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The Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

The Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы

Министерство юстиции США в период президентства Дональда Трампа тайно изъяло записи телефонных разговоров трех корреспондентов The Washington Post, которые освещали федеральное расследование возможных связей между Россией и президентской кампанией Дональда Трампа в 2016 году.

Об этом в пятницу сообщила эта газета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Предполагается, что это действие было направлено на выявление источников репортеров в статьях о национальной безопасности, опубликованных в первые месяцы правления Трампа, поскольку федеральные следователи тщательно проверяли, координировалась ли его кампания 2016 года с Кремлем, стремившимся в свою очередь повлиять на результаты американских выборов.

Изъятие данных было одобрено руководством Министерства юстиции в прошлом году. Корреспонденты Эллен Накашима, Грег Миллер и Адам Энтус, которые с тех пор покинули издание, были уведомлены в письмах от 3 мая о том, что Министерство юстиции получило данные их домашних адресов, номеров мобильных телефонов и места работы.

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По информации издания, запрошенные данные охватывали период с 15 апреля по 31 июля 2017 года. Руководящие принципы Министерства юстиции по расследованию утечек в СМИ предписывают, что такие действия должны предприниматься только тогда, когда другие способы получения информации исчерпаны, и что затронутые расследованием репортеры должны быть уведомлены, если не будет установлено, что это может препятствовать расследованию или повредит интересам национальной безопасности.

"Целями этих расследований являются не сотрудники СМИ, а, скорее, те, кто имеет доступ к информации по национальной безопасности, кто предоставил ее СМИ и, таким образом, не обеспечил защиту такой информации, как того требует закон", - сообщил в официальном заявлении представитель Министерства юстиции США Марк Раймонди.

По сообщению издания The Washington Post, правительство также заявило, что получило распоряжение суда передать данные электронной почты репортеров, в которых было бы указано, кому и когда они отправляли электронные письма, однако правительство не изымало таких данных.

При этом Министерство юстиции, в частности, не указывает статей, о которых идет речь. Но период времени включает публикации, в которых со ссылками на разведывательные данные, указывается, что Джефф Сешнс, в то время генеральный прокурор Трампа, ранее, в ходе предвыборной кампании Трампа, обсуждал предвыборную тему с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком.

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Еще в 2015 году Министерство юстиции под руководством бывшего генерального прокурора Эрика Холдера объявило о пересмотре правил получения записей от СМИ во время расследований уголовных утечек, исключив формулировки, которые, по мнению новостных организаций, были двусмысленными, и требуя дополнительных уровней проверки, прежде чем можно будет вызвать журналиста в суд.

Обновленная политика стала ответом на возмущение новостных организаций по поводу тактики администрации Обамы, которую пресса посчитала чрезмерно агрессивной и враждебной по отношению к сбору новостей.

