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У Польщі вакцинуватимуть заробітчан з України на кордоні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Польщі вакцинуватимуть заробітчан з України на кордоні

Громадян України, які їдуть до Польщі на роботу, вакцинуватимуть проти коронавірусу на кордоні препаратом Johnson&Johnson.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП".

"Це буде своєрідним фільтром проти занесення коронавірусу ззовні. Ми вже щодня фіксуємо по кілька інфікованих на наших контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу до Польщі, теж мають бути вакциновані, що посилить наш захист", - розповів керівник медичного центру у Ряшеві, професор Станіслав Мазур.

Українці отримуватимуть вакцину Johnson & Johnson, яку обрали тому, що для щеплення нею необхідно вводити лише одну дозу, тоді як для щеплення іншими вакцинами обов’язковим є введення другої дози.

Застосування цього препарату дозволить уникнути можливих ускладнень під час організації введення другої дози.

"Ми отримали багато сигналів від роботодавців про те, що вони хочуть таких щеплень. Компанії, які наймають іноземців на будівництво, на сезонні роботи, побоюються спалаху коронавірусу, який згодом заблокує роботу. Ми чекаємо замовлених доз і відразу після цього розпочнемо щеплення", - розповів Мазур.

Він не назвав дату, коли саме може розпочатися вакцинація.

Також читайте: Посвідку на проживання в Польщі мають 483 тис. іноземців: найбільше серед них громадян України - 265 тис.

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Топ коментарі
+12
"Поверну заробітчан в Україну"- "велічайший лідер Європи".
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19.05.2021 09:30
+8
Короче все едем в Польшу, а то от "найвеличнішого лідера сучасності" и его посіпак хрен дождешься
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19.05.2021 09:27
+7
Поляки й без вас вакциновані.

Не варто пружинити хвоста - Україна друга по ковідній смертності у Європі. Навіть Албанія не так впала. Навіть Румунія.
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19.05.2021 09:26
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Поляки й без вас вакциновані.

Не варто пружинити хвоста - Україна друга по ковідній смертності у Європі. Навіть Албанія не так впала. Навіть Румунія.
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19.05.2021 09:26 Відповісти
статистику можна намалювати буль-яку - папір все стерпить. А от чи захочуть заробітчани примусово колотися невідомо чим невідомо від чого - то велике питання. Скоріше всього, ця вакцинація буде формальною, за хабар будуть рішати на кордоні. Або менше будуть їздити, але зараз сезон якраз.
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19.05.2021 10:55 Відповісти
И правильно сделают.
Не могут понять опасность сами - пусть вакцинируют хоть так.
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19.05.2021 09:25 Відповісти
Короче все едем в Польшу, а то от "найвеличнішого лідера **********" и его посіпак хрен дождешься
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19.05.2021 09:27 Відповісти
Пільша не гумова В Польше будут вакцинировать заробитчан из Украины на границе - Цензор.НЕТ 5027
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19.05.2021 09:32 Відповісти
Так мы по очереди и оставаться там не будем, вакцинировался и обратно
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19.05.2021 09:47 Відповісти
"Поверну заробітчан в Україну"- "велічайший лідер Європи".
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19.05.2021 09:30 Відповісти
Хай їдуть вкалують і не забувають грошики відправляти в Україну для підтримання економіки за допомогою іноземної валюти В Польше будут вакцинировать заробитчан из Украины на границе - Цензор.НЕТ 4729
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19.05.2021 09:32 Відповісти
Воно то так. Наші заробітчани навкалували на економічний розквіт Польщі. Нічого не маю проти цього. Та було б добре, аби вони так навкалували б і на економічний розквіт Неньки.
Хоча розумію, що для цього повинні бути створені умови. Яких при плісняві, гарантовано, НЕ буде.
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19.05.2021 09:39 Відповісти
А турыстов будут вакцЫнировать?
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19.05.2021 09:31 Відповісти
Кайзером під сраку. В Польше будут вакцинировать заробитчан из Украины на границе - Цензор.НЕТ 6707
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19.05.2021 09:34 Відповісти
Яка ганьба... Так як при зеленій шмарклі ще ніколи так не відчував такого сорому за країну. Де можна обісратись то воно обов'язково обісреться.
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19.05.2021 09:36 Відповісти
Головне вчасно привернути увагу зебілів Порошенком і плівками, які надав Бігусу фсбівський крот з ОПи.
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19.05.2021 09:49 Відповісти
стыдно за страну было при любом президенте, начиная с 91 года, и зеля всего лишь один из них
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19.05.2021 10:52 Відповісти
А нашим так складно було за вакцину домовитись .
Зелені без відкатів не хотіли і браться. А хто чесний, тому продали.
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19.05.2021 09:48 Відповісти
-Пане Степанов , що ви порадите українцям ,, де їм можна отримати прививку від ковіду ??
-В Польщі .

