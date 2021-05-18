Зеленський вніс до ВР законопроєкт про корінні народи України

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 травня, вніс до Верховної Ради проєкт закону про корінні народи, як невідкладний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

Згідно з оприлюдненою інформацією, законопроєкт №5506 отримано Верховною Радою і передано на розгляд керівництва. Ініціатором даного проєкту є президент України Володимир Зеленський.

Текст документу на сайті ВР на даний час відсутній.

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