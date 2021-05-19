Єгипет пропонує Ізраїлю та ХАМАС перемир'я

Єгипет запропонував Ізраїлю і руху ХАМАС укласти угоду про перемир'я з найближчого четверга.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє The Times Of Israel.

Зазначається, що Єгипет через приватні канали запропонував Ізраїлю та руху ХАМАС укласти перемир'я, що має набути чинності у четвер о 6 годині ранку.

Палестинські джерела повідомляють, що ХАМАС погодився на пропозицію, відповідь від Ізраїлю поки що не надійшла.

Нагадаємо, 10 травня Сектор Гази обстріляв територію Ізраїлю і отримав у відповідь вогонь. Атака сталася незабаром після палестинських протестів у Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців. З цього моменту між Ізраїлем і Сектором Гази тривають активні бойові дії.

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