Сьогодні в Ісландії відбудеться зустріч Блінкена і Лаврова, - спікер Держдепу Прайс

Сьогодні, 19 травня, відбудеться зустріч державного секретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецьке агентство DPA.

Зазначається, що переговори відбудуться на полях міністерської зустрічі Арктичної ради в Ісландії.

"Двостороння зустріч відбудеться після вечірнього завершального заходу Арктичної ради і надасть можливість перевірити пропозицію про те, чи зможемо ми досягти більш стабільних і передбачуваних відносин з Москвою", - зазначив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

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Раніше пресслужба МЗС РФ повідомляла про те, що в ході телефонної розмови Лавров і Блінкен домовилися провести "на полях" Арктичної ради в Ісландії окрему зустріч для розгляду ключових питань двосторонніх відносин і міжнародного порядку денного.