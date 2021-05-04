РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7356 посетителей онлайн
Новости Вмешательство в выборы в США
7 717 23

Информатор ФБР Стил, автор "досье" о связях Трампа с Россией, подготовил новый материал, - СМИ

Информатор ФБР Стил, автор

Бывший британский разведчик, информатор Федерального бюро расследований США Кристофер Стил составил новое досье на экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом пишет The Telegraph.

Новое досье Стила раскрывает подробности возможного "сотрудничества" Трампа с Россией и вмешательства Москвы в американские выборы. В частности, в документе содержатся данные о связях с РФ экс-главы штаба Пола Манафорта.

Кроме того, в досье утверждается, что Россия продолжает хранить компромат на 45-го президента США, в частности, данные его сексуальной жизни во время визита в Москву в 2013 году.

Доверенное лицо Манафорта Константина Килимника подозревают в передаче российской разведке конфиденциальной информации о президентской кампании Трампа, включая результаты опросов, выбранной стратегии и прочую. Стил считает такие подозрения доказательством "сговора" Дональда Трампа с россиянами.

Возможный сговор президента США и РФ расследовали спецпрокурор Роберт Мюллер и возглавляемая им группа прокуроров. По итогам расследования Мюллер пришел к выводу о том, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы 2016 года, но доказательств сговора между штабом Трампа и РФ нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп помиловал бывшего главу штаба Манафорта, экс-советника Стоуна и своего свата Кушнера

Первое 35-страничное досье Стил составил в период с июня по декабрь 2016 года. Информацию для второго брал из источников, которые не использовались при составлении первого.

В 2006-2009 годах Кристофер Стил возглавлял отдел британской разведки MІ-6, занимающийся изучением России, и поставлял ФБР США необработанные разведывательные данные, говорится в материале.

Журналисты предполагают, что сотрудничество Стила с ФБР продолжилось и после инаугурации Трампа в январе 2017 года. Бывший разведчик продолжал поставлять информацию через свою компанию Orbis Business Intelligence.

Так, изложенная в первом досье информация использовалась Министерством юстиции США для получения в суде разрешения на слежку за бывшим советником Трампа Картером Пейджем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп считает, что США нужно "ладить" с Россией: "Я нравился Путину, он нравился мне"

Автор: 

