У 2022-2024 рр. Україна має витрачати щонайенше 5% від ВВП на фінансування сектору нацбезпеки, - указ Зеленського
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Кабінету Міністрів доручено передбачити в Бюджетній декларації на 2022-2024 роки фінансування сектору нацбезпеки на рівні 5% від ВВП.
Указ, який вводить в дію відповідне рішення РНБО, підписав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайтглави держави.
"Кабінету міністрів України передбачити в Бюджетній декларації на 2022-2024 роки видатки на забезпечення національної безпеки та оборони України в обсязі не менше 5 відсотків від запланованого обсягу валового внутрішнього продукту для сектора безпеки та оборони України", - сказано в рішенні РНБО від 14 травня 2021 року, оприлюдненому на сайті президента разом з указом.
Також Кабмін має забезпечити при підготовці проєктів законів про державний бюджет України на 2022, 2023, 2024 роки збільшення обсягу видатків на національну безпеку та оборону України з урахуванням військово-політичної обстановки і вимог законодавства до перегляду дохідної частини державного бюджету.
Згідно з указом президента, контроль за виконанням рішення РНБО покладається на секретаря Ради Олексія Данілова. Документ вступає в силу з дня його опублікування.
Будь ласка, зачекайте...
СБУ это конечно не помешает, но Клоун опять прокачивает ни армию, а силовиков!!!!!
Умудренные скептики опасаются, что речь идёт про МВД и Авакова.
И цифры будут впечатляющие!
Нарисуют стоимость вертолета и самолета, которые зеленский с месяц назад, "подарил" ВСУ.
Добавят ракетный комплекс "Нептун", подкинут немного отремонтированной бронетехники и дело в шляпе.
Ну и повторно введут в эксплуатацию военный городок на полигоне "Широкий лан".
Цікаво, скільки буде 5% в грошовому еквіваленті від "росту" ВВП зі знаком "-", який спостерігається останнім часом, після приходу до влади "новьіх ліц" і "прафесіаналов"?
До речі, якщо срамокатчик з попереднього КМУ не брехав про 40% росту, то нинішнім треба зробити зростання ВВП до 2024 року на мінімум 14% щороку.
Здається, мені не вистачить попкорну...
А экономисты утверждают, что при тратах более 5% ВВП на оборону сьрана перестаёт развиваться...