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"Справа Шеремета": Кузьменко продовжили домашній арешт, у Дугарь залишаються зобов'язання

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід двом обвинуваченим у вбивстві журналіста Павла Шеремета ще на два місяці, до 18 липня: Юлія Кузьменко залишається під домашнім арештом, а щодо Яни Дугарь далі діє запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань.

Відповідну ухвалу суд виніс у вівторок, задовольнивши клопотання прокуратури, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Клопотання прокурора задовольнити... Продовжити термін дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту обвинуваченій Кузьменко до 18 липня ... Продовжити термін дії зобов'язань обвинуваченій Дугарь ... до 18 липня", - сказано в документі, який був зачитаний під час судового засідання.

На засіданні суд продовжив вивчення матеріалів справи по суті обвинувачення, потім прокурори в суді заявили клопотання про продовження запобіжного заходу обвинуваченим.

Наступне судове засідання відбудеться 25 травня об 11.00.

Читайте також: Справа Шеремета: під Шевченківським судом у Києві відбувається акція на підтримку Антоненка, Кузьменко та Дугарь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+19
Т.е. безосновательное обвинение Рифа и государственная измена Мертветчука одинаковы с точки зрения зеленой пошести? Вы за два года не смогли найти не одного факта вины Рифа !
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18.05.2021 19:47
+16
Ганьба Зеленському особисто.
І всім, хто його обирав.
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18.05.2021 20:00
+5
- Який фільм зробив найбільший вплив на ваше життя?
- Це фільм "Слуга народу".
Причому я цей фільм, ****, навіть не дивився 😅
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18.05.2021 20:51
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Т.е. безосновательное обвинение Рифа и государственная измена Мертветчука одинаковы с точки зрения зеленой пошести? Вы за два года не смогли найти не одного факта вины Рифа !
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18.05.2021 19:47 Відповісти
Не сравнивайте, Риф 500 дней на шконке парился ни за что и еще не конец.
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18.05.2021 20:10 Відповісти
Только что прочитал и охренел. В Житомире арестован росиянин "киборг" воевавший за Украину в Донецком аэропорту и его хотят выдать кацапам. Зробили всех разом е.. твою мать.
https://bastion.tv/zhitomirski-policiyanti-zatrimali-rosiyanina-yakij-voyuvav-za-********-v-doneckomu-aeroportu_n40808
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18.05.2021 21:51 Відповісти
так... Мера пресечения... Да?..
Сорри, мера пресечения чего?!?!
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18.05.2021 19:59 Відповісти
Ганьба Зеленському особисто.
І всім, хто його обирав.
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18.05.2021 20:00 Відповісти
Блін, ніяк не можу знайти його виборців! Кого не спитаю, кажуть що за нього не голосували. Схоже Порошенко "сфальсифікував" результати виборів.
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19.05.2021 07:18 Відповісти
Не захотів бути президентом )
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19.05.2021 07:54 Відповісти
- Який фільм зробив найбільший вплив на ваше життя?
- Це фільм "Слуга народу".
Причому я цей фільм, ****, навіть не дивився 😅
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18.05.2021 20:51 Відповісти
Та відпустіть вже людей, негідники.Все одно рано чи пізно будете на їх місці. Краще,звичайно,рано...
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18.05.2021 21:31 Відповісти
правильно.
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19.05.2021 03:44 Відповісти
 
 