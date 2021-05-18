Зеленський вніс до ВР законопроєкт про корінні народи України
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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 травня, вніс до Верховної Ради проєкт закону про корінні народи, як невідкладний.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.
Згідно з оприлюдненою інформацією, законопроєкт №5506 отримано Верховною Радою і передано на розгляд керівництва. Ініціатором даного проєкту є президент України Володимир Зеленський.
Текст документу на сайті ВР на даний час відсутній.
Топ коментарі
+39 Привет
показати весь коментар18.05.2021 17:05
+37 Oljik
показати весь коментар18.05.2021 17:19
+19 Привет
показати весь коментар18.05.2021 17:06
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Подобные вопросы должны обсуждать с украинцами на референдуме!!! а не ставить нас перед фактом!
и в нем ни слова о конфето-ботах, которые коренным народом Украины не являются.