У США почали кримінальне розслідування щодо компанії Трампа, - The Guardian
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Генеральна прокуратура Нью-Йорка почала кримінальне розслідування щодо компанії Дональда Трампа Trump Organization.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це повідомив представник генерального прокурора штату Нью-Йорк Летиції Джеймс Фаб'єн Леві.
"Ми проінформували Trump Organization, що наше розслідування діяльності організації більше не має суто цивільний характер", - заявив він.
Зазначається, що проводиться розслідування, чи не повідомляла Trump Organization неправдиві відомості про вартість нерухомості для забезпечення позичок і отримання економічних і податкових пільг.
"Зараз ми активно розслідуємо діяльність Trump Organization в кримінальному порядку разом з окружним прокурором Манхеттена", - додав Леві.
Зв'язатися з Trump Organization, сімейним бізнесом експрезидента, для отримання коментарів виданню не вдалося. Трамп заявив, що розслідування має політичне підґрунтя.
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