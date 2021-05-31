Египет предлагает Израилю и ХАМАС перемирие
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Египет предложил Израилю и движению ХАМАС заключить соглашение о перемирии с ближайшего четверга.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает The Times Of Israel.
Отмечается, что Египет через частные каналы предложил Израилю и движению ХАМАС заключить перемирие, которое должно вступить в силу в четверг в 6 часов утра.
Палестинские источники сообщают, что ХАМАС согласился на предложение, ответ от Израиля пока не поступил.
Напомним, 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев. С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.
Пожалуйста, подождите...
- Мерси, но сие невозможно.
- Тогда к барьеру. " (с)
Теперь это война на истребление. И похоже, все уже поняли, кто будет истреблен.
"Нет никакого соглашения и нет конкретных сроков, когда оно может быть достигнуто", - заявил он.
02:58. Источники в секторе Газы сообщают, что боевые самолеты и беспилотники Израиля наносят удары по целям на всей территории сектора. Около 03:00 спутниковый телеканал "Аль-Акса" сообщил из Газы, что к нанесению ударов присоединилась сухопутная артиллерия и ВМФ Израиля.
Так что ты поаккуратнее с обобщениями, а то и ты гавнищем будешь.
"Нет никакого соглашения, и нет конкретных сроков, когда оно может быть достигнуто", - заявил ар-Решек. При этом он отметил, что Египет, выступающий в качестве посредника на переговорах с Израилем, прилагал значительные усилия для продвижения перемирия.
Аль Капоне
Израиль захватил Сектор Газа - это хорошо.
Верните границы в рамки 1948г. и никто никого обстреливать не будет.
Однако, факт установленных международным сообществом границ это не отменяет.
- разрешение евреям селиться в любом месте на территории Мандата;
- создание национального очага еврейского народа на территории Мандата.
Никаких арабских государств или псевдогосударств Мандат не предусматривал вообще.
Физически, там была пустыня с малярийными болотами.