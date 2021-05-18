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ВР (28721) законопроект (3038) Зеленский (16489) крымские татары (2689)

Зеленский внес в ВР законопроект о коренных народах Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Зеленский внес в ВР законопроект о коренных народах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 мая, внес в Верховную Раду проект закона о коренных народах, как безотлагательный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Согласно обнародованной информации, законопроект №5506 получен Верховной Радой и передан на рассмотрения руководства. Инициатором данного проекта является президент Украины Владимир Зеленский.

Текст документа на сайте ВР в настоящее время отсутствует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "С музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам": Зеленский обратился к оккупантам в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+39
Судя по всему там все коренные...кроме украинцев..
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18.05.2021 17:05
+37
Є два корінних народа в Україні - українці і киримли. Крапка. Головний критерій - чи можу я, українець бути корінним у іншій країні? Назвіть таку країну. Так само киримли. Росіяни чи руССкіє - не корінні в Україні, бо їх коріння - за порєбріком, там безкрайня територія і, якщо їм не подобається Україна, то не треба робити з цієї країни другу росію - просто їдьте туди, де вам подобається.
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18.05.2021 17:19
+19
И зачем нужен этот тупой закон?? Делить граждан украины по сортам??
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18.05.2021 17:06
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Усі, хто побував у Криму, не затримувалися там довго, а кримські татари вже живуть там більше 800 років. Росіяни набагато менше часу живуть на Росії.
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19.05.2021 08:10 Ответить
По международному праву народы у которые не имею родины, имеют право на самоопределение, с чего вообще взяли, что в случае благоприятных условий, татары не могут самоопределиться и примкнуть к Турции ?
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18.05.2021 22:14 Ответить
Крим навіть в Османську імперію не примкнув до Туреччини, а був лише союзником. Якщо ви будете президентом, прапор вам до рук.
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19.05.2021 08:14 Ответить
Зато сейчас они друзья!
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19.05.2021 08:38 Ответить
Шоу на шоу і шоу поганяють. Во туппізм. Ви візьміть ВАНА привела нового преза до влади включаючи всю свою проплачену структуру. Всі штаби ВАНИ працювали в другому турі на Зе каманду. Підтриманий одноголосно бюджет 2021. Прийняли закон про продаж землі. Закон ніхто небачив. Сьогодні маємо багатосерійний серіал "Захистимо землю українську" в головній ролі ВАНА. Картина маслом приплилі Головобородько нервово курвить в стороні. Ж2 зажигає. Лохторат в екстазі , тіпа нє отдадім зємлю якої в очі не бачили лохи....Кино продовжуєцаца і як бачимо до 2022, а там і дострокові вибори....чувирли.. Члєни виборчих комісій і штаби чекають......дуже. Доречі.......безробіття штука серйозна.
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18.05.2021 22:32 Ответить
Как не крути, а татары не коренные, всего лишь успешно прижившиеся, что совсем не одно и тоже, как нам пытаются это навязать!..
Подобные вопросы должны обсуждать с украинцами на референдуме!!! а не ставить нас перед фактом!
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18.05.2021 22:56 Ответить
Зеленскому нужно шоу. За бесконечными шоу пытаются пропетлять от тотального невiгластва и развала всех государственных институций. Какая практическая польза от этого "закона"? Вбросить еще одну кость, что бы грызлись пока власть будет с олигархами доить Украину?
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18.05.2021 23:42 Ответить
правильный закон.
и в нем ни слова о конфето-ботах, которые коренным народом Украины не являются.
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19.05.2021 03:49 Ответить
Це тільки продовження теми, на котру ніхто не звертає уваги.
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19.05.2021 05:23 Ответить
Треба було давно визнати Кримсько-татарську автономію.
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19.05.2021 08:20 Ответить
C какого перепугу?
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19.05.2021 10:09 Ответить
Т.е теперь, заселившихся и прижившихся, на полуострове татаров, законодательство будет считать коренными, но относительно украинцев, того что именно мы коренные, такого закона нет! - Чудненько!... Зеленський вніс до ВР законопроєкт про корінні народи України - Цензор.НЕТ 2827 Зеленський вніс до ВР законопроєкт про корінні народи України - Цензор.НЕТ 1327
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19.05.2021 08:53 Ответить
Хотелось бы увидать предлагаемый списочек "коренных народов Украины". Будут ли жиды "коренными"? И, главное, что делать "некоренным народам Украины" - по холодочку гулять? А не встанут ли на дыбы "некоренные народы Украины"?
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19.05.2021 09:10 Ответить
Мэтр с мартом могут только раком стать..за поребриком..
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19.05.2021 13:09 Ответить
Пішов ти в сраку, пришелепкуватий кацаполог і недоколиханий порєбріковєд.
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19.05.2021 22:18 Ответить
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