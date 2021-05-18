Зеленский внес в ВР законопроект о коренных народах Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 мая, внес в Верховную Раду проект закона о коренных народах, как безотлагательный.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Согласно обнародованной информации, законопроект №5506 получен Верховной Радой и передан на рассмотрения руководства. Инициатором данного проекта является президент Украины Владимир Зеленский.
Текст документа на сайте ВР в настоящее время отсутствует.
Топ комментарии
+39 Привет
показать весь комментарий18.05.2021 17:05
+37 Oljik
показать весь комментарий18.05.2021 17:19
+19 Привет
показать весь комментарий18.05.2021 17:06
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Подобные вопросы должны обсуждать с украинцами на референдуме!!! а не ставить нас перед фактом!
и в нем ни слова о конфето-ботах, которые коренным народом Украины не являются.