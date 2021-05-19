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COVID-вакцина рослинного походження пройшла першу фазу клінічних випробувань у Канаді

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

COVID-вакцина рослинного походження пройшла першу фазу клінічних випробувань у Канаді

Канадські вчені створили вакцину проти коронавірусу, що складається з рослинних елементів. Препарат пройшов першу фазу клінічних випробувань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Nature Medicine.

Група канадських учених у галузі молекулярної біології розробила першу вакцину проти коронавірусу, яку вироблено за допомогою генно-модифікованих рослин.

Створений дослідниками препарат є набором з вірусоподібних частинок, котрі складаються з фрагментів оболонки коронавірусу.

Ефективність препарату перевірили на групі з 200 добровольців віком від 18 до 49 років, у Монреалі та Квебеку.

Як уточнюється, отримані результати показали, що вакцина не викликала значних побічних ефектів, окрім втоми в одного з учасників дослідження.

Також читайте: Індія не відновить експорт вакцин від коронавірусу щонайменше до жовтня поточного року, - Reuters

Нагадаємо, для жителів Канади, які вакциновані від коронавірусу, послаблять карантинні обмеження. Їм дозволять збиратися в приміщенні й на відкритому повітрі та займатися спортом.

Раніше повідомлялося, що у США вже почали вакцинацію підлітків проти коронавірусу. Їх вакцинуватимуть препаратом Pfizer.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Тезисы к выступлению зеурода на конференции достижений зеленых негодяев:
Средний рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года - 42,9%;
Рост цен на 20 основных наименований продуктов питания по сравнению с маем 2019 года - 38,4%(на самом деле больше);
Дефицит бюджета на 31.12.2020 г. - 217млрд. (на 31.12.2019 г. - 78млрд.);
Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года - 280 - 290 млрд.;
Гос. долг Украины - 2,5 трлн.(на 31.12.2019 г. - 2 трлн.);

Тупорылые зебобики, платить за все это вам.
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19.05.2021 08:33
+6
А якщо вакцину робити з зеленої плісняви? З неї ж зробили пеніцилін, може і це вийде.
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19.05.2021 08:18
+5
На основе боярышка наверно, один подопытный устал даже COVID-вакцина растительного происхождения прошла первую фазу клинических испытаний в Канаде - Цензор.НЕТ 7777
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19.05.2021 08:33
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Правила форума Рада форумчан
А якщо вакцину робити з зеленої плісняви? З неї ж зробили пеніцилін, може і це вийде.
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19.05.2021 08:18 Відповісти
COVID-вакцина растительного происхождения прошла первую фазу клинических испытаний в Канаде - Цензор.НЕТ 8856
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19.05.2021 08:34 Відповісти
Напевне робили витяжку з борщівника Сосновського COVID-вакцина растительного происхождения прошла первую фазу клинических испытаний в Канаде - Цензор.НЕТ 7821
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19.05.2021 08:22 Відповісти
На основе боярышка наверно, один подопытный устал даже COVID-вакцина растительного происхождения прошла первую фазу клинических испытаний в Канаде - Цензор.НЕТ 7777
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19.05.2021 08:33 Відповісти
Не, це ж канадська вакцина а не казламорда))
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19.05.2021 08:40 Відповісти
Чи пирія)))
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19.05.2021 08:39 Відповісти
Від самого початку ,млять,
Я знав,
Вакцину можна гнать!
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19.05.2021 08:27 Відповісти
Гогнят,гонят.....уже на сколько млрд.нагнали?
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19.05.2021 08:36 Відповісти
Чего только на нас не испытывают. Обширный ,всемирный .испытательный полигон,
мечта учёных.
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19.05.2021 08:30 Відповісти
"Боротьбу" кожна провінція веде по-своєму.
Тому говорити про однакові "привілеї" і "свободи" та "права" для всіх щеплених від ковіду жителів Канади - не правильно.
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19.05.2021 08:32 Відповісти
Тезисы к выступлению зеурода на конференции достижений зеленых негодяев:
Средний рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года - 42,9%;
Рост цен на 20 основных наименований продуктов питания по сравнению с маем 2019 года - 38,4%(на самом деле больше);
Дефицит бюджета на 31.12.2020 г. - 217млрд. (на 31.12.2019 г. - 78млрд.);
Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года - 280 - 290 млрд.;
Гос. долг Украины - 2,5 трлн.(на 31.12.2019 г. - 2 трлн.);

Тупорылые зебобики, платить за все это вам.
показати весь коментар
19.05.2021 08:33 Відповісти
ЗЕлохи не так зрозуміли зелін девіз.COVID-вакцина рослинного походження пройшла першу фазу клінічних випробувань у Канаді - Цензор.НЕТ 9290
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19.05.2021 08:52 Відповісти
Це ще далеко не весь список.
Але ЗЄмоніка буде крити все побудованими дорогами (з яких деякі не добудовані, а деякі вже розвалюються).
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19.05.2021 10:07 Відповісти
Однако..., но Ход мысли в правильном направлени, чтоб потом завимсимость появилась на вакцину. Правильной дорогой идете товарищи.
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19.05.2021 09:02 Відповісти
Скрестили корону с каннабисом!
COVID-вакцина рослинного походження пройшла першу фазу клінічних випробувань у Канаді - Цензор.НЕТ 8542
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19.05.2021 09:29 Відповісти
Тридцати, участникам вставило, двадцати - вштырило, десять - выпали на измену. Остальные просто подхихикивали.
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19.05.2021 09:47 Відповісти
многие не прочь покурить вакцину. дерзайте, канадские ученые
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19.05.2021 09:45 Відповісти
Респект канадским ученым!
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19.05.2021 11:10 Відповісти
Сейчас преЗЕдент остатки ковидного фонда спустит на закупку канадской вакцины. Раз на травяной основе, то может и курить ее можно будет.
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19.05.2021 12:07 Відповісти
 
 