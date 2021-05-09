The Washington Post: Минюст США при Трампе тайно следил за тремя журналистами, писавшими о вмешательстве России в выборы

Министерство юстиции США в период президентства Дональда Трампа тайно изъяло записи телефонных разговоров трех корреспондентов The Washington Post, которые освещали федеральное расследование возможных связей между Россией и президентской кампанией Дональда Трампа в 2016 году.

Об этом в пятницу сообщила эта газета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Предполагается, что это действие было направлено на выявление источников репортеров в статьях о национальной безопасности, опубликованных в первые месяцы правления Трампа, поскольку федеральные следователи тщательно проверяли, координировалась ли его кампания 2016 года с Кремлем, стремившимся в свою очередь повлиять на результаты американских выборов.

Изъятие данных было одобрено руководством Министерства юстиции в прошлом году. Корреспонденты Эллен Накашима, Грег Миллер и Адам Энтус, которые с тех пор покинули издание, были уведомлены в письмах от 3 мая о том, что Министерство юстиции получило данные их домашних адресов, номеров мобильных телефонов и места работы.

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По информации издания, запрошенные данные охватывали период с 15 апреля по 31 июля 2017 года. Руководящие принципы Министерства юстиции по расследованию утечек в СМИ предписывают, что такие действия должны предприниматься только тогда, когда другие способы получения информации исчерпаны, и что затронутые расследованием репортеры должны быть уведомлены, если не будет установлено, что это может препятствовать расследованию или повредит интересам национальной безопасности.

"Целями этих расследований являются не сотрудники СМИ, а, скорее, те, кто имеет доступ к информации по национальной безопасности, кто предоставил ее СМИ и, таким образом, не обеспечил защиту такой информации, как того требует закон", - сообщил в официальном заявлении представитель Министерства юстиции США Марк Раймонди.

По сообщению издания The Washington Post, правительство также заявило, что получило распоряжение суда передать данные электронной почты репортеров, в которых было бы указано, кому и когда они отправляли электронные письма, однако правительство не изымало таких данных.

При этом Министерство юстиции, в частности, не указывает статей, о которых идет речь. Но период времени включает публикации, в которых со ссылками на разведывательные данные, указывается, что Джефф Сешнс, в то время генеральный прокурор Трампа, ранее, в ходе предвыборной кампании Трампа, обсуждал предвыборную тему с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком.

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Еще в 2015 году Министерство юстиции под руководством бывшего генерального прокурора Эрика Холдера объявило о пересмотре правил получения записей от СМИ во время расследований уголовных утечек, исключив формулировки, которые, по мнению новостных организаций, были двусмысленными, и требуя дополнительных уровней проверки, прежде чем можно будет вызвать журналиста в суд.

Обновленная политика стала ответом на возмущение новостных организаций по поводу тактики администрации Обамы, которую пресса посчитала чрезмерно агрессивной и враждебной по отношению к сбору новостей.

Джефф Сешнс, преемник Холдера, объявил в 2017 году о возобновлении борьбы с утечками информации о национальной безопасности в СМИ.