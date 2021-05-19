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COVID-вакцина растительного происхождения прошла первую фазу клинических испытаний в Канаде

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

COVID-вакцина растительного происхождения прошла первую фазу клинических испытаний в Канаде

Канадские ученые создали вакцину от коронавируса, состоящую из растительных элементов. Препарат прошел первую фазу клинических испытаний.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Nature Medicine.

Группа канадских ученых в области молекулярной биологии разработала первую вакцину против коронавируса, вырабатываемую с помощью генно-модифицированных растений.

Созданный исследователями препарат представляет собой набор из вирусоподобных частиц, состоящих из фрагментов оболочки коронавируса.

Эффективность препарата проверили на группе из 200 добровольцев в возрасте от 18 до 49 лет, в Монреале и Квебеке.

Как уточняется, полученные результаты показали, что вакцина не вызвала значительных побочных эффектов, кроме усталости у одного из участников исследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставка следующей партии вакцины Pfizer в Украину ожидается с 7 июня, - Ляшко

Напомним, для жителей Канады, которые вакцинированные от коронавируса, ослабят карантинные ограничения. Им разрешат собираться в помещении и на открытом воздухе и заниматься спортом.

Ранее сообщалось, что в США уже начали вакцинацию подростков от коронавируса. Их будут вакцинировать препаратом Pfizer.
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Топ комментарии
+7
Тезисы к выступлению зеурода на конференции достижений зеленых негодяев:
Средний рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года - 42,9%;
Рост цен на 20 основных наименований продуктов питания по сравнению с маем 2019 года - 38,4%(на самом деле больше);
Дефицит бюджета на 31.12.2020 г. - 217млрд. (на 31.12.2019 г. - 78млрд.);
Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года - 280 - 290 млрд.;
Гос. долг Украины - 2,5 трлн.(на 31.12.2019 г. - 2 трлн.);

Тупорылые зебобики, платить за все это вам.
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19.05.2021 08:33
+6
А якщо вакцину робити з зеленої плісняви? З неї ж зробили пеніцилін, може і це вийде.
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19.05.2021 08:18
+5
На основе боярышка наверно, один подопытный устал даже COVID-вакцина растительного происхождения прошла первую фазу клинических испытаний в Канаде - Цензор.НЕТ 7777
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19.05.2021 08:33
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Правила форума Совет форумчан
А якщо вакцину робити з зеленої плісняви? З неї ж зробили пеніцилін, може і це вийде.
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19.05.2021 08:18 Ответить
COVID-вакцина растительного происхождения прошла первую фазу клинических испытаний в Канаде - Цензор.НЕТ 8856
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19.05.2021 08:34 Ответить
Напевне робили витяжку з борщівника Сосновського COVID-вакцина растительного происхождения прошла первую фазу клинических испытаний в Канаде - Цензор.НЕТ 7821
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19.05.2021 08:22 Ответить
На основе боярышка наверно, один подопытный устал даже COVID-вакцина растительного происхождения прошла первую фазу клинических испытаний в Канаде - Цензор.НЕТ 7777
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19.05.2021 08:33 Ответить
Не, це ж канадська вакцина а не казламорда))
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19.05.2021 08:40 Ответить
Чи пирія)))
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19.05.2021 08:39 Ответить
Від самого початку ,млять,
Я знав,
Вакцину можна гнать!
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19.05.2021 08:27 Ответить
Гогнят,гонят.....уже на сколько млрд.нагнали?
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19.05.2021 08:36 Ответить
Чего только на нас не испытывают. Обширный ,всемирный .испытательный полигон,
мечта учёных.
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19.05.2021 08:30 Ответить
"Боротьбу" кожна провінція веде по-своєму.
Тому говорити про однакові "привілеї" і "свободи" та "права" для всіх щеплених від ковіду жителів Канади - не правильно.
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19.05.2021 08:32 Ответить
Тезисы к выступлению зеурода на конференции достижений зеленых негодяев:
Средний рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года - 42,9%;
Рост цен на 20 основных наименований продуктов питания по сравнению с маем 2019 года - 38,4%(на самом деле больше);
Дефицит бюджета на 31.12.2020 г. - 217млрд. (на 31.12.2019 г. - 78млрд.);
Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года - 280 - 290 млрд.;
Гос. долг Украины - 2,5 трлн.(на 31.12.2019 г. - 2 трлн.);

Тупорылые зебобики, платить за все это вам.
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19.05.2021 08:33 Ответить
ЗЕлохи не так зрозуміли зелін девіз.COVID-вакцина рослинного походження пройшла першу фазу клінічних випробувань у Канаді - Цензор.НЕТ 9290
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19.05.2021 08:52 Ответить
Це ще далеко не весь список.
Але ЗЄмоніка буде крити все побудованими дорогами (з яких деякі не добудовані, а деякі вже розвалюються).
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19.05.2021 10:07 Ответить
Однако..., но Ход мысли в правильном направлени, чтоб потом завимсимость появилась на вакцину. Правильной дорогой идете товарищи.
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19.05.2021 09:02 Ответить
Скрестили корону с каннабисом!
COVID-вакцина рослинного походження пройшла першу фазу клінічних випробувань у Канаді - Цензор.НЕТ 8542
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19.05.2021 09:29 Ответить
Тридцати, участникам вставило, двадцати - вштырило, десять - выпали на измену. Остальные просто подхихикивали.
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19.05.2021 09:47 Ответить
многие не прочь покурить вакцину. дерзайте, канадские ученые
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19.05.2021 09:45 Ответить
Респект канадским ученым!
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19.05.2021 11:10 Ответить
Сейчас преЗЕдент остатки ковидного фонда спустит на закупку канадской вакцины. Раз на травяной основе, то может и курить ее можно будет.
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19.05.2021 12:07 Ответить
 
 