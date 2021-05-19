В 2022-2024 гг Украина должна тратить не меньше 5% от ВВП на финансирование сектора нацбезопасности, - указ Зеленского
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Кабинету министров поручено предусмотреть в Бюджетной декларации на 2022-2024 годы финансирование сектора нацбезопасности на уровне 5% от ВВП.
Указ, который вводит в действие соответствующее решение СНБО, подписал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
"Кабинету министров Украины предусмотреть в Бюджетной декларации на 2022-2024 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5 процентов от запланированного объема валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в решении СНБО от 14 мая 2021 года, обнародованном на сайте президента вместе с указом.
Также Кабмин должен обеспечить при подготовке проектов законов о госбюджете Украины на 2022, 2023, 2024 годы увеличение объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки и требований законодательства к пересмотру доходной части государственного бюджета.
Согласно указу президента, контроль за выполнением решения СНБО возлагается на секретаря Совета Алексея Данилова. Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Пожалуйста, подождите...
СБУ это конечно не помешает, но Клоун опять прокачивает ни армию, а силовиков!!!!!
Умудренные скептики опасаются, что речь идёт про МВД и Авакова.
И цифры будут впечатляющие!
Нарисуют стоимость вертолета и самолета, которые зеленский с месяц назад, "подарил" ВСУ.
Добавят ракетный комплекс "Нептун", подкинут немного отремонтированной бронетехники и дело в шляпе.
Ну и повторно введут в эксплуатацию военный городок на полигоне "Широкий лан".
Цікаво, скільки буде 5% в грошовому еквіваленті від "росту" ВВП зі знаком "-", який спостерігається останнім часом, після приходу до влади "новьіх ліц" і "прафесіаналов"?
До речі, якщо срамокатчик з попереднього КМУ не брехав про 40% росту, то нинішнім треба зробити зростання ВВП до 2024 року на мінімум 14% щороку.
Здається, мені не вистачить попкорну...
А экономисты утверждают, что при тратах более 5% ВВП на оборону сьрана перестаёт развиваться...