Зеленский внес в ВР законопроект о коренных народах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 мая, внес в Верховную Раду проект закона о коренных народах, как безотлагательный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Согласно обнародованной информации, законопроект №5506 получен Верховной Радой и передан на рассмотрения руководства. Инициатором данного проекта является президент Украины Владимир Зеленский.

Текст документа на сайте ВР в настоящее время отсутствует.

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