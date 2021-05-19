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В 2022-2024 гг Украина должна тратить не меньше 5% от ВВП на финансирование сектора нацбезопасности, - указ Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В 2022-2024 гг Украина должна тратить не меньше 5% от ВВП на финансирование сектора нацбезопасности, - указ Зеленского

Кабинету министров поручено предусмотреть в Бюджетной декларации на 2022-2024 годы финансирование сектора нацбезопасности на уровне 5% от ВВП.

Указ, который вводит в действие соответствующее решение СНБО, подписал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Кабинету министров Украины предусмотреть в Бюджетной декларации на 2022-2024 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5 процентов от запланированного объема валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в решении СНБО от 14 мая 2021 года, обнародованном на сайте президента вместе с указом.

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Также Кабмин должен обеспечить при подготовке проектов законов о госбюджете Украины на 2022, 2023, 2024 годы увеличение объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки и требований законодательства к пересмотру доходной части государственного бюджета.

Согласно указу президента, контроль за выполнением решения СНБО возлагается на секретаря Совета Алексея Данилова. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
Так при Порохе и было 5% ВВП на армию, зебил снова велосипед изобретает???
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18.05.2021 21:02
+10
Наивные оптимисты думают, что речь идёт про АРМИЮ и ВОЙНУ.
Умудренные скептики опасаются, что речь идёт про МВД и Авакова.
В 2022-2024 гг Украина должна тратить не меньше 5% от ВВП на финансирование сектора нацбезопасности, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 6643
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18.05.2021 21:06
+10
тратить на что?!! на списанный европейский металлолом, типа чешской даны, в три дорога, за откаты?!! или все же на массовое производство ракет типа: Ольха, Нептун, Гром-2.... и активное производчтво уже готовых украинских ударных беспилотников, как и эффективную и быструю локализацию турецких байроктаров?! вопрос риторический

В 2022-2024 гг Украина должна тратить не меньше 5% от ВВП на финансирование сектора нацбезопасности, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 6431
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18.05.2021 21:19
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Правила форума Совет форумчан
учитывая что ввп у нас второй год зеленый нуль, то нуль на нуль дает нуль....
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18.05.2021 20:58 Ответить
Як же ти живеш другий рік без грошей?Під церквою побираєся?
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18.05.2021 21:07 Ответить
В зелених нелохів віджимаю. Бо воні тупі як вата
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28.05.2021 13:18 Ответить
Вы не умеете читать между строк, там сказано на усиление нацбезопасности. Так сказано, чтобы у патриотов сложилось впечатление, что будет финансироваться оборонный бюджет. НО про оборону слов не было! Нацбезопасность - это СБУ!
СБУ это конечно не помешает, но Клоун опять прокачивает ни армию, а силовиков!!!!!
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18.05.2021 22:41 Ответить
Чуйка починає спрацьовувати і наслідує приклад сусідів?
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19.05.2021 07:09 Ответить
Финансирование силовиков Клоун начал увеличивать еще с прошлого года, когда составляли бюджет 2020. Но там было в основном МВД. Финансирование МВД очевидно не принесло должного результата (да и командует там Аваков), поэтому решили профинансировать тех, у кого возможностей побольше (например устроить обыск, без решения суда, под видом антитеррористической операции) и никто не мешает
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19.05.2021 09:25 Ответить
нормальный президент скажет: больше эффекта от бюджета а не тупая трата денег непонятно на что.. В 2022-2024 гг Украина должна тратить не меньше 5% от ВВП на финансирование сектора нацбезопасности, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 8347
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18.05.2021 20:59 Ответить
👏👏👏👏👏
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18.05.2021 21:17 Ответить
А на сектор Зеленского 95%
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18.05.2021 21:02 Ответить
Так при Порохе и было 5% ВВП на армию, зебил снова велосипед изобретает???
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18.05.2021 21:02 Ответить
"нацбезопасность" - это не армия. это наперсточники у власти.
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18.05.2021 21:07 Ответить
Так он этим в основном и занимается.
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18.05.2021 21:31 Ответить
Разница в том, что повысят как и в прошлый год расходы на прокуратуру+МВД+СБУ, а на Армию опять урежут. А орут с прошлого года, что финансирование увеличили.
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18.05.2021 22:26 Ответить
нацбезопасность - это силовики (СБУ в частности)
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18.05.2021 22:42 Ответить
Їм треба, щоб не блукали в пошуках квартири Кличка.
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19.05.2021 07:11 Ответить
Приблизно 7 млрд убитих єнотів на рік. На усіх силовиків. Якщо не помиляюсь. Не багато.
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18.05.2021 21:02 Ответить
Только вы, правители, в сектор безопасности кроме ЗСУ, включаете СБУ, МВС, ГПСУ, итого на ВСУ приходится менее 3%. Кроме того, в эти 3% входят выдатки на Укроборонпром, который производит технику, в основном, на НГУ при МВС, на всякие Спартаны и тому подобное, которых в ВСУ днем с огнем не сыщешь. Жульё вы конченое. В войсках нет людей, все достойные разбежались еще в 2016-м! Нет людей, НЕТ! Если народ не способен кормить СВОЮ армию, он вынужден будет кормить чужую. Наполеон явно не был дураком...
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18.05.2021 21:05 Ответить
А для Армии закупают колесную технику вместо вооружения. В итоге имеем европейские большегрузы и макеты ракет.
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18.05.2021 22:28 Ответить
Мудрый нарид Украины будет платит на оборонку 5 % ввп , тогда если был бы в нато , то бы платил только 2 % . Зачем идиотам нато ? 😂😂😂😂
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18.05.2021 21:05 Ответить
Наивные оптимисты думают, что речь идёт про АРМИЮ и ВОЙНУ.
Умудренные скептики опасаются, что речь идёт про МВД и Авакова.
В 2022-2024 гг Украина должна тратить не меньше 5% от ВВП на финансирование сектора нацбезопасности, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 6643
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18.05.2021 21:06 Ответить
Не опасаются............ уверены.
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18.05.2021 22:29 Ответить
Круто .. Німці впиралися не хотіли 2% на оборонку платити як наполягав Трамп , так і залишилось 1,4 %
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18.05.2021 21:06 Ответить
Це на мєнтів і прокурорів, а не на оборонку... на оборону менше 2%...
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18.05.2021 22:22 Ответить
сравнил наш ввп с ихними...
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19.05.2021 09:49 Ответить
мы уже видели как тратяться бабки на оборону. за пацанами в картатах гоняються новенькие бтры и бойци в суперсовременной экипировке а на передовой в то время, другие пацани в резинових тапочках и на конченной технике. вы же казли от народа больще защищаетесь чем от рф и сепаров. в киев закупили мощьнейшие автозаки а на границе против танков Сеня поставил садовий заборчик. куда на этот раз направите 5% ввп? ведь это сотня ярдов
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18.05.2021 21:08 Ответить
Зеля справді підсилює армію,та наближає до стандартів НАТО.
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18.05.2021 21:12 Ответить
а ты точно сисмпсон а не грей
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18.05.2021 21:15 Ответить
В 2022-2024 гг Украина должна тратить не меньше 5% от ВВП на финансирование сектора нацбезопасности, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 9712
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18.05.2021 21:23 Ответить
Семенченко звинувачують в тероризмi Він,нiбито,-наказав стрельнуть в стіну будівлі 112 Каналу,власником якого був звинувачений в ДержЗраді медведчук Медведчуку за Зраду виписали домашній арешт Семенченко закрили на рік в Сiзо ФСБУ перестало носити маски
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18.05.2021 21:15 Ответить
А що звинувачення в створенні НВФ вже "лопнуло"?
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19.05.2021 07:12 Ответить
Бестолочь малограмотная, - спроси у папы профессора, - 5% от 0(ноля) = 0(ноль)
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18.05.2021 21:17 Ответить
тратить на что?!! на списанный европейский металлолом, типа чешской даны, в три дорога, за откаты?!! или все же на массовое производство ракет типа: Ольха, Нептун, Гром-2.... и активное производчтво уже готовых украинских ударных беспилотников, как и эффективную и быструю локализацию турецких байроктаров?! вопрос риторический

