COVID-вакцина растительного происхождения прошла первую фазу клинических испытаний в Канаде
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Канадские ученые создали вакцину от коронавируса, состоящую из растительных элементов. Препарат прошел первую фазу клинических испытаний.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Nature Medicine.
Группа канадских ученых в области молекулярной биологии разработала первую вакцину против коронавируса, вырабатываемую с помощью генно-модифицированных растений.
Созданный исследователями препарат представляет собой набор из вирусоподобных частиц, состоящих из фрагментов оболочки коронавируса.
Эффективность препарата проверили на группе из 200 добровольцев в возрасте от 18 до 49 лет, в Монреале и Квебеке.
Как уточняется, полученные результаты показали, что вакцина не вызвала значительных побочных эффектов, кроме усталости у одного из участников исследования.
Напомним, для жителей Канады, которые вакцинированные от коронавируса, ослабят карантинные ограничения. Им разрешат собираться в помещении и на открытом воздухе и заниматься спортом.
Ранее сообщалось, что в США уже начали вакцинацию подростков от коронавируса. Их будут вакцинировать препаратом Pfizer.
Пожалуйста, подождите...
Я знав,
Вакцину можна гнать!
мечта учёных.
Тому говорити про однакові "привілеї" і "свободи" та "права" для всіх щеплених від ковіду жителів Канади - не правильно.
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Дефицит бюджета на 31.12.2020 г. - 217млрд. (на 31.12.2019 г. - 78млрд.);
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Гос. долг Украины - 2,5 трлн.(на 31.12.2019 г. - 2 трлн.);
Тупорылые зебобики, платить за все это вам.
Але ЗЄмоніка буде крити все побудованими дорогами (з яких деякі не добудовані, а деякі вже розвалюються).