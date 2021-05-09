The Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы
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Министерство юстиции США в период президентства Дональда Трампа тайно изъяло записи телефонных разговоров трех корреспондентов The Washington Post, которые освещали федеральное расследование возможных связей между Россией и президентской кампанией Дональда Трампа в 2016 году.
Об этом в пятницу сообщила эта газета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Предполагается, что это действие было направлено на выявление источников репортеров в статьях о национальной безопасности, опубликованных в первые месяцы правления Трампа, поскольку федеральные следователи тщательно проверяли, координировалась ли его кампания 2016 года с Кремлем, стремившимся в свою очередь повлиять на результаты американских выборов.
Изъятие данных было одобрено руководством Министерства юстиции в прошлом году. Корреспонденты Эллен Накашима, Грег Миллер и Адам Энтус, которые с тех пор покинули издание, были уведомлены в письмах от 3 мая о том, что Министерство юстиции получило данные их домашних адресов, номеров мобильных телефонов и места работы.
По информации издания, запрошенные данные охватывали период с 15 апреля по 31 июля 2017 года. Руководящие принципы Министерства юстиции по расследованию утечек в СМИ предписывают, что такие действия должны предприниматься только тогда, когда другие способы получения информации исчерпаны, и что затронутые расследованием репортеры должны быть уведомлены, если не будет установлено, что это может препятствовать расследованию или повредит интересам национальной безопасности.
"Целями этих расследований являются не сотрудники СМИ, а, скорее, те, кто имеет доступ к информации по национальной безопасности, кто предоставил ее СМИ и, таким образом, не обеспечил защиту такой информации, как того требует закон", - сообщил в официальном заявлении представитель Министерства юстиции США Марк Раймонди.
По сообщению издания The Washington Post, правительство также заявило, что получило распоряжение суда передать данные электронной почты репортеров, в которых было бы указано, кому и когда они отправляли электронные письма, однако правительство не изымало таких данных.
При этом Министерство юстиции, в частности, не указывает статей, о которых идет речь. Но период времени включает публикации, в которых со ссылками на разведывательные данные, указывается, что Джефф Сешнс, в то время генеральный прокурор Трампа, ранее, в ходе предвыборной кампании Трампа, обсуждал предвыборную тему с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком.
Еще в 2015 году Министерство юстиции под руководством бывшего генерального прокурора Эрика Холдера объявило о пересмотре правил получения записей от СМИ во время расследований уголовных утечек, исключив формулировки, которые, по мнению новостных организаций, были двусмысленными, и требуя дополнительных уровней проверки, прежде чем можно будет вызвать журналиста в суд.
Обновленная политика стала ответом на возмущение новостных организаций по поводу тактики администрации Обамы, которую пресса посчитала чрезмерно агрессивной и враждебной по отношению к сбору новостей.
Джефф Сешнс, преемник Холдера, объявил в 2017 году о возобновлении борьбы с утечками информации о национальной безопасности в СМИ.
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Ее читать себя не уважать
Трамп отказывался продлевать договор START-3. Байден его немедленно продлил. Taк кто из них "про-российский" ?
Я думаю что они успеют нафакапать за полтора года достаточно чтобы потерять большинство в Конгрессе а то и в Сенате.
""Democratic divisions return as Biden tries to hold Senate
In crucial Senate races in Pennsylvania, North Carolina and elsewhere in 2022, the Democratic coalition that came together to elect President Biden is fracturing again along racial, gender and generational lines."
А как Вы думаете, если он откажется баллотироваться, кто может пойти от GOP ? Ted Cruz, Marco Rubio ? Мне лично импонирует Candace Owens; она умница, возможно пойдёт на VP.
Есть достойные люди - тот же губернатор Флориды Рон Де Сантис - юрист закончил и Harvard и Yale принимал участие в боевых действиях во флоте. Флорида при нем процветает - есть много достойных людей. Главное чтобы не эти левые мудаки которые могут только перераспределять чужое а не делать свое.
"Cheney plans lengthy fight to turn GOP from Trump
Rep. Liz Cheney (R-Wyo.), the party's third-highest leader, has engaged in a raging months-long dispute with other House Republicans in a battle over the party's principles."
Слава Україні і god bless America.
Вы имеете ввиду 300000 нелегалов уже проникших на территорию страны, после того как новая власть сломала систему охраны государственной границы ?
Завдяки демократам цього тижня замість очікуваного приросту в мільйон робочих місць добавилось тьльки двісті тисяч. Байден платить людям щоб сиділи вдома за мій рахунок і дрібний та середній бізнес не може знайти працівників.
А насчёт "величия" - Китай не осмеливался даже приблизиться к Тайваню при Трампе, а сейчас их стратегические бомбардировщики залетают в воздушное пространство Тайваня.
Если китайцы захватят Тайвань, а Байден окажется воевать - Америка немедленно потеряет всех союзников.
В истории страны ещё не было более опасной власти чем эта.
Он все выходные в занюханом Camp David просидел все вынюхивал проперженные Рузвельтом диваны, вызывал дух FDR
"Желаю победы!" В сеть слили переговоры Пушилина и Медведчука
КОГДА МРАЗЬ-ПРЕДАТЕЛЬ МЕДВЕДЧУК СЯДЕТ В ТЮРЬМУ?
И да трампон в перде)))
БАЙДЕН ПРЕЗИДЕНТ США!