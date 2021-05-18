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НАТО закликає Україну продовжувати реалізацію реформи оборони

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

НАТО закликає Україну продовжувати реалізацію реформи оборони

Начальники генеральних штабів країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) закликали Україну продовжувати реалізацію реформи в оборонному секторі.

Про це у Брюсселі заявив голова Військового комітету НАТО, головний маршал авіації Стюарт Піч під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Росія продовжує демонструвати стійку тенденцію дестабілізаційної поведінки, включно з її порушенням суверенітету і територіальної цілісності України і Грузії", - заявив Піч.

За його словами, Військовий комітет НАТО під час розмови з Хомчаком обговорив ситуацію в Україні та біля неї, а також реформу ЗСУ і оборонного сектору.

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"Начальники генеральних штабів Альянсу підтвердили свою повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і обговорили майбутню співпрацю у Чорному морі та навколо нього", - сказав Піч.

"Військовий комітет заохотив Україну продовжувати втілювати головні реформи, зміцнювати безпеку і розвиток для усіх українців", - наголосив голова Військового комітету НАТО.
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Топ коментарі
+5
Марно закликати ляльок до самостійних дій ,лялькі не спроможні на самостійну діяльність чи мислення !!!))))
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18.05.2021 21:06
+5
Пліснява прийшла не продовжити реформи, а згорнути.
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18.05.2021 21:17
+2
И что там продолжать?
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18.05.2021 21:13
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Марно закликати ляльок до самостійних дій ,лялькі не спроможні на самостійну діяльність чи мислення !!!))))
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18.05.2021 21:06 Відповісти
В фб есть группа "хохлы детоубийцы" админы фб не хотят ее блокировать. Давайте закидаем их жалобами на эту страницу.
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18.05.2021 21:28 Відповісти
Юра, вернись! -- НАТО просит...*)
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18.05.2021 21:06 Відповісти
И что там продолжать?
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18.05.2021 21:13 Відповісти
Жрать
НАТО закликає Україну продовжувати реалізацію реформи оборони - Цензор.НЕТ 1987
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18.05.2021 23:05 Відповісти
Там ещё кот не женился. А НАТО говорит продолжать.
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18.05.2021 21:16 Відповісти
Зеля веде Україну до НАТО,як ти не гавкали собаки з будки))
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18.05.2021 21:17 Відповісти
Он шел на Одессу, а вышел к Ростову....
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18.05.2021 21:36 Відповісти
Пліснява прийшла не продовжити реформи, а згорнути.
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18.05.2021 21:17 Відповісти
Лялькі не винні ,винен режисер та сценарісти !!)))
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18.05.2021 21:54 Відповісти
Результаты реализацию реформы обороны Украини

----------------------------
а) отсутствие оборонной политики и единого центра принятия решений в государстве - разобщенность органов власти, конфликты между всеми органами управления;
б) проведение военных реформ это главный мобилизационный проект государства во время войны, отсутствие реформ равнозначно деморализации общества и капитуляции;
в) коррупция и кумовство остаются одними из главных факторов в работе военно-административной системы. Действующая система обороны предельно забюрократизирована и неспособна сама себя реформировать;
г) армия построена по структуре и уставам ВС СССР 70-х годов, основана на принципах тотальной мобилизации страны в условиях применения ядерного оружия, по принципу превосходства количества над качеством, что абсолютно неприемлемо в современной войне;
д) армия сохраняет худшие черты советской системы - неадекватно большой аппарат управления; отсутствие полностью укомплектованных воинских частей; господство контроля над инициативой; наказание самостоятельности; отсутствие послеоперационного анализа AAR; подмена ответственности бумажными отписками; полное непонимание критериев боеспособности; полное несоответствие принципам и структуре НАТО в главном - в лидерстве, отборе, комплектовании, организации, подготовке, управлении карьерой личного состава;
е) отсутствует научная работа и анализ - нет официальной истории войны; слова военачальников о полученном опыте войны не отражены в каких-либо документах планирования;
ж) из-за отсутствия реформ и доверия к военному руководству не прекращается отток кадров, уволилось большинство ветеранов 14-15 годов;
з) критическое положение с боеприпасами, отсутствие планирования развития вооружений согласно тактике и задачам современной войны;
и) отсутствует парламентский контроль, отсутствует объективный анализ проблем;
к) обеспечение, оплата, условия службы не позволяют привлекать на долгие контракты самых качественных и мотивированных бойцов.
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18.05.2021 21:25 Відповісти
реформу нужно начинать с "гнать в шею" бездарных генералов и руководства РНБО.Эти кадры только продолжают развал украинской армии,начатый ещё при Кучме.Война показала,что именно участок РУКОВОДСТВА оказался самым слабым звеномв обороне.
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18.05.2021 21:30 Відповісти
пускай нам НАТО командирует заместителей министра обороны и командира военной прокуратуры
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18.05.2021 21:43 Відповісти
шо-шо, зелебобіки - тупі сраки і крадії?
не може бути!
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18.05.2021 21:46 Відповісти
як можна "продовжувати реалізацію реформи оборони", якщо "пєрєстать стрєлять"?
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19.05.2021 01:15 Відповісти
 
 