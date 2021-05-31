Египет предлагает Израилю и ХАМАС перемирие

Египет предложил Израилю и движению ХАМАС заключить соглашение о перемирии с ближайшего четверга.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает The Times Of Israel.

Отмечается, что Египет через частные каналы предложил Израилю и движению ХАМАС заключить перемирие, которое должно вступить в силу в четверг в 6 часов утра.

Палестинские источники сообщают, что ХАМАС согласился на предложение, ответ от Израиля пока не поступил.

Напомним, 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев. С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.

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