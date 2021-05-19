У США почали кримінальне розслідування щодо компанії Трампа, - The Guardian

Генеральна прокуратура Нью-Йорка почала кримінальне розслідування щодо компанії Дональда Трампа Trump Organization.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це повідомив представник генерального прокурора штату Нью-Йорк Летиції Джеймс Фаб'єн Леві.

"Ми проінформували Trump Organization, що наше розслідування діяльності організації більше не має суто цивільний характер", - заявив він.

Зазначається, що проводиться розслідування, чи не повідомляла Trump Organization неправдиві відомості про вартість нерухомості для забезпечення позичок і отримання економічних і податкових пільг.

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"Зараз ми активно розслідуємо діяльність Trump Organization в кримінальному порядку разом з окружним прокурором Манхеттена", - додав Леві.

Зв'язатися з Trump Organization, сімейним бізнесом експрезидента, для отримання коментарів виданню не вдалося. Трамп заявив, що розслідування має політичне підґрунтя.