органы закрыли дело против Порошенко и открыли против Портнова. Портнов пытался закрыть производство, но безрезультатно.
Генпрокуратура Панамы отказала экс-замглавы АП Андрею Портнову в закрытии дела за клеветничество и дачу ложных показаний."
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05.05.2021 10:25 Ответить
А ж на це і натякнув. Там не наші суди.
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05.05.2021 11:07 Ответить
Да ладно)))поматросят и бросят,как обычно
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05.05.2021 09:09 Ответить
этого портного зашить к эбб№ням собачьим и забыть...)))
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05.05.2021 09:13 Ответить
Глядя на фотку портянки - классический собачий рот. При кондитере ему бы уже давно по гланды присунули за борзоту, а при кловане оно в авторитете
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05.05.2021 09:21 Ответить
Зачем этот Портнов вернулся? Власть Януковича воскресла или его последователей? Его, Портнова место там, за бугром!
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05.05.2021 09:30 Ответить
Портнов вернувся, щоб знищити судову гілку влади. Створити, рученятами ВАЗеленського та "дебілкуватих слуг", судовий колапс. З чим прекрано і впорався.
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05.05.2021 10:28 Ответить
Я писал - припоминаю - на эту тему, что: Божко, обязательно надо, повязать себя с этим гиперактивным негодяем, чтоб у всех на виду было, где эта гебнявая рашинская собака ошивается со своими шерстяными **************, с кем она яшкается и чешет свой паскудный язык, какому патриоту пытается вредить. Она (собака) должна вскрыть еще много консервов в Украине. Ее тонус надо поддерживать в рабочем состоянии.
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05.05.2021 09:45 Ответить
а що за велике цабе портнов, що треба цілий Верховноий суд?.. чи менші суди тихо мочуть штанці?.
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05.05.2021 13:34 Ответить
 
 