У Польщі вакцинуватимуть заробітчан з України на кордоні - Цензор.НЕТ 5982 .
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19.05.2021 09:56 Відповісти
Ось так і не помітили, як скотилися до рівня скота. Якого вакцинують, номерують, доють, стрижуть і ріжуть. А той бідний скот тільки може техенько щось там про себе бекнути.
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19.05.2021 09:59 Відповісти
Дякую. Я завжди кажу так як воно є насправді, бо не звик лицемірити, брехати та обсипати лестощами, щоб комусь подобатися. Якщо бачу, як воно є насправді, то кажу прямо та відверто, а ви вже самі обирайте, що вам з цією правдою робити. Або виправлятися або озлоблюватися та далі котитися по схилу.
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19.05.2021 10:19 Відповісти
За время существования нашей страны укажите временной промежуток когда этого не было. Когда именно нас не вакцинировали, не нумеровали, не доили, стригли и т.д.?
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19.05.2021 10:25 Відповісти
Вас цікавить тільки останні 30 років? Чи і більш ранні періоди. Скажу, завжди. Питання тільки хто це робив і з якою метою і як на це реагували ті кого доїли, стригли і нумерували. Якщо вам це подобається і ви в якості скота відчуваєте себе комфортно, то це є ваш свідомий і не свідомий вибір.
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19.05.2021 10:31 Відповісти
Я всего лишь задал вопрос на ваш идиотский комментарий. Вам снизошло видение? Или вы только вышли из анабиоза, чтобы донести в мир столь "ценную информацию"? Потому что, то что вы описали происходило всегда. ВСЕГДА!!! Разница лишь в том, что после смены ЛЮБОГО руководства страны у нашего народа некоторое время была необоснованная эйфория, что вот эти точно сделают нашу жизнь лучше. Так вот, получается, вы всегда были скотом в том контексте, в котором вы перечислили, несмотря на ваш осознанный или неосознанный выбор. Для большинства, в отличии от вас, уровень скота это нечто другое, а не вакцинация и не нумерация путем номера паспорта или ИНН. Ничего личного, просто логичный ответ на ваш нелогично-эмоциональный комментарий.
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19.05.2021 11:01 Відповісти
Я ж вам сказав теж, що це відбувається ЗАВЖДИ, питання тільки в тому, як ви на це реагуєте. Якщо я сказав очевидну річ, то чому я не бачу, що інші сказали її теж? Якщо глянути на деякі всіма визнанні наукові закони та закони природи, то там ми теж часто бачимо очевидні речі. Проблема тільки в тому що бачити ми їх починаємо і погоджуватися з ними кажучи, то це ж очевидно, тільки тоді, коли хтось один про це заявим. А інші знали, тільки чомусь мовчали. Вам дійшло? Я думаю, що ви скажете, що це очевидно і всім відомо......
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19.05.2021 11:15 Відповісти
Послухайте притчу Л.Подеревянського "Хробаки" і скажіть собі і нам ви хробак Владімір чи Александр?
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19.05.2021 11:19 Відповісти
Я ее слушал. Мне очень импонирует творчество Леся. Во первом ответе в мой адрес вы приняли мои поправки, но завуалировано обозвали меня скотом, во втором назвали меня червяком не важно с каким именем. Исходя из вашей риторики, перехода на личности, злобности и истеричности смею предположить что вы та куча дерьма в которой жили черви из притчи Подервянского ( укр. Подерв'янського а не Подеревянського, сразу видно какой вы ценитель Леся У Польщі вакцинуватимуть заробітчан з України на кордоні - Цензор.НЕТ 8958 ). Именно куча дерьма и порождает таких червей. Если бы в место дерьма было поле цветов, то и этих червей бы не было.
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19.05.2021 11:41 Відповісти
Ти сам зрозумів що сказав, Владімір? У Польщі вакцинуватимуть заробітчан з України на кордоні - Цензор.НЕТ 524
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19.05.2021 12:40 Відповісти
Тугодоходящий, Куча?
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19.05.2021 13:13 Відповісти
Нова галузь туризму - вакцинарний туризм.
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19.05.2021 10:19 Відповісти
Ну хоть так. Все на вакцинацию!
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19.05.2021 10:21 Відповісти
Всім та вакцинація так потрібна, як возу п"яте колесо. Хоча трапляються ті, хто ходять в масках навіть дома (особисто знаю двох)
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19.05.2021 11:13 Відповісти
Якщо вже перехворів, то вакцинуватись не потрібно, можна пройти тест і цього цілком достатньо. І потім, кожна людина має сама особисто вирішувати, чи потрібно їй вакцинуватись. Відомо, що немає повного 100-відсоткового ефекту від жодної з вакцин, які сьогодні пропонуються, то чи варто так легковажно підставляти своє тіло для вакцинації? А які потім будуть наслідки, про це ніхто чомусь не думає? Тому до вакцинації потрібно ставитись дуже і дуже критично і ніхто не має права примушувати зробити укол. Існує Нюрнберзький Кодекс від 1947 року, згідно з яким НІХТО НЕ МАЄ ПРАВА ЗМУШУВАТИ людину вакцинуватись чи робити якісь інші маніпуляції з її тілом.
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19.05.2021 12:56 Відповісти
 
 