"Дело Шеремета": Кузьменко продлили домашний арест, у Дугарь остаются обязательства
Новости Цензор.НЕТ Общество
Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения двум обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца, до 18 июля: Юлия Кузьменко остается под домашним арестом, а в отношении Яны Дугарь продолжает действовать мера пресечения в виде личных обязательств.
Соответствующее определение суд вынес во вторник, удовлетворив ходатайство прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Ходатайство прокурора удовлетворить… Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста обвиняемой Кузьменко до 18 июля… Продлить срок действия обязательств обвиняемой Дугарь… до 18 июля", - говорится в документе, который был зачитан в ходе судебного заседания.
На заседании суд продолжил изучение материалов дела по существу обвинения, затем прокуроры в суде заявили ходатайство о продлении меры пресечения обвиняемым.
Следующее судебное заседание состоится 25 мая в 11.00.
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Сорри, мера пресечения чего?!?!
І всім, хто його обирав.
- Це фільм "Слуга народу".
Причому я цей фільм, ****, навіть не дивився 😅