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В США начали уголовное расследование в отношении компании Трампа, - The Guardian

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В США начали уголовное расследование в отношении компании Трампа, - The Guardian

Генеральная прокуратура Нью-Йорка начала уголовное расследование в отношении компании Дональда Трампа Trump Organization.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом сообщил представитель генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс Фабьен Леви.

"Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование деятельности организации больше не носит чисто гражданский характер", - заявил он.

Отмечается, что проводится расследование, не сообщала ли Trump Organization ложные сведения о стоимости недвижимости для обеспечения ссуд и получения экономических и налоговых льгот.

"Сейчас мы активно расследуем деятельность Trump Organization в уголовном порядке вместе с окружным прокурором Манхэттена", - добавил Леви.

Связаться с Trump Organization, семейным бизнесом экс-президента, для получения комментариев изданию не удалось. Трамп заявил, что расследование имеет политическую подоплеку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": The Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
_У него в анамнезе госизмена, попытка узурпации власти и переворота, а в ответ... его за коммерческие делишки хотят пожурить. Этот мир просто безумен.
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19.05.2021 10:27
+6
Скорее-бы и Украине избавиться от клоуна
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19.05.2021 10:29
+4
Расследуйте реки денег, которые этому жулику и аферисту направляла Москва. А потом управляла им, как Коломойский Зеленским.
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19.05.2021 10:30
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Интересно у Трампа в Техасе тоже все углы пристреляны как у Леонида Макаровича на случай, если придется отстреливаться и прорываться с боем? В США начали уголовное расследование в отношении компании Трампа, - The Guardian - Цензор.НЕТ 273
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19.05.2021 10:25 Ответить
у Трампа во Флориде на болотах Эверглейдса логово)
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19.05.2021 10:31 Ответить
Трамп соберёт свой пух на голове в хвост и станет опасным как Соколиный глаз (очко).
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19.05.2021 11:00 Ответить
_У него в анамнезе госизмена, попытка узурпации власти и переворота, а в ответ... его за коммерческие делишки хотят пожурить. Этот мир просто безумен.
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19.05.2021 10:27 Ответить
Ещё не вечер,ещё не вечер...(с)
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19.05.2021 10:31 Ответить
Уверен, что без денег Трампу будет очень приочень грустно и станет совсем не до политики.
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19.05.2021 10:48 Ответить
Класс!
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19.05.2021 11:36 Ответить
Не. Это пугает на самом деле.
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19.05.2021 11:39 Ответить
это все гонения по политическому признаку! У США почали кримінальне розслідування щодо компанії Трампа, - The Guardian - Цензор.НЕТ 2987
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19.05.2021 17:21 Ответить
Скорее-бы и Украине избавиться от клоуна
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19.05.2021 10:29 Ответить
Шо робицця! Це політичне цькування рудочолого американського гетьмана !
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19.05.2021 10:29 Ответить
Того самого, ради которого твой любимый ЗЕлюпа вмешивался в выборы США.
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19.05.2021 10:47 Ответить
Здравствуй, Трампик! Новый Год ... Приходи, козёл, на ёлку!!!
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19.05.2021 10:30 Ответить
Расследуйте реки денег, которые этому жулику и аферисту направляла Москва. А потом управляла им, как Коломойский Зеленским.
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19.05.2021 10:30 Ответить
Десь там у СШАх , долбєня якийсь фєдєральний хайвей , в своїй фурі іскрєннє загрустіл Павєл Дальнобой.
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19.05.2021 10:31 Ответить
Трамп - американский медведчук, и разберутся с ним как положено, без имитаций.
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19.05.2021 10:58 Ответить
Что-то не похоже чтобы хотели.
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19.05.2021 11:03 Ответить
медведчук не був президентом, а от Петя ...
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19.05.2021 14:59 Ответить
Новая власть преследует Порошенко и Трампа ровно одинаково - это говорит об одинаковой морали байдена и зеленского
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19.05.2021 11:40 Ответить
Показуха для американських «зелених» лохів.
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19.05.2021 12:26 Ответить
сонный джо мстителен.
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19.05.2021 21:38 Ответить
 
 