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В Польше будут вакцинировать заробитчан из Украины на границе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Польше будут вакцинировать заробитчан из Украины на границе

Граждан Украины, которые едут в Польшу на работу, будут вакцинировать от коронавируса на границе препаратом Johnson & Johnson.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП".

"Это будет своеобразным фильтром против занесения коронавируса извне. Мы уже ежедневно фиксируем по несколько инфицированных на наших контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной. Люди, которые приезжают на работу в Польшу, тоже должны быть вакцинированы, что усилит нашу защиту", - рассказал руководитель медицинского центра в Ряшеве, профессор Станислав Мазур.

Украинцы будут получать вакцину Johnson & Johnson, которую выбрали потому, что для прививки этим препаратом необходимо вводить только одну дозу, тогда как для прививки другими вакцинами обязательным является введение второй дозы.

Применение этого препарата позволит избежать возможных осложнений при организации введения второй дозы.

"Мы получили много сигналов от работодателей о том, что они хотят таких прививок. Компании, нанимающие иностранцев на строительство, на сезонные работы, опасаются вспышки коронавируса, который впоследствии заблокирует работу. Мы ждем заказанных доз и сразу после этого начнем прививки", - рассказал Мазур.

Он не назвал дату, когда именно может начаться вакцинация.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
"Поверну заробітчан в Україну"- "велічайший лідер Європи".
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19.05.2021 09:30
+8
Короче все едем в Польшу, а то от "найвеличнішого лідера **********" и его посіпак хрен дождешься
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19.05.2021 09:27
+7
Поляки й без вас вакциновані.

Не варто пружинити хвоста - Україна друга по ковідній смертності у Європі. Навіть Албанія не так впала. Навіть Румунія.
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19.05.2021 09:26
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Поляки й без вас вакциновані.

Не варто пружинити хвоста - Україна друга по ковідній смертності у Європі. Навіть Албанія не так впала. Навіть Румунія.
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19.05.2021 09:26 Ответить
статистику можна намалювати буль-яку - папір все стерпить. А от чи захочуть заробітчани примусово колотися невідомо чим невідомо від чого - то велике питання. Скоріше всього, ця вакцинація буде формальною, за хабар будуть рішати на кордоні. Або менше будуть їздити, але зараз сезон якраз.
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19.05.2021 10:55 Ответить
И правильно сделают.
Не могут понять опасность сами - пусть вакцинируют хоть так.
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19.05.2021 09:25 Ответить
Короче все едем в Польшу, а то от "найвеличнішого лідера **********" и его посіпак хрен дождешься
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19.05.2021 09:27 Ответить
Пільша не гумова В Польше будут вакцинировать заробитчан из Украины на границе - Цензор.НЕТ 5027
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19.05.2021 09:32 Ответить
Так мы по очереди и оставаться там не будем, вакцинировался и обратно
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19.05.2021 09:47 Ответить
"Поверну заробітчан в Україну"- "велічайший лідер Європи".
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19.05.2021 09:30 Ответить
Хай їдуть вкалують і не забувають грошики відправляти в Україну для підтримання економіки за допомогою іноземної валюти В Польше будут вакцинировать заробитчан из Украины на границе - Цензор.НЕТ 4729
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19.05.2021 09:32 Ответить
Воно то так. Наші заробітчани навкалували на економічний розквіт Польщі. Нічого не маю проти цього. Та було б добре, аби вони так навкалували б і на економічний розквіт Неньки.
Хоча розумію, що для цього повинні бути створені умови. Яких при плісняві, гарантовано, НЕ буде.
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19.05.2021 09:39 Ответить
А турыстов будут вакцЫнировать?
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19.05.2021 09:31 Ответить
Кайзером під сраку. В Польше будут вакцинировать заробитчан из Украины на границе - Цензор.НЕТ 6707
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19.05.2021 09:34 Ответить
Яка ганьба... Так як при зеленій шмарклі ще ніколи так не відчував такого сорому за країну. Де можна обісратись то воно обов'язково обісреться.
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19.05.2021 09:36 Ответить
Головне вчасно привернути увагу зебілів Порошенком і плівками, які надав Бігусу фсбівський крот з ОПи.
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19.05.2021 09:49 Ответить
стыдно за страну было при любом президенте, начиная с 91 года, и зеля всего лишь один из них
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19.05.2021 10:52 Ответить
А нашим так складно було за вакцину домовитись .
Зелені без відкатів не хотіли і браться. А хто чесний, тому продали.
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19.05.2021 09:48 Ответить
-Пане Степанов , що ви порадите українцям ,, де їм можна отримати прививку від ковіду ??
-В Польщі .