В 2022-2024 гг Украина должна тратить не меньше 5% от ВВП на финансирование сектора нацбезопасности, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 6431
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18.05.2021 21:19 Ответить
Хотя начали год с просроченных боеприпасов и еды, шансы нарисовать "грандиозное выполнение" оборонзаказа, весьма неплохие.
И цифры будут впечатляющие!
Нарисуют стоимость вертолета и самолета, которые зеленский с месяц назад, "подарил" ВСУ.
Добавят ракетный комплекс "Нептун", подкинут немного отремонтированной бронетехники и дело в шляпе.
Ну и повторно введут в эксплуатацию военный городок на полигоне "Широкий лан".
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18.05.2021 21:29 Ответить
Вопрос стоит не только и не столько в том,какой процент будет отчислен на оборону..Вопрос стоит прежде всего в КРОНТРОЛЕ расходов (и даже дохода до целевого назначения) этих денег
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18.05.2021 21:33 Ответить
це не на оборону, а на МВС+НГ+МНС+оборона
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18.05.2021 21:45 Ответить
І знову моя улюблена рубрика "Цікаво":
Цікаво, скільки буде 5% в грошовому еквіваленті від "росту" ВВП зі знаком "-", який спостерігається останнім часом, після приходу до влади "новьіх ліц" і "прафесіаналов"?
До речі, якщо срамокатчик з попереднього КМУ не брехав про 40% росту, то нинішнім треба зробити зростання ВВП до 2024 року на мінімум 14% щороку.
Здається, мені не вистачить попкорну...
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18.05.2021 21:43 Ответить
аваків на ці кошти прикупить пару авіаносців для МНС
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18.05.2021 21:43 Ответить
айкокс ? бабада ?
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18.05.2021 22:48 Ответить
Теперь сомнений нет. Это не ошибки. Он целенаправленно ведёт экономику страны к краху.
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18.05.2021 22:56 Ответить
хорошо. правильно.
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19.05.2021 03:42 Ответить
В 60-х Израиль тратил на оборону до 30% ВВП.
А экономисты утверждают, что при тратах более 5% ВВП на оборону сьрана перестаёт развиваться...
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19.05.2021 08:56 Ответить
І 00000000000,1% на продажних тварюк у мантіях разом з пгакугогамі і непотрібними (судячи з результатів) барцунами з корупцією
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19.05.2021 09:12 Ответить
Купят что-то дорогое и ненужное, живую мишень на черном море ну или на дороги.
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19.05.2021 09:40 Ответить
Значит МВД,НГ,СБУ,ГПУ опять обойдут в финансировании армию..Возможно,ВСУ не видать ни в этом,ни в следующем году"Нептунов","Ольх","Громов","Богданы","Оплотов"... Нет у нас достойного Верховного Главнокомандующего и министра обороны тож...
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19.05.2021 13:04 Ответить
 
 