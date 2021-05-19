Сьогодні в Ісландії відбудеться зустріч Блінкена і Лаврова, - спікер Держдепу Прайс
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Сьогодні, 19 травня, відбудеться зустріч державного секретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецьке агентство DPA.
Зазначається, що переговори відбудуться на полях міністерської зустрічі Арктичної ради в Ісландії.
"Двостороння зустріч відбудеться після вечірнього завершального заходу Арктичної ради і надасть можливість перевірити пропозицію про те, чи зможемо ми досягти більш стабільних і передбачуваних відносин з Москвою", - зазначив речник Державного департаменту США Нед Прайс.
Раніше пресслужба МЗС РФ повідомляла про те, що в ході телефонної розмови Лавров і Блінкен домовилися провести "на полях" Арктичної ради в Ісландії окрему зустріч для розгляду ключових питань двосторонніх відносин і міжнародного порядку денного.
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Что ты шею опустил,
Не потряхиваешь гривой,
Не грызешь своих удил?
Али я тебя не холю?
Али ешь овса не вволю?
Али сбруя не красна?
Аль поводья не шелковы,
Не серебряны подковы,
Не злачены стремена?»
Отвечает конь печальный:
«Оттого я присмирел,
Что я слышу топот дальный,
Трубный звук и пенье стрел;
Оттого я ржу, что в поле
Уж не долго мне гулять,
Проживать в красе и в холе,
Светлой сбруей щеголять;
Что уж скоро враг суровый
Сбрую всю мою возьмет
И серебряны подковы
С легких ног моих сдерет;
Оттого мой дух и ноет,
Что наместо чепрака
Кожей он твоей покроет
Мне вспотевшие бока»