НАТО призывает Украину продолжать реализацию реформы обороны

Начальники генеральных штабов стран - членов Организации Североатлантического договора (НАТО) призвали Украину продолжать реализацию реформы в оборонном секторе.

Об этом в Брюсселе заявил председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации Стюарт Пич во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Россия продолжает демонстрировать устойчивую тенденцию дестабилизирующего поведения, включая з ее нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии", - заявил Пич.

По его словам, Военный комитет НАТО во время разговора с Хомчаком обсудил ситуацию в Украине и возле нее, а также реформу ВСУ и оборонного сектора.

"Начальники генеральных штабов Альянса подтвердили свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудили будущее сотрудничество в Черном море и вокруг него", - сказал Пич.

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"Военный комитет призвал Украину продолжать воплощать главные реформы, укреплять безопасность и развитие для всех украинцев", - подчеркнул председатель Военного комитета НАТО.