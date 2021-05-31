НАТО призывает Украину продолжать реализацию реформы обороны
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Начальники генеральных штабов стран - членов Организации Североатлантического договора (НАТО) призвали Украину продолжать реализацию реформы в оборонном секторе.
Об этом в Брюсселе заявил председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации Стюарт Пич во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Россия продолжает демонстрировать устойчивую тенденцию дестабилизирующего поведения, включая з ее нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии", - заявил Пич.
По его словам, Военный комитет НАТО во время разговора с Хомчаком обсудил ситуацию в Украине и возле нее, а также реформу ВСУ и оборонного сектора.
"Начальники генеральных штабов Альянса подтвердили свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудили будущее сотрудничество в Черном море и вокруг него", - сказал Пич.
"Военный комитет призвал Украину продолжать воплощать главные реформы, укреплять безопасность и развитие для всех украинцев", - подчеркнул председатель Военного комитета НАТО.
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а) отсутствие оборонной политики и единого центра принятия решений в государстве - разобщенность органов власти, конфликты между всеми органами управления;
б) проведение военных реформ это главный мобилизационный проект государства во время войны, отсутствие реформ равнозначно деморализации общества и капитуляции;
в) коррупция и кумовство остаются одними из главных факторов в работе военно-административной системы. Действующая система обороны предельно забюрократизирована и неспособна сама себя реформировать;
г) армия построена по структуре и уставам ВС СССР 70-х годов, основана на принципах тотальной мобилизации страны в условиях применения ядерного оружия, по принципу превосходства количества над качеством, что абсолютно неприемлемо в современной войне;
д) армия сохраняет худшие черты советской системы - неадекватно большой аппарат управления; отсутствие полностью укомплектованных воинских частей; господство контроля над инициативой; наказание самостоятельности; отсутствие послеоперационного анализа AAR; подмена ответственности бумажными отписками; полное непонимание критериев боеспособности; полное несоответствие принципам и структуре НАТО в главном - в лидерстве, отборе, комплектовании, организации, подготовке, управлении карьерой личного состава;
е) отсутствует научная работа и анализ - нет официальной истории войны; слова военачальников о полученном опыте войны не отражены в каких-либо документах планирования;
ж) из-за отсутствия реформ и доверия к военному руководству не прекращается отток кадров, уволилось большинство ветеранов 14-15 годов;
з) критическое положение с боеприпасами, отсутствие планирования развития вооружений согласно тактике и задачам современной войны;
и) отсутствует парламентский контроль, отсутствует объективный анализ проблем;
к) обеспечение, оплата, условия службы не позволяют привлекать на долгие контракты самых качественных и мотивированных бойцов.
не може бути!