У Польщі вакцинуватимуть заробітчан з України на кордоні - Цензор.НЕТ 5982 .
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19.05.2021 09:56 Ответить
Ось так і не помітили, як скотилися до рівня скота. Якого вакцинують, номерують, доють, стрижуть і ріжуть. А той бідний скот тільки може техенько щось там про себе бекнути.
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19.05.2021 09:59 Ответить
Дякую. Я завжди кажу так як воно є насправді, бо не звик лицемірити, брехати та обсипати лестощами, щоб комусь подобатися. Якщо бачу, як воно є насправді, то кажу прямо та відверто, а ви вже самі обирайте, що вам з цією правдою робити. Або виправлятися або озлоблюватися та далі котитися по схилу.
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19.05.2021 10:19 Ответить
За время существования нашей страны укажите временной промежуток когда этого не было. Когда именно нас не вакцинировали, не нумеровали, не доили, стригли и т.д.?
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19.05.2021 10:25 Ответить
Вас цікавить тільки останні 30 років? Чи і більш ранні періоди. Скажу, завжди. Питання тільки хто це робив і з якою метою і як на це реагували ті кого доїли, стригли і нумерували. Якщо вам це подобається і ви в якості скота відчуваєте себе комфортно, то це є ваш свідомий і не свідомий вибір.
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19.05.2021 10:31 Ответить
Я всего лишь задал вопрос на ваш идиотский комментарий. Вам снизошло видение? Или вы только вышли из анабиоза, чтобы донести в мир столь "ценную информацию"? Потому что, то что вы описали происходило всегда. ВСЕГДА!!! Разница лишь в том, что после смены ЛЮБОГО руководства страны у нашего народа некоторое время была необоснованная эйфория, что вот эти точно сделают нашу жизнь лучше. Так вот, получается, вы всегда были скотом в том контексте, в котором вы перечислили, несмотря на ваш осознанный или неосознанный выбор. Для большинства, в отличии от вас, уровень скота это нечто другое, а не вакцинация и не нумерация путем номера паспорта или ИНН. Ничего личного, просто логичный ответ на ваш нелогично-эмоциональный комментарий.
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19.05.2021 11:01 Ответить
Я ж вам сказав теж, що це відбувається ЗАВЖДИ, питання тільки в тому, як ви на це реагуєте. Якщо я сказав очевидну річ, то чому я не бачу, що інші сказали її теж? Якщо глянути на деякі всіма визнанні наукові закони та закони природи, то там ми теж часто бачимо очевидні речі. Проблема тільки в тому що бачити ми їх починаємо і погоджуватися з ними кажучи, то це ж очевидно, тільки тоді, коли хтось один про це заявим. А інші знали, тільки чомусь мовчали. Вам дійшло? Я думаю, що ви скажете, що це очевидно і всім відомо......
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19.05.2021 11:15 Ответить
Послухайте притчу Л.Подеревянського "Хробаки" і скажіть собі і нам ви хробак Владімір чи Александр?
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19.05.2021 11:19 Ответить
Я ее слушал. Мне очень импонирует творчество Леся. Во первом ответе в мой адрес вы приняли мои поправки, но завуалировано обозвали меня скотом, во втором назвали меня червяком не важно с каким именем. Исходя из вашей риторики, перехода на личности, злобности и истеричности смею предположить что вы та куча дерьма в которой жили черви из притчи Подервянского ( укр. Подерв'янського а не Подеревянського, сразу видно какой вы ценитель Леся У Польщі вакцинуватимуть заробітчан з України на кордоні - Цензор.НЕТ 8958 ). Именно куча дерьма и порождает таких червей. Если бы в место дерьма было поле цветов, то и этих червей бы не было.
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19.05.2021 11:41 Ответить
Ти сам зрозумів що сказав, Владімір? У Польщі вакцинуватимуть заробітчан з України на кордоні - Цензор.НЕТ 524
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19.05.2021 12:40 Ответить
Тугодоходящий, Куча?
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19.05.2021 13:13 Ответить
Нова галузь туризму - вакцинарний туризм.
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19.05.2021 10:19 Ответить
Ну хоть так. Все на вакцинацию!
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19.05.2021 10:21 Ответить
Всім та вакцинація так потрібна, як возу п"яте колесо. Хоча трапляються ті, хто ходять в масках навіть дома (особисто знаю двох)
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19.05.2021 11:13 Ответить
Якщо вже перехворів, то вакцинуватись не потрібно, можна пройти тест і цього цілком достатньо. І потім, кожна людина має сама особисто вирішувати, чи потрібно їй вакцинуватись. Відомо, що немає повного 100-відсоткового ефекту від жодної з вакцин, які сьогодні пропонуються, то чи варто так легковажно підставляти своє тіло для вакцинації? А які потім будуть наслідки, про це ніхто чомусь не думає? Тому до вакцинації потрібно ставитись дуже і дуже критично і ніхто не має права примушувати зробити укол. Існує Нюрнберзький Кодекс від 1947 року, згідно з яким НІХТО НЕ МАЄ ПРАВА ЗМУШУВАТИ людину вакцинуватись чи робити якісь інші маніпуляції з її тілом.
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19.05.2021 12:56 Ответить
 
 