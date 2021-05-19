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Новини За кордоном
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Сьогодні в Ісландії відбудеться зустріч Блінкена і Лаврова, - спікер Держдепу Прайс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Сьогодні в Ісландії відбудеться зустріч Блінкена і Лаврова, - спікер Держдепу Прайс

Сьогодні, 19 травня, відбудеться зустріч державного секретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецьке агентство DPA.

Зазначається, що переговори відбудуться на полях міністерської зустрічі Арктичної ради в Ісландії.

"Двостороння зустріч відбудеться після вечірнього завершального заходу Арктичної ради і надасть можливість перевірити пропозицію про те, чи зможемо ми досягти більш стабільних і передбачуваних відносин з Москвою", - зазначив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Читайте: Очікуємо, що зустріч Байдена і Путіна відбудеться найближчими тижнями, - Блінкен

Раніше пресслужба МЗС РФ повідомляла про те, що в ході телефонної розмови Лавров і Блінкен домовилися провести "на полях" Арктичної ради в Ісландії окрему зустріч для розгляду ключових питань двосторонніх відносин і міжнародного порядку денного.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
А Блинкен овса заморского привезет лавруше?
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19.05.2021 09:38
+5
Коняка отримає ще одного пенделя.Сьогодні в Ісландії відбудеться зустріч Блінкена і Лаврова, - спікер Держдепу Прайс - Цензор.НЕТ 8945
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19.05.2021 09:49
+4
зачем? там растет целебный исландский мох! Сьогодні в Ісландії відбудеться зустріч Блінкена і Лаврова, - спікер Держдепу Прайс - Цензор.НЕТ 4279
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19.05.2021 09:51
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А Блинкен овса заморского привезет лавруше?
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19.05.2021 09:38 Відповісти
Надеюсь он привез "электробич", на худой конец телескопическую дубинку или путы....
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19.05.2021 09:47 Відповісти
зачем? там растет целебный исландский мох! Сьогодні в Ісландії відбудеться зустріч Блінкена і Лаврова, - спікер Держдепу Прайс - Цензор.НЕТ 4279
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19.05.2021 09:51 Відповісти
А какая реальность? Встеча Блинкена с лошадью? А Трамп с ****** не встречался?
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19.05.2021 10:22 Відповісти
Для осознания реальности рекомендую почитать комсомо... тьфу, Washington Post. Только, умоляю, не перед едой.
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19.05.2021 10:25 Відповісти
Коняка отримає ще одного пенделя.Сьогодні в Ісландії відбудеться зустріч Блінкена і Лаврова, - спікер Держдепу Прайс - Цензор.НЕТ 8945
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19.05.2021 09:49 Відповісти
Дивно,коняка впала на коліна, а обтрушує ляшку.
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19.05.2021 10:34 Відповісти
Тому що отримала кайзером під сраку.
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19.05.2021 10:44 Відповісти
Мені подобається,як лавруша відпрацьовує ритуал зустрічі із Блінкеном.
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19.05.2021 12:53 Відповісти
Переводчик с лошадиного там есть?
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19.05.2021 09:52 Відповісти
Рейган с Горби тоже терли в Рейкьявике. может очередной цикл полураспада наступает?
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19.05.2021 09:53 Відповісти
А трамп с ****** - в хельсинки. И шо?
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19.05.2021 10:12 Відповісти
Да-а-а,иРейган был бывшим актером,по пуцькину-клоуном,но СССРу приказал долго жить...
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19.05.2021 12:57 Відповісти
оо!.. подготовка к "Рейкявик 2.0".. гут! гут!
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19.05.2021 10:16 Відповісти
Парнокопытный, никак, каяться прискакал или высекать копытом золотые монеты для Блинкена с Байденом.
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19.05.2021 11:44 Відповісти
«Что ты ржешь, мой конь ретивый,
Что ты шею опустил,
Не потряхиваешь гривой,
Не грызешь своих удил?
Али я тебя не холю?
Али ешь овса не вволю?
Али сбруя не красна?
Аль поводья не шелковы,
Не серебряны подковы,
Не злачены стремена?»
Отвечает конь печальный:
«Оттого я присмирел,
Что я слышу топот дальный,
Трубный звук и пенье стрел;
Оттого я ржу, что в поле
Уж не долго мне гулять,
Проживать в красе и в холе,
Светлой сбруей щеголять;
Что уж скоро враг суровый
Сбрую всю мою возьмет
И серебряны подковы
С легких ног моих сдерет;
Оттого мой дух и ноет,
Что наместо чепрака
Кожей он твоей покроет
Мне вспотевшие бока»
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19.05.2021 13:26 Відповісти
 
 