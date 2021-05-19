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У США почали кримінальне розслідування щодо компанії Трампа, - The Guardian

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У США почали кримінальне розслідування щодо компанії Трампа, - The Guardian

Генеральна прокуратура Нью-Йорка почала кримінальне розслідування щодо компанії Дональда Трампа Trump Organization.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це повідомив представник генерального прокурора штату Нью-Йорк Летиції Джеймс Фаб'єн Леві.

"Ми проінформували Trump Organization, що наше розслідування діяльності організації більше не має суто цивільний характер", - заявив він.

Зазначається, що проводиться розслідування, чи не повідомляла Trump Organization неправдиві відомості про вартість нерухомості для забезпечення позичок і отримання економічних і податкових пільг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": The Washington Post: Мін'юст США за Трампа таємно стежив за трьома журналістами, які писали про втручання Росії у вибори

"Зараз ми активно розслідуємо діяльність Trump Organization в кримінальному порядку разом з окружним прокурором Манхеттена", - додав Леві.

Зв'язатися з Trump Organization, сімейним бізнесом експрезидента, для отримання коментарів виданню не вдалося. Трамп заявив, що розслідування має політичне підґрунтя.

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Топ коментарі
+8
_У него в анамнезе госизмена, попытка узурпации власти и переворота, а в ответ... его за коммерческие делишки хотят пожурить. Этот мир просто безумен.
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19.05.2021 10:27
+6
Скорее-бы и Украине избавиться от клоуна
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19.05.2021 10:29
+4
Расследуйте реки денег, которые этому жулику и аферисту направляла Москва. А потом управляла им, как Коломойский Зеленским.
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19.05.2021 10:30
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Интересно у Трампа в Техасе тоже все углы пристреляны как у Леонида Макаровича на случай, если придется отстреливаться и прорываться с боем? В США начали уголовное расследование в отношении компании Трампа, - The Guardian - Цензор.НЕТ 273
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19.05.2021 10:25 Відповісти
у Трампа во Флориде на болотах Эверглейдса логово)
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19.05.2021 10:31 Відповісти
Трамп соберёт свой пух на голове в хвост и станет опасным как Соколиный глаз (очко).
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19.05.2021 11:00 Відповісти
_У него в анамнезе госизмена, попытка узурпации власти и переворота, а в ответ... его за коммерческие делишки хотят пожурить. Этот мир просто безумен.
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19.05.2021 10:27 Відповісти
Ещё не вечер,ещё не вечер...(с)
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19.05.2021 10:31 Відповісти
Уверен, что без денег Трампу будет очень приочень грустно и станет совсем не до политики.
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19.05.2021 10:48 Відповісти
Класс!
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19.05.2021 11:36 Відповісти
Не. Это пугает на самом деле.
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19.05.2021 11:39 Відповісти
это все гонения по политическому признаку! У США почали кримінальне розслідування щодо компанії Трампа, - The Guardian - Цензор.НЕТ 2987
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19.05.2021 17:21 Відповісти
Скорее-бы и Украине избавиться от клоуна
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19.05.2021 10:29 Відповісти
Шо робицця! Це політичне цькування рудочолого американського гетьмана !
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19.05.2021 10:29 Відповісти
Того самого, ради которого твой любимый ЗЕлюпа вмешивался в выборы США.
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19.05.2021 10:47 Відповісти
Здравствуй, Трампик! Новый Год ... Приходи, козёл, на ёлку!!!
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19.05.2021 10:30 Відповісти
Расследