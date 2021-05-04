Информатор ФБР Стил, автор "досье" о связях Трампа с Россией, подготовил новый материал, - СМИ

Бывший британский разведчик, информатор Федерального бюро расследований США Кристофер Стил составил новое досье на экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом пишет The Telegraph.

Новое досье Стила раскрывает подробности возможного "сотрудничества" Трампа с Россией и вмешательства Москвы в американские выборы. В частности, в документе содержатся данные о связях с РФ экс-главы штаба Пола Манафорта.

Кроме того, в досье утверждается, что Россия продолжает хранить компромат на 45-го президента США, в частности, данные его сексуальной жизни во время визита в Москву в 2013 году.

Доверенное лицо Манафорта Константина Килимника подозревают в передаче российской разведке конфиденциальной информации о президентской кампании Трампа, включая результаты опросов, выбранной стратегии и прочую. Стил считает такие подозрения доказательством "сговора" Дональда Трампа с россиянами.

Возможный сговор президента США и РФ расследовали спецпрокурор Роберт Мюллер и возглавляемая им группа прокуроров. По итогам расследования Мюллер пришел к выводу о том, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы 2016 года, но доказательств сговора между штабом Трампа и РФ нет.

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Первое 35-страничное досье Стил составил в период с июня по декабрь 2016 года. Информацию для второго брал из источников, которые не использовались при составлении первого.

В 2006-2009 годах Кристофер Стил возглавлял отдел британской разведки MІ-6, занимающийся изучением России, и поставлял ФБР США необработанные разведывательные данные, говорится в материале.

Журналисты предполагают, что сотрудничество Стила с ФБР продолжилось и после инаугурации Трампа в январе 2017 года. Бывший разведчик продолжал поставлять информацию через свою компанию Orbis Business Intelligence.

Так, изложенная в первом досье информация использовалась Министерством юстиции США для получения в суде разрешения на слежку за бывшим советником Трампа Картером Пейджем.

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