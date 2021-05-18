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Зеленський вніс до ВР законопроєкт про корінні народи України

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Зеленський вніс до ВР законопроєкт про корінні народи України

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 травня, вніс до Верховної Ради проєкт закону про корінні народи, як невідкладний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

Згідно з оприлюдненою інформацією, законопроєкт №5506 отримано Верховною Радою і передано на розгляд керівництва. Ініціатором даного проєкту є президент України Володимир Зеленський.

Текст документу на сайті ВР на даний час відсутній.

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Топ коментарі
+39
Судя по всему там все коренные...кроме украинцев..
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18.05.2021 17:05
+37
Є два корінних народа в Україні - українці і киримли. Крапка. Головний критерій - чи можу я, українець бути корінним у іншій країні? Назвіть таку країну. Так само киримли. Росіяни чи руССкіє - не корінні в Україні, бо їх коріння - за порєбріком, там безкрайня територія і, якщо їм не подобається Україна, то не треба робити з цієї країни другу росію - просто їдьте туди, де вам подобається.
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18.05.2021 17:19
+19
И зачем нужен этот тупой закон?? Делить граждан украины по сортам??
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18.05.2021 17:06
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Усі, хто побував у Криму, не затримувалися там довго, а кримські татари вже живуть там більше 800 років. Росіяни набагато менше часу живуть на Росії.
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19.05.2021 08:10 Відповісти
По международному праву народы у которые не имею родины, имеют право на самоопределение, с чего вообще взяли, что в случае благоприятных условий, татары не могут самоопределиться и примкнуть к Турции ?
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18.05.2021 22:14 Відповісти
Крим навіть в Османську імперію не примкнув до Туреччини, а був лише союзником. Якщо ви будете президентом, прапор вам до рук.
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19.05.2021 08:14 Відповісти
Зато сейчас они друзья!
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19.05.2021 08:38 Відповісти
Шоу на шоу і шоу поганяють. Во туппізм. Ви візьміть ВАНА привела нового преза до влади включаючи всю свою проплачену структуру. Всі штаби ВАНИ працювали в другому турі на Зе каманду. Підтриманий одноголосно бюджет 2021. Прийняли закон про продаж землі. Закон ніхто небачив. Сьогодні маємо багатосерійний серіал "Захистимо землю українську" в головній ролі ВАНА. Картина маслом приплилі Головобородько нервово курвить в стороні. Ж2 зажигає. Лохторат в екстазі , тіпа нє отдадім зємлю якої в очі не бачили лохи....Кино продовжуєцаца і як бачимо до 2022, а там і дострокові вибори....чувирли.. Члєни виборчих комісій і штаби чекають......дуже. Доречі.......безробіття штука серйозна.
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18.05.2021 22:32 Відповісти
Как не крути, а татары не коренные, всего лишь успешно прижившиеся, что совсем не одно и тоже, как нам пытаются это навязать!..
Подобные вопросы должны обсуждать с украинцами на референдуме!!! а не ставить нас перед фактом!
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18.05.2021 22:56 Відповісти
Зеленскому нужно шоу. За бесконечными шоу пытаются пропетлять от тотального невiгластва и развала всех государственных институций. Какая практическая польза от этого "закона"? Вбросить еще одну кость, что бы грызлись пока власть будет с олигархами доить Украину?
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18.05.2021 23:42 Відповісти
правильный закон.
и в нем ни слова о конфето-ботах, которые коренным народом Украины не являются.
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19.05.2021 03:49 Відповісти
Це тільки продовження теми, на котру ніхто не звертає уваги.
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19.05.2021 05:23 Відповісти
Треба було давно визнати Кримсько-татарську автономію.
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19.05.2021 08:20 Відповісти
C какого перепугу?
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19.05.2021 10:09 Відповісти
Т.е теперь, заселившихся и прижившихся, на полуострове татаров, законодательство будет считать коренными, но относительно украинцев, того что именно мы коренные, такого закона нет! - Чудненько!... Зеленський вніс до ВР законопроєкт про корінні народи України - Цензор.НЕТ 2827 Зеленський вніс до ВР законопроєкт про корінні народи України - Цензор.НЕТ 1327
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19.05.2021 08:53 Відповісти
Хотелось бы увидать предлагаемый списочек "коренных народов Украины". Будут ли жиды "коренными"? И, главное, что делать "некоренным народам Украины" - по холодочку гулять? А не встанут ли на дыбы "некоренные народы Украины"?
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19.05.2021 09:10 Відповісти
Мэтр с мартом могут только раком стать..за поребриком..
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19.05.2021 13:09 Відповісти
Пішов ти в сраку, пришелепкуватий кацаполог і недоколиханий порєбріковєд.
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19.05.2021 22:18 Відповісти
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