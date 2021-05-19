Єгипет пропонує Ізраїлю та ХАМАС перемир'я
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Єгипет запропонував Ізраїлю і руху ХАМАС укласти угоду про перемир'я з найближчого четверга.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє The Times Of Israel.
Зазначається, що Єгипет через приватні канали запропонував Ізраїлю та руху ХАМАС укласти перемир'я, що має набути чинності у четвер о 6 годині ранку.
Палестинські джерела повідомляють, що ХАМАС погодився на пропозицію, відповідь від Ізраїлю поки що не надійшла.
Нагадаємо, 10 травня Сектор Гази обстріляв територію Ізраїлю і отримав у відповідь вогонь. Атака сталася незабаром після палестинських протестів у Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців. З цього моменту між Ізраїлем і Сектором Гази тривають активні бойові дії.
Будь ласка, зачекайте...
- Мерси, но сие невозможно.
- Тогда к барьеру. " (с)
Теперь это война на истребление. И похоже, все уже поняли, кто будет истреблен.
"Нет никакого соглашения и нет конкретных сроков, когда оно может быть достигнуто", - заявил он.
02:58. Источники в секторе Газы сообщают, что боевые самолеты и беспилотники Израиля наносят удары по целям на всей территории сектора. Около 03:00 спутниковый телеканал "Аль-Акса" сообщил из Газы, что к нанесению ударов присоединилась сухопутная артиллерия и ВМФ Израиля.
Так что ты поаккуратнее с обобщениями, а то и ты гавнищем будешь.
"Нет никакого соглашения, и нет конкретных сроков, когда оно может быть достигнуто", - заявил ар-Решек. При этом он отметил, что Египет, выступающий в качестве посредника на переговорах с Израилем, прилагал значительные усилия для продвижения перемирия.
Аль Капоне
Израиль захватил Сектор Газа - это хорошо.
Верните границы в рамки 1948г. и никто никого обстреливать не будет.
Однако, факт установленных международным сообществом границ это не отменяет.
- разрешение евреям селиться в любом месте на территории Мандата;
- создание национального очага еврейского народа на территории Мандата.
Никаких арабских государств или псевдогосударств Мандат не предусматривал вообще.
Физически, там была пустыня с малярийными болотами.