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Новини Політика України
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Верховний Суд (784) Портнов (304) Маселко (97) Олександр Божко (19)

Верховний Суд відкрив провадження через погрози Портнова прокурору Божку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Верховний Суд відкрив провадження через погрози Портнова прокурору Божку

Верховний Суд України 29 квітня відкрив провадження через погрози одного з керівників Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова на адресу прокурора Олександра Божка.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пам'ятаєте, як Портнов погрожував прокурору Божку "ви#бати в тупий собачий рот", а ще писав всілякі фантазії про це в своєму телеграм-каналі. Божко не злякався, а навпаки почав системно добиватися покарання Портнова. І ця боротьба триває", - написав він.

Маселко зазначив, що Портнов адвокат, а такі погрози і публічні збочені фантазії є явним порушенням адвокатської етики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я знаю, хто мені писав. У поясненнях на мою скаргу ця людина визнала, що це був він, - прокурор Божко, якому погрожують з номера Портнова

Адвокат також повідомив, що Божко подав у Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури скаргу, але там відмовилися навіть відкрити дисциплінарне провадження, тому що немає доказів, що всім відомий телеграм Портнова дійсно належить Портнову: "І пофіг, що він сам визнає це".

"Ми оскаржили сліпоту КДКА. Окружний адмінсуд Києва прогнозовано відмовив. Шостий апеляційний підтримав рішення ОАСК і навіть заявив, що його рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Однак ми подали касацію і 29 квітня Верховний Суд все ж відкрив провадження, оскільки ми навели докази істотних порушень, а справа має значний громадський резонанс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд скасував рішення ОАСК за позовом Портнова про перегляд підручників з історії щодо подій Революції Гідності, - пресслужба суду

Цікаво, що Верховний Суд скаже на таку комунікацію від "авторитетного адвоката"? Створить прецедент, коли кожен за прикладом Портнова зможе безкарно фантазувати про роти прокурорів, суддів і т.д.?" - зазначив Маселко.

Також адвокат підкреслив, що сам Портнов, який так багато розповідав про "рот" при розгляді скарги і позову, свій рот ні разу не відкривав і навіть пояснень не дав: "І вже нічого не фантазує, що він зробить з Божком. Тому що тут він не тільки зуби обламав, але і дав можливість прокурору продемонструвати власні цінності, зміцнити позиції і стати прикладом для інших. Зараз він заступник прокурора Тернопільської області і вже не раз проявився в роботі, так і в боротьбі з портновоподібними. Тому всі процеси щодо Портнова тривають і ми впевнені, що він все-таки відповість за свої слова і дії. Злу можна і потрібно давати по зубах".

"Особисто мені він повернув віру в те, що в прокуратурі не все втрачено, якщо є такі прокурори", - резюмував Маселко.

Про всю передісторію і боротьбу Божка тут. https://www.youtube.com/watch?v=BgkZ9EgjK6s

А з повним текстом інтерв'ю першого заступника прокурора Тернопільської області Олександра Божка "Мені абонент з номера, яким користувався Андрій Портнов, писав, що готуйся до в’язниці, що в колонію мене зажене, і так далі..." можна ознайомитись тут.

Верховний Суд відкрив провадження через погрози Портнова прокурору Божку 01
Верховний Суд відкрив провадження через погрози Портнова прокурору Божку 02

Верховний Суд відкрив провадження через погрози Портнова прокурору Божку 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+31
портнов должен встретиться с оленем бузиным и чем скорее тем лучьше Верховный Суд открыл производство из-за угроз Портнова прокурору Божко - Цензор.НЕТ 7278
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05.05.2021 09:01
+14
Ваши слова до Бога...такая уже мразь по нашей земле ходит,что капец.
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05.05.2021 09:10
+12
Глядя на фотку портянки - классический собачий рот. При кондитере ему бы уже давно по гланды присунули за борзоту, а при кловане оно в авторитете
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05.05.2021 09:21
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портнов должен встретиться с оленем бузиным и чем скорее тем лучьше Верховный Суд открыл производство из-за угроз Портнова прокурору Божко - Цензор.НЕТ 7278
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05.05.2021 09:01 Відповісти
Ваши слова до Бога...такая уже мразь по нашей земле ходит,что капец.
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05.05.2021 09:10 Відповісти
даже удивительно, как эта тварь- портнов, ещё живым ходит по Киеву...!?
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05.05.2021 11:52 Відповісти
Очкошник портняшка должен страдать.
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05.05.2021 09:03 Відповісти
Портнов рідка почвара і покидьок. Ховається за спинами охоронників. Нарейдерив грошенят і живе в страху, що за ним прийдуть. Не заздрю я йому.
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05.05.2021 09:07 Відповісти
І заберіть у нього ліцензію адвоката...
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05.05.2021 09:08 Відповісти
І в Панаму його.
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05.05.2021 10:07 Відповісти
Верховний Суд відкрив провадження через погрози Портнова прокурору Божку - Цензор.НЕТ 3983 Прекрасна пропозиція.

"Еще в октябре панамские органы закрыли дело против Порошенко и открыли против Портнова. Портнов пытался закрыть производство, но безрезультатно.
Генпрокуратура Панамы отказала экс-замглавы АП Андрею Портнову в закрытии дела за клеветничество и дачу ложных показаний."
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05.05.2021 10:25 Відповісти
А ж на це і натякнув. Там не наші суди.
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05.05.2021 11:07 Відповісти
Да ладно)))поматросят и бросят,как обычно
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05.05.2021 09:09 Відповісти
этого портного зашить к эбб№ням собачьим и забыть...)))
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05.05.2021 09:13 Відповісти
Глядя на фотку портянки - классический собачий рот. При кондитере ему бы уже давно по гланды присунули за борзоту, а при кловане оно в авторитете
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05.05.2021 09:21 Відповісти
Зачем этот Портнов вернулся? Власть Януковича воскресла или его последователей? Его, Портнова место там, за бугром!
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05.05.2021 09:30 Відповісти
Портнов вернувся, щоб знищити судову гілку влади. Створити, рученятами ВАЗеленського та "дебілкуватих слуг", судовий колапс. З чим прекрано і впорався.
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05.05.2021 10:28 Відповісти
Я писал - припоминаю - на эту тему, что: Божко, обязательно надо, повязать себя с этим гиперактивным негодяем, чтоб у всех на виду было, где эта гебнявая рашинская собака ошивается со своими шерстяными **************, с кем она яшкается и чешет свой паскудный язык, какому патриоту пытается вредить. Она (собака) должна вскрыть еще много консервов в Украине. Ее тонус надо поддерживать в рабочем состоянии.
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05.05.2021 09:45 Відповісти
а що за велике цабе портнов, що треба цілий Верховноий суд?.. чи менші суди тихо мочуть штанці?.
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05.05.2021 13:34 Відповісти
 
 