НАТО закликає Україну продовжувати реалізацію реформи оборони

Начальники генеральних штабів країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) закликали Україну продовжувати реалізацію реформи в оборонному секторі.

Про це у Брюсселі заявив голова Військового комітету НАТО, головний маршал авіації Стюарт Піч під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Росія продовжує демонструвати стійку тенденцію дестабілізаційної поведінки, включно з її порушенням суверенітету і територіальної цілісності України і Грузії", - заявив Піч.

За його словами, Військовий комітет НАТО під час розмови з Хомчаком обговорив ситуацію в Україні та біля неї, а також реформу ЗСУ і оборонного сектору.

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"Начальники генеральних штабів Альянсу підтвердили свою повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і обговорили майбутню співпрацю у Чорному морі та навколо нього", - сказав Піч.

"Військовий комітет заохотив Україну продовжувати втілювати головні реформи, зміцнювати безпеку і розвиток для усіх українців", - наголосив голова Військового комітету НАТО.