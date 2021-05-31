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Египет (767) Израиль (1756) Сектор Газа (159) Хамас (152) перемирие (1476)

Египет предлагает Израилю и ХАМАС перемирие

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Египет предлагает Израилю и ХАМАС перемирие

Египет предложил Израилю и движению ХАМАС заключить соглашение о перемирии с ближайшего четверга.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает The Times Of Israel.

Отмечается, что Египет через частные каналы предложил Израилю и движению ХАМАС заключить перемирие, которое должно вступить в силу в четверг в 6 часов утра.

Палестинские источники сообщают, что ХАМАС согласился на предложение, ответ от Израиля пока не поступил.

Напомним, 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев. С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Израильская разведка знает что банда ХАМАС хранит боеприпасы включая ракеты в Метро....,так что крысы кремля попали по полному тарифу....
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19.05.2021 02:41
+7
Не-не-не. Хамас сам это начал.

Теперь это война на истребление. И похоже, все уже поняли, кто будет истреблен.
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19.05.2021 02:29
+4
рановато, еще не все станции метро вскрыли
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19.05.2021 03:35
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" - Господа, я последний раз предлагаю вам подумать о примирении.

- Мерси, но сие невозможно.

- Тогда к барьеру. " (с)
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19.05.2021 01:37 Ответить
Не-не-не. Хамас сам это начал.

Теперь это война на истребление. И похоже, все уже поняли, кто будет истреблен.
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19.05.2021 02:29 Ответить
Израильская разведка знает что банда ХАМАС хранит боеприпасы включая ракеты в Метро....,так что крысы кремля попали по полному тарифу....
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19.05.2021 02:41 Ответить
рановато, еще не все станции метро вскрыли
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19.05.2021 03:35 Ответить
там из Газы ветка метро на Рафиах есть аж до египесткой границы
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19.05.2021 03:36 Ответить
01:56. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Решек в интервью египетскому изданию "Аль Ахрам" опроверг появившееся ранее сообщение о том, что руководство группировки согласилось на предложение Египта о введении режима прекращения огня с 20 мая.
"Нет никакого соглашения и нет конкретных сроков, когда оно может быть достигнуто", - заявил он.
02:58. Источники в секторе Газы сообщают, что боевые самолеты и беспилотники Израиля наносят удары по целям на всей территории сектора. Около 03:00 спутниковый телеканал "Аль-Акса" сообщил из Газы, что к нанесению ударов присоединилась сухопутная артиллерия и ВМФ Израиля.
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19.05.2021 03:52 Ответить
Жители Газы - потомки граждан Египта, у которых в 1967-м году было незаконно отобрано египетское гражданство.
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19.05.2021 04:56 Ответить
и они живут без гражданства теперь там все?
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19.05.2021 07:01 Ответить
Их переименовали в "палестинцев" и заперли наглухо на двух клочках земли.
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19.05.2021 10:13 Ответить
Семиты породили мировые монотеистические религии (иудаизм, христианство и ислам)
Так что ты поаккуратнее с обобщениями, а то и ты гавнищем будешь.
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19.05.2021 08:11 Ответить
Разжигают злобу и ненависть между украинцами и арабами враги Украины. В войне Путина с Украиной Украине враги не нужны. Украине нужны союзники.
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19.05.2021 08:44 Ответить
Более трех часов на территории Израиля не звучали сирены системы "Цева Адом". Первый сигнал тревоги, сигнализирующий о возобновлении ракетных обстрелов, прозвучал в 05:45 в кибуце Эйн а-Шлоша.
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19.05.2021 06:54 Ответить
Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Решек в интервью египетскому изданию "Аль Ахрам" опроверг появившееся ранее сообщение о том, что руководство террористической группировки согласилось на предложение Египта о введении режима прекращения огня с 20 мая.
"Нет никакого соглашения, и нет конкретных сроков, когда оно может быть достигнуто", - заявил ар-Решек. При этом он отметил, что Египет, выступающий в качестве посредника на переговорах с Израилем, прилагал значительные усилия для продвижения перемирия.
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19.05.2021 07:00 Ответить
Якщо ваші друзі просять вас домовитися з вашим ворогом, значить зрадники вже домовилися за вашою спиною між собою про власні інтереси та вигоди

Аль Капоне
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19.05.2021 08:11 Ответить
Когда мой друг переехал в Израиль, он долго не понимал, почему нельзя силами армии и полиции (которая в Израиле вооружена до зубов) провести наземную операцию и раз иьнавсегда закрыть вопрос с обстрелами. Но со временем ему объяснили нюансы. Например - для мира Голанские высоты это аннексированная Израилем территория независимого государства. Иерусалим израильским тоже мало государств признало. Руководству Израиля приходится постоянно лавировать между США и РФ, чтоб защитить свои интересы. В общем, есть много нюансов, которые всплывают при ближайшем рассмотрении.
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19.05.2021 08:49 Ответить
Голанские высоты аннексированы в точности по тому же сценарию что и Восточная Пруссия: в качестве расплаты соседа за агрессию.
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19.05.2021 10:15 Ответить
"...ХАМАС согласился на предложение..." - значит надо ни кроем случае не идти Израилю на перемирие и додавить "тараканов" до конца!
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19.05.2021 09:05 Ответить
не идти Израилю на перемирие и додавить "тараканов" до конца!/ не иди. Додави. Кто, как не ты.
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19.05.2021 09:44 Ответить
***** захватило Крым - это преступление!
Израиль захватил Сектор Газа - это хорошо.
Верните границы в рамки 1948г. и никто никого обстреливать не будет.
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19.05.2021 09:45 Ответить
Чепуха, милейший. В 1948 году арабы начали войну именно по то причине что они вообще не желали признавать Израиль, ни в каких границах.
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19.05.2021 10:16 Ответить
Конечно, у них оттяпали половину территории. Но они это заслужили.
Однако, факт установленных международным сообществом границ это не отменяет.
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19.05.2021 10:43 Ответить
Вообще-то исходить следует из решений Лиги Наций, так как положения Британского Мандата закреплены Уставом ООН (статья 80 главы 12). В Мандате предусмотрены
- разрешение евреям селиться в любом месте на территории Мандата;
- создание национального очага еврейского народа на территории Мандата.
Никаких арабских государств или псевдогосударств Мандат не предусматривал вообще.
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19.05.2021 11:05 Ответить
Т.е. это была ничейная территория?
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19.05.2021 11:22 Ответить
Территория распавшейся Османской империи. Передана под Британский Мандат Лигой Наций, после 1-й М.В. (конференция Сан-Ремо, 1920 г.)
Физически, там была пустыня с малярийными болотами.
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19.05.2021 11:27 Ответить
Тут в Украине беспредел творится, а вы за Крым перживаете, геноцид нации полицией и судами - враги народа
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19.05.2021 10:18 Ответить
Крым и Донбасс - это следствие этого беспредела!
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19.05.2021 10:41 Ответить
Перемирие нужно ХАМАС для передышки и восстановление боевых возможностей . Израилю передышка не нужна, нужен мир. Египет пускай разберется с ХАМАС у них есть сухопутная граница, не хочет Египет, пускай с ХАМАС разберется правящая партия Палестинской автономии ФАТХ. Израиль сразу заявил, как только ХАМАС перестанет производить обстрелы и провокации, Израиль прекратит ответные обстрелы и налеты авиации. Но ХАМАС начал выставлять Израилю ультимативные требования., типа победители ставят условия.
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19.05.2021 12:50 Ответить
 
 