россия (95326) Трамп (5048) Манафорт (157)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
зе-команда, вас тоже это коснется. Американцы совсем не лошары "73%", они не простят вмешательства в их выборы дегенератов из квартала95.
показать весь комментарий
04.05.2021 16:55
+14
Ай, славно! Дедушку Трумпа таки доведут до цугундера!
показать весь комментарий
04.05.2021 16:50
+11
Агента КГБ ( с времен видимо еще СССР) Трампопона давно нужно было взять за шиворот.. Иначе он еще принесет много вреда США, Западу да и в целом миру... Мы удивляемся постоянным " чудачествам" и " идиотским" результатам выборов в Украине в течении аж 1991 года... по сей день.. Но после Трампа в США я понял, что оказывается не только мы "идиоты" и уже перестал удивляться.
показать весь комментарий
04.05.2021 16:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ай, славно! Дедушку Трумпа таки доведут до цугундера!
показать весь комментарий
04.05.2021 16:50 Ответить
Навряд чи. Кращеб ви задавали собі питання, як 6 років назад його в США довели до посади Президента. Хто довів для чого і за скільки. Бо як то кажуть не так страшна та собачка путіна, як ті хто стояв за ним. А вони залишилися на своїх місцях і про них ні тоді ні зараз ніхто нічого не говорить. А значить, що через 5 років, вони можуть завести в Білий дім нову собучку путіна. Дивіться на приблеми ширше.
показать весь комментарий
04.05.2021 17:02 Ответить
Скільки ж у силенка тараканів у голові - що не слово, то дурня. Ти, убогий, поглянь на тих більшовиків-глобалістів, які обманним шляхом захопили владу в США, хоча б трохи поцікався, як вони буквально руйнують Америку. Ти, недолуге, навіть не помічаєш, як неповносправний байден працює на куйла: своїми указами про згортання виробництва нафти в США підняв ціну на світовому ринку. Кому вигідно? Куйлу. Продовжив дію договору про обмеження стратегічних озброєн. Кому вигідно - куйлу. Куйло болялося непередбачуваного Трампа, і більш-менш дотримувалося режиму тиші на дамбасі. Чергове загострення сталося 21 січня, на другий день після інавгурації леоніда ілліча байдена. І ось тепер, щоби приховати співпрацю байдена з куйлом за завісою чергової брехні, ліпиться чергове липове досьє на Трампа.
показать весь комментарий
04.05.2021 19:08 Ответить
Не трудитесь местным одноклеточным не понять, они ущербны, их просто жаль.
показать весь комментарий
04.05.2021 20:00 Ответить
Угу.. Путин убийца..
показать весь комментарий
04.05.2021 20:20 Ответить
почекай, ще випливуть бізнес-проекти Трампа з ******. І бабло, скільки і коли козирний заробив на підрядах від *****.
А секс - таки да: фігня. Якщо навіть до Клінтона не було претензій через мінет Моніки...
показать весь комментарий
04.05.2021 17:13 Ответить
зе-команда, вас тоже это коснется. Американцы совсем не лошары "73%", они не простят вмешательства в их выборы дегенератов из квартала95.
показать весь комментарий
04.05.2021 16:55 Ответить
Агента КГБ ( с времен видимо еще СССР) Трампопона давно нужно было взять за шиворот.. Иначе он еще принесет много вреда США, Западу да и в целом миру... Мы удивляемся постоянным " чудачествам" и " идиотским" результатам выборов в Украине в течении аж 1991 года... по сей день.. Но после Трампа в США я понял, что оказывается не только мы "идиоты" и уже перестал удивляться.
показать весь комментарий
04.05.2021 16:57 Ответить
Вам вже пора знати, що якби від простих виборців, щось залежало, то їх би ніхто до виборів не допустив. Хтось просто вибирає своїх вальтів з колоди, а потім виставляє їх для голосування лохторату, а кого вони оберуть, то для тих хто їх вже обрав, абсолютно все одно. Вибір без вибору. По крайній мірі в нас це вже 30 років успішно практикується. І як ми бачимо навіть у США це вже з легкістю проходить.
показать весь комментарий
04.05.2021 17:19 Ответить
Такі да, ви дійсно ідіоти. Ого, скільки корисних ідіотів глобалістів понабігло, диви, як вони радісно підскакують - аж вискакують з трусів: агент американських більшовичків стіл новий компромат на Трампа пообіцяв! Два роки спецпрокурор муллєр шукав перший заявлений компромат - не знайшов. Зате пропагандистського смороду напустили...
показать весь комментарий
04.05.2021 19:00 Ответить
Боятся Трампа как огня, ведь уже в разных штатах организовывается сопротивление ублюдочный демократом, а Флорида будет оплотом здравомыслия, уже ДеСантис на своем месте!.
показать весь комментарий
04.05.2021 20:02 Ответить
Дубінський, Деркач, д'Єрмак... далі - хто по списку?
показать весь комментарий
04.05.2021 17:10 Ответить
Походу кацапы не только обоссали Донни, но и обкакали.
показать весь комментарий
04.05.2021 17:20 Ответить
Ну недаром же мокшанцы орали "Трамп наш" и пили шампанское. после его победы на выборах.
показать весь комментарий
04.05.2021 18:57 Ответить
этот стил просто фантазёр, брехло, аферист.
первое досье о том, как проститутки якобы писали, якобы на матрац обамы, якобы по приказу Трампа.
второе досье - тоже полная туфта.
показать весь комментарий
05.05.2021 01:08 Ответить
 
 