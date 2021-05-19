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Новости За рубежом
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Сегодня в Исландии состоится встреча Блинкена и Лаврова, - спикер Госдепа Прайс

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Сегодня в Исландии состоится встреча Блинкена и Лаврова, - спикер Госдепа Прайс

Сегодня, 19 мая, состоится встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ообщает немецкое агентство DPA.

Отмечается, что переговоры состоятся на полях министерской встречи Арктического совета в Исландии.

"Двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета и предоставит возможность проверить предложение о том, сможем ли мы достичь более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой", - отметил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

Ранее пресс-служба МИД РФ сообщала о том, что в ходе телефонного разговора Лавров и Блинкен договорились провести "на полях" Арктического совета в Исландии отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня.

Читайте также: Ожидаем, что встреча Байдена и Путина состоится в ближайшие недели, - Блинкен

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
А Блинкен овса заморского привезет лавруше?
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19.05.2021 09:38
+5
Коняка отримає ще одного пенделя.Сьогодні в Ісландії відбудеться зустріч Блінкена і Лаврова, - спікер Держдепу Прайс - Цензор.НЕТ 8945
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19.05.2021 09:49
+4
зачем? там растет целебный исландский мох! Сьогодні в Ісландії відбудеться зустріч Блінкена і Лаврова, - спікер Держдепу Прайс - Цензор.НЕТ 4279
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19.05.2021 09:51
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А Блинкен овса заморского привезет лавруше?
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19.05.2021 09:38 Ответить
Надеюсь он привез "электробич", на худой конец телескопическую дубинку или путы....
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19.05.2021 09:47 Ответить
зачем? там растет целебный исландский мох! Сьогодні в Ісландії відбудеться зустріч Блінкена і Лаврова, - спікер Держдепу Прайс - Цензор.НЕТ 4279
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19.05.2021 09:51 Ответить
А какая реальность? Встеча Блинкена с лошадью? А Трамп с ****** не встречался?
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19.05.2021 10:22 Ответить
Для осознания реальности рекомендую почитать комсомо... тьфу, Washington Post. Только, умоляю, не перед едой.
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19.05.2021 10:25 Ответить
Коняка отримає ще одного пенделя.Сьогодні в Ісландії відбудеться зустріч Блінкена і Лаврова, - спікер Держдепу Прайс - Цензор.НЕТ 8945
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19.05.2021 09:49 Ответить
Дивно,коняка впала на коліна, а обтрушує ляшку.
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19.05.2021 10:34 Ответить
Тому що отримала кайзером під сраку.
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19.05.2021 10:44 Ответить
Мені подобається,як лавруша відпрацьовує ритуал зустрічі із Блінкеном.
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19.05.2021 12:53 Ответить
Переводчик с лошадиного там есть?
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19.05.2021 09:52 Ответить
Рейган с Горби тоже терли в Рейкьявике. может очередной цикл полураспада наступает?
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19.05.2021 09:53 Ответить
А трамп с ****** - в хельсинки. И шо?
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19.05.2021 10:12 Ответить
Да-а-а,иРейган был бывшим актером,по пуцькину-клоуном,но СССРу приказал долго жить...
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19.05.2021 12:57 Ответить
оо!.. подготовка к "Рейкявик 2.0".. гут! гут!
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19.05.2021 10:16 Ответить
Парнокопытный, никак, каяться прискакал или высекать копытом золотые монеты для Блинкена с Байденом.
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19.05.2021 11:44 Ответить
«Что ты ржешь, мой конь ретивый,
Что ты шею опустил,
Не потряхиваешь гривой,
Не грызешь своих удил?
Али я тебя не холю?
Али ешь овса не вволю?
Али сбруя не красна?
Аль поводья не шелковы,
Не серебряны подковы,
Не злачены стремена?»
Отвечает конь печальный:
«Оттого я присмирел,
Что я слышу топот дальный,
Трубный звук и пенье стрел;
Оттого я ржу, что в поле
Уж не долго мне гулять,
Проживать в красе и в холе,
Светлой сбруей щеголять;
Что уж скоро враг суровый
Сбрую всю мою возьмет
И серебряны подковы
С легких ног моих сдерет;
Оттого мой дух и ноет,
Что наместо чепрака
Кожей он твоей покроет
Мне вспотевшие бока»
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19.05.2021 13:26 Ответить
 
 