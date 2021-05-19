COVID-вакцина рослинного походження пройшла першу фазу клінічних випробувань у Канаді
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Канадські вчені створили вакцину проти коронавірусу, що складається з рослинних елементів. Препарат пройшов першу фазу клінічних випробувань.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Nature Medicine.
Група канадських учених у галузі молекулярної біології розробила першу вакцину проти коронавірусу, яку вироблено за допомогою генно-модифікованих рослин.
Створений дослідниками препарат є набором з вірусоподібних частинок, котрі складаються з фрагментів оболонки коронавірусу.
Ефективність препарату перевірили на групі з 200 добровольців віком від 18 до 49 років, у Монреалі та Квебеку.
Як уточнюється, отримані результати показали, що вакцина не викликала значних побічних ефектів, окрім втоми в одного з учасників дослідження.
Нагадаємо, для жителів Канади, які вакциновані від коронавірусу, послаблять карантинні обмеження. Їм дозволять збиратися в приміщенні й на відкритому повітрі та займатися спортом.
Раніше повідомлялося, що у США вже почали вакцинацію підлітків проти коронавірусу. Їх вакцинуватимуть препаратом Pfizer.
Будь ласка, зачекайте...
Я знав,
Вакцину можна гнать!
мечта учёных.
Тому говорити про однакові "привілеї" і "свободи" та "права" для всіх щеплених від ковіду жителів Канади - не правильно.
Средний рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года - 42,9%;
Рост цен на 20 основных наименований продуктов питания по сравнению с маем 2019 года - 38,4%(на самом деле больше);
Дефицит бюджета на 31.12.2020 г. - 217млрд. (на 31.12.2019 г. - 78млрд.);
Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года - 280 - 290 млрд.;
Гос. долг Украины - 2,5 трлн.(на 31.12.2019 г. - 2 трлн.);
Тупорылые зебобики, платить за все это вам.
Але ЗЄмоніка буде крити все побудованими дорогами (з яких деякі не добудовані, а деякі вже розвалюються).