Джефф Сешнс, преемник Холдера, объявил в 2017 году о возобновлении борьбы с утечками информации о национальной безопасности в СМИ.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+23
Рыжий пирожок и тут обосрался... самый позорный президент за всю историю US.
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09.05.2021 01:41
+16
"Укрзалізниця" закінчила 2020 рік зі збитком 12 млрд гривеньThe Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 4025
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09.05.2021 06:18
+14
Пане скільки вже можна за трампом плакати? Вам не подобається як відроджується Америка після темних і зловісних часів правління вашого ідола. Тоді вам пряма дорога на росію до путіна який підтримував і допомагав трампу як міг. На щастя не вийшло бо здоровий глузд американців переміг. Ганьба вам пане грабовськмй.
Слава Україні і god bless America.
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09.05.2021 03:03
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Fake news
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09.05.2021 01:32 Ответить
Washington Post это эквивалент RT
Ее читать себя не уважать
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09.05.2021 01:51 Ответить
Чому Washington Post не написав як демократи завели шпигуна в передвиборчу компанію Трампа, що є доведеним фактом?)
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09.05.2021 01:36 Ответить
Качается кресло под ворами, укравшими у Трампа победу.
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09.05.2021 01:37 Ответить
The Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 2175
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09.05.2021 03:05 Ответить
Поразка Трампа стала поразкою *****. Тому кацапи й казяться.
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09.05.2021 08:14 Ответить
У вас очень странные фантазии.
Трамп отказывался продлевать договор START-3. Байден его немедленно продлил. Taк кто из них "про-российский" ?
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09.05.2021 09:35 Ответить
Кыфымыны,-почему это тебе непонятно?
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09.05.2021 10:49 Ответить
Это все люди с созданной и навязанной им телевизором картиной мира . У них пазл сложился но с реальной жизнью он не имеет ничего общего и факты на них не действуют а только раздражают. Как сектанты
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09.05.2021 11:14 Ответить
GOP должна отбить себе обратно контроль над Конгрессом. Не знаю, смогут ли они...
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09.05.2021 11:22 Ответить
Для этого сенаты многих штатов в первую очередь Джорджии принимают законы о выборах делающие невозможными вбросы голосов и другие манипуляции. Поэтому Демы так и скулят.
Я думаю что они успеют нафакапать за полтора года достаточно чтобы потерять большинство в Конгрессе а то и в Сенате.
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09.05.2021 11:27 Ответить
Только на это и надежда.
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09.05.2021 11:29 Ответить
На Sky News Australia я разговаривал с американцами по поводу системы регистрации избирателей. Выяснилась удивительная вещь: оказывается для регистрации нужен только Social Security Number, и номер в IRS. При этом доказательств наличия гражданства, похоже, не требуется вообще ! Номера SSN и IRS имеют масса неграждан: Greencard holders, temporary residents (те у кого есть право на работу), беженцы и т.д. По идее, при регистрации в качестве избирателя нужно спрашивать либо Birth Certificate, либо Certificate of Naturalization, но похоже что это необязательно ! Таким образом, в выборах могут принять участие миллионы НЕграждан, что вообще делает результаты выборов нелегитимными. Интересно, кто это на федеральном уровне такой ляп допустил.
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09.05.2021 11:36 Ответить
Только что из WaPo, наконец-то какие-то обнадёживающие новости:
""Democratic divisions return as Biden tries to hold Senate
In crucial Senate races in Pennsylvania, North Carolina and elsewhere in 2022, the Democratic coalition that came together to elect President Biden is fracturing again along racial, gender and generational lines."
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09.05.2021 11:27 Ответить
Искренне желаю недорузвельту неудач и готов перетерпеть финансово в том числе эти трудные времена
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09.05.2021 11:30 Ответить
Не знаю пойдёт ли Дональд Фредович на следующие выборы, но то что он останется неформальным лидером GOP - это 100%. Великий человек; удержал Америку от катастрофы.
А как Вы думаете, если он откажется баллотироваться, кто может пойти от GOP ? Ted Cruz, Marco Rubio ? Мне лично импонирует Candace Owens; она умница, возможно пойдёт на VP.
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09.05.2021 11:43 Ответить
Я тоже не зациклен на Донни если будет кто-то продолжать его дело
Есть достойные люди - тот же губернатор Флориды Рон Де Сантис - юрист закончил и Harvard и Yale принимал участие в боевых действиях во флоте. Флорида при нем процветает - есть много достойных людей. Главное чтобы не эти левые мудаки которые могут только перераспределять чужое а не делать свое.
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09.05.2021 12:46 Ответить
Но, RINOs не дремлют
"Cheney plans lengthy fight to turn GOP from Trump
Rep. Liz Cheney (R-Wyo.), the party's third-highest leader, has engaged in a raging months-long dispute with other House Republicans in a battle over the party's principles."
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09.05.2021 11:29 Ответить
Какая милая беседа трампанутых... The Washington Post: Мін'юст США за Трампа таємно стежив за трьома журналістами, які писали про втручання Росії у вибори - Цензор.НЕТ 2293 PS Есть только один вариант,который может оправдать Трампа. Но о нем слишком рано сейчас говорить,тем более,что он слишком маловероятен.
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09.05.2021 12:11 Ответить
Так на то и форум чтобы беседовать. Принимай участие. 😁
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09.05.2021 12:55 Ответить
Рыжий пирожок и тут обосрался... самый позорный президент за всю историю US.
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09.05.2021 01:41 Ответить
В бан.
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09.05.2021 02:51 Ответить
«Самий позорний президент» надав твоїй країні так потрібну зброю проти ворожих танків чи ти кацап?
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09.05.2021 02:54 Ответить
Пане скільки вже можна за трампом плакати? Вам не подобається як відроджується Америка після темних і зловісних часів правління вашого ідола. Тоді вам пряма дорога на росію до путіна який підтримував і допомагав трампу як міг. На щастя не вийшло бо здоровий глузд американців переміг. Ганьба вам пане грабовськмй.
Слава Україні і god bless America.
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09.05.2021 03:03 Ответить
Америка возрождается ?
Вы имеете ввиду 300000 нелегалов уже проникших на территорию страны, после того как новая власть сломала систему охраны государственной границы ?
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09.05.2021 03:26 Ответить
І де ці 300000 нелегалів? Ну де вони? Хто їх бачив? А може 1000000 нелегалів? Нелегали завжди були, є і будуть. Але економіка росте, всюди об'яви про потребу працівників. Стоки ростуть. Америка стає великою знов. Агент путіна трамп в глибокому підпіллі і там йому собаці і місце.
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09.05.2021 04:59 Ответить
Та ти мабуть один з тих нелегалів і є 😁
Завдяки демократам цього тижня замість очікуваного приросту в мільйон робочих місць добавилось тьльки двісті тисяч. Байден платить людям щоб сиділи вдома за мій рахунок і дрібний та середній бізнес не може знайти працівників.
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09.05.2021 06:22 Ответить
Экономика "растёт" ? Не смеши мои тапки https://www.youtube.com/watch?v=KSrwc1cw00M
А насчёт "величия" - Китай не осмеливался даже приблизиться к Тайваню при Трампе, а сейчас их стратегические бомбардировщики залетают в воздушное пространство Тайваня.
Если китайцы захватят Тайвань, а Байден окажется воевать - Америка немедленно потеряет всех союзников.
В истории страны ещё не было более опасной власти чем эта.
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09.05.2021 06:23 Ответить
Страной правит шайка преступников под прикрытием коррумпированного клана Байденов
Он все выходные в занюханом Camp David просидел все вынюхивал проперженные Рузвельтом диваны, вызывал дух FDR
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09.05.2021 06:28 Ответить
И они ещё хотят расширить SCOTUS, чтобы леваков и там было большинство.
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09.05.2021 07:05 Ответить
А ти сам корінний бушмен?
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09.05.2021 08:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=b-6rjIhJntM

"Желаю победы!" В сеть слили переговоры Пушилина и Медведчука

КОГДА МРАЗЬ-ПРЕДАТЕЛЬ МЕДВЕДЧУК СЯДЕТ В ТЮРЬМУ?
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09.05.2021 01:50 Ответить
Донбасская пословица: Не сажай березу. Придет кацап и скажет - что это его земля. The Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 9546
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09.05.2021 01:54 Ответить
Трумп - враг США и агент врага Штатов, это понятно.
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09.05.2021 01:58 Ответить
За ворога Америки проголосувала абсолютна більшість громадян...Америки?
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09.05.2021 02:52 Ответить
Fake news.
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09.05.2021 03:03 Ответить
Абсолютна більшість - це 46% проти 48% Клінтон, йолопе?
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09.05.2021 04:29 Ответить
Наші 46 відсотків набагато вищого ґатунку бо у твоїх 48 городське бидло з бідних кварталів та дурні за яких думає телеприймач
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09.05.2021 06:13 Ответить
Методички меняйте, тролли кацапские!
И да трампон в перде)))
БАЙДЕН ПРЕЗИДЕНТ США!
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09.05.2021 23:32 Ответить
Помните, как мы все верили, что совки лет так за 20 максимум вымрут и проблема руского мира рассосется сама собой? ...а нет - их меньше не становится, завтра сами увидите этот многомиллионный дурдомовский зоопарк и что делать с этим феноменом в цивилизованном мире не знает увы никто.. А ведь нужно просто тот "феномен" тупо отгородить от остального мира чумным забором и дать ему догнить и разложиться под действием собственных ядов.
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09.05.2021 02:05 Ответить
Ольгиновский, а ты не оборзел тупо гадить по методичке? Это любимые твоего ***** Мадуро и Лукашенко сфальсифицировали выборы и терроризируют людей.
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09.05.2021 03:38 Ответить
Дружина Лещенка знову виступатиме в МосквіДружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенко Анастасія Топольська, відома під псевдонімом Dj Nastia, виступатиме 8-9 травня в Москві.Субота, 8 травня 2021, 13:53The Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 1332 The Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 2222 The Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 1850 The Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 358Про це повідомляють #Букви.Зокрема, Топольська стане частиною івенту HOROVOD, який відбудеться в московському арт-центрі Mutabor.
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09.05.2021 06:15 Ответить
"Укрзалізниця" закінчила 2020 рік зі збитком 12 млрд гривеньThe Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 4025
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09.05.2021 06:18 Ответить
🤮🤮🤮🤮🙈🙈🙈🙈
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09.05.2021 07:31 Ответить
У каждого дела есть свой Штирлиц и Голобородька... The Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 2601
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09.05.2021 06:44 Ответить
Трампісти, як бачу в коментарях, ніяк не заспокояться за свого рижого клоуна The Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 8801Джо Байден, смали їх блд The Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 6368
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09.05.2021 08:06 Ответить
Трампісти навіть не уявлять на яке дно міг би опустити Америку Трамп, якщо завів би там "свої" порядки....
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09.05.2021 08:21 Ответить
Никаких "трампистов" не существует. Это ольгинский бльади на ставке, и на проценте за каждый высер.
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09.05.2021 11:54 Ответить
The Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 4743
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09.05.2021 08:23 Ответить
ДЖАМАЛ - ТЫ КАК ВСЕГДА ОТЛИЧИЛСЯ - УЖЕ И НЕ СКРЫВАЕШЬ - У МЕНЯ И НЕ БЫЛО СОМНЕНИЙ )))
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09.05.2021 09:30 Ответить
И чем я отличился? Может твои дедушки полицаями при фашистах были? Ну и ты обиделся. Своими дедушками я горжусь. Они победили фашистскую падаль.
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09.05.2021 10:22 Ответить
Разве ? Фашисты правили СССРом до 5-го марта 1953 г.
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09.05.2021 10:51 Ответить
Где-то кокс,-а где-то опий...
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09.05.2021 10:51 Ответить
Совпадение?
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09.05.2021 09:06 Ответить
 
 