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Єгипет (220) Ізраїль (1226) Сектор Гази (168) Хамас (155) перемир'я (779)

Єгипет пропонує Ізраїлю та ХАМАС перемир'я

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Єгипет пропонує Ізраїлю та ХАМАС перемир'я

Єгипет запропонував Ізраїлю і руху ХАМАС укласти угоду про перемир'я з найближчого четверга.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє The Times Of Israel.

Зазначається, що Єгипет через приватні канали запропонував Ізраїлю та руху ХАМАС укласти перемир'я, що має набути чинності у четвер о 6 годині ранку.

Палестинські джерела повідомляють, що ХАМАС погодився на пропозицію, відповідь від Ізраїлю поки що не надійшла.

Нагадаємо, 10 травня Сектор Гази обстріляв територію Ізраїлю і отримав у відповідь вогонь. Атака сталася незабаром після палестинських протестів у Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців. З цього моменту між Ізраїлем і Сектором Гази тривають активні бойові дії.

Також читайте: Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Израильская разведка знает что банда ХАМАС хранит боеприпасы включая ракеты в Метро....,так что крысы кремля попали по полному тарифу....
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19.05.2021 02:41
+7
Не-не-не. Хамас сам это начал.

Теперь это война на истребление. И похоже, все уже поняли, кто будет истреблен.
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19.05.2021 02:29
+4
рановато, еще не все станции метро вскрыли
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19.05.2021 03:35
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" - Господа, я последний раз предлагаю вам подумать о примирении.

- Мерси, но сие невозможно.

- Тогда к барьеру. " (с)
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19.05.2021 01:37 Відповісти
Не-не-не. Хамас сам это начал.

Теперь это война на истребление. И похоже, все уже поняли, кто будет истреблен.
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19.05.2021 02:29 Відповісти
Израильская разведка знает что банда ХАМАС хранит боеприпасы включая ракеты в Метро....,так что крысы кремля попали по полному тарифу....
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19.05.2021 02:41 Відповісти
рановато, еще не все станции метро вскрыли
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19.05.2021 03:35 Відповісти
там из Газы ветка метро на Рафиах есть аж до египесткой границы
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19.05.2021 03:36 Відповісти
01:56. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Решек в интервью египетскому изданию "Аль Ахрам" опроверг появившееся ранее сообщение о том, что руководство группировки согласилось на предложение Египта о введении режима прекращения огня с 20 мая.
"Нет никакого соглашения и нет конкретных сроков, когда оно может быть достигнуто", - заявил он.
02:58. Источники в секторе Газы сообщают, что боевые самолеты и беспилотники Израиля наносят удары по целям на всей территории сектора. Около 03:00 спутниковый телеканал "Аль-Акса" сообщил из Газы, что к нанесению ударов присоединилась сухопутная артиллерия и ВМФ Израиля.
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19.05.2021 03:52 Відповісти
Жители Газы - потомки граждан Египта, у которых в 1967-м году было незаконно отобрано египетское гражданство.
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19.05.2021 04:56 Відповісти
и они живут без гражданства теперь там все?
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19.05.2021 07:01 Відповісти
Их переименовали в "палестинцев" и заперли наглухо на двух клочках земли.
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19.05.2021 10:13 Відповісти
Семиты породили мировые монотеистические религии (иудаизм, христианство и ислам)
Так что ты поаккуратнее с обобщениями, а то и ты гавнищем будешь.
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19.05.2021 08:11 Відповісти
Разжигают злобу и ненависть между украинцами и арабами враги Украины. В войне Путина с Украиной Украине враги не нужны. Украине нужны союзники.
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19.05.2021 08:44 Відповісти
Более трех часов на территории Израиля не звучали сирены системы "Цева Адом". Первый сигнал тревоги, сигнализирующий о возобновлении ракетных обстрелов, прозвучал в 05:45 в кибуце Эйн а-Шлоша.
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19.05.2021 06:54 Відповісти
Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Решек в интервью египетскому изданию "Аль Ахрам" опроверг появившееся ранее сообщение о том, что руководство террористической группировки согласилось на предложение Египта о введении режима прекращения огня с 20 мая.
"Нет никакого соглашения, и нет конкретных сроков, когда оно может быть достигнуто", - заявил ар-Решек. При этом он отметил, что Египет, выступающий в качестве посредника на переговорах с Израилем, прилагал значительные усилия для продвижения перемирия.
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19.05.2021 07:00 Відповісти
Якщо ваші друзі просять вас домовитися з вашим ворогом, значить зрадники вже домовилися за вашою спиною між собою про власні інтереси та вигоди

Аль Капоне
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19.05.2021 08:11 Відповісти
Когда мой друг переехал в Израиль, он долго не понимал, почему нельзя силами армии и полиции (которая в Израиле вооружена до зубов) провести наземную операцию и раз иьнавсегда закрыть вопрос с обстрелами. Но со временем ему объяснили нюансы. Например - для мира Голанские высоты это аннексированная Израилем территория независимого государства. Иерусалим израильским тоже мало государств признало. Руководству Израиля приходится постоянно лавировать между США и РФ, чтоб защитить свои интересы. В общем, есть много нюансов, которые всплывают при ближайшем рассмотрении.
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19.05.2021 08:49 Відповісти
Голанские высоты аннексированы в точности по тому же сценарию что и Восточная Пруссия: в качестве расплаты соседа за агрессию.
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19.05.2021 10:15 Відповісти
"...ХАМАС согласился на предложение..." - значит надо ни кроем случае не идти Израилю на перемирие и додавить "тараканов" до конца!
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19.05.2021 09:05 Відповісти
не идти Израилю на перемирие и додавить "тараканов" до конца!/ не иди. Додави. Кто, как не ты.
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19.05.2021 09:44 Відповісти
***** захватило Крым - это преступление!
Израиль захватил Сектор Газа - это хорошо.
Верните границы в рамки 1948г. и никто никого обстреливать не будет.
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19.05.2021 09:45 Відповісти
Чепуха, милейший. В 1948 году арабы начали войну именно по то причине что они вообще не желали признавать Израиль, ни в каких границах.
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19.05.2021 10:16 Відповісти
Конечно, у них оттяпали половину территории. Но они это заслужили.
Однако, факт установленных международным сообществом границ это не отменяет.
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19.05.2021 10:43 Відповісти
Вообще-то исходить следует из решений Лиги Наций, так как положения Британского Мандата закреплены Уставом ООН (статья 80 главы 12). В Мандате предусмотрены
- разрешение евреям селиться в любом месте на территории Мандата;
- создание национального очага еврейского народа на территории Мандата.
Никаких арабских государств или псевдогосударств Мандат не предусматривал вообще.
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19.05.2021 11:05 Відповісти
Т.е. это была ничейная территория?
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19.05.2021 11:22 Відповісти
Территория распавшейся Османской империи. Передана под Британский Мандат Лигой Наций, после 1-й М.В. (конференция Сан-Ремо, 1920 г.)
Физически, там была пустыня с малярийными болотами.
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19.05.2021 11:27 Відповісти
Тут в Украине беспредел творится, а вы за Крым перживаете, геноцид нации полицией и судами - враги народа
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19.05.2021 10:18 Відповісти
Крым и Донбасс - это следствие этого беспредела!
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19.05.2021 10:41 Відповісти
Перемирие нужно ХАМАС для передышки и восстановление боевых возможностей . Израилю передышка не нужна, нужен мир. Египет пускай разберется с ХАМАС у них есть сухопутная граница, не хочет Египет, пускай с ХАМАС разберется правящая партия Палестинской автономии ФАТХ. Израиль сразу заявил, как только ХАМАС перестанет производить обстрелы и провокации, Израиль прекратит ответные обстрелы и налеты авиации. Но ХАМАС начал выставлять Израилю ультимативные требования., типа победители ставят условия.
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19.05.2021 12:50 Відповісти
 
 