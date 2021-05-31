"Дело Шеремета": Кузьменко продлили домашний арест, у Дугарь остаются обязательства

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения двум обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца, до 18 июля: Юлия Кузьменко остается под домашним арестом, а в отношении Яны Дугарь продолжает действовать мера пресечения в виде личных обязательств.

Соответствующее определение суд вынес во вторник, удовлетворив ходатайство прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ходатайство прокурора удовлетворить… Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста обвиняемой Кузьменко до 18 июля… Продлить срок действия обязательств обвиняемой Дугарь… до 18 июля", - говорится в документе, который был зачитан в ходе судебного заседания.

На заседании суд продолжил изучение материалов дела по существу обвинения, затем прокуроры в суде заявили ходатайство о продлении меры пресечения обвиняемым.

Следующее судебное заседание состоится 25 мая в 11.00.

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