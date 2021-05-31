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Новости Общество Убийство Шеремета
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"Дело Шеремета": Кузьменко продлили домашний арест, у Дугарь остаются обязательства

Новости Цензор.НЕТ Общество

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения двум обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца, до 18 июля: Юлия Кузьменко остается под домашним арестом, а в отношении Яны Дугарь продолжает действовать мера пресечения в виде личных обязательств.

Соответствующее определение суд вынес во вторник, удовлетворив ходатайство прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ходатайство прокурора удовлетворить… Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста обвиняемой Кузьменко до 18 июля… Продлить срок действия обязательств обвиняемой Дугарь… до 18 июля", - говорится в документе, который был зачитан в ходе судебного заседания.

На заседании суд продолжил изучение материалов дела по существу обвинения, затем прокуроры в суде заявили ходатайство о продлении меры пресечения обвиняемым.

Следующее судебное заседание состоится 25 мая в 11.00.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
Т.е. безосновательное обвинение Рифа и государственная измена Мертветчука одинаковы с точки зрения зеленой пошести? Вы за два года не смогли найти не одного факта вины Рифа !
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18.05.2021 19:47
+16
Ганьба Зеленському особисто.
І всім, хто його обирав.
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18.05.2021 20:00
+5
- Який фільм зробив найбільший вплив на ваше життя?
- Це фільм "Слуга народу".
Причому я цей фільм, ****, навіть не дивився 😅
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18.05.2021 20:51
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Т.е. безосновательное обвинение Рифа и государственная измена Мертветчука одинаковы с точки зрения зеленой пошести? Вы за два года не смогли найти не одного факта вины Рифа !
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18.05.2021 19:47 Ответить
Не сравнивайте, Риф 500 дней на шконке парился ни за что и еще не конец.
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18.05.2021 20:10 Ответить
Только что прочитал и охренел. В Житомире арестован росиянин "киборг" воевавший за Украину в Донецком аэропорту и его хотят выдать кацапам. Зробили всех разом е.. твою мать.
https://bastion.tv/zhitomirski-policiyanti-zatrimali-rosiyanina-yakij-voyuvav-za-********-v-doneckomu-aeroportu_n40808
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18.05.2021 21:51 Ответить
так... Мера пресечения... Да?..
Сорри, мера пресечения чего?!?!
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18.05.2021 19:59 Ответить
Ганьба Зеленському особисто.
І всім, хто його обирав.
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18.05.2021 20:00 Ответить
Блін, ніяк не можу знайти його виборців! Кого не спитаю, кажуть що за нього не голосували. Схоже Порошенко "сфальсифікував" результати виборів.
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19.05.2021 07:18 Ответить
Не захотів бути президентом )
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19.05.2021 07:54 Ответить
- Який фільм зробив найбільший вплив на ваше життя?
- Це фільм "Слуга народу".
Причому я цей фільм, ****, навіть не дивився 😅
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18.05.2021 20:51 Ответить
Та відпустіть вже людей, негідники.Все одно рано чи пізно будете на їх місці. Краще,звичайно,рано...
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18.05.2021 21:31 Ответить
правильно.
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19.05.2021 03:44 Ответить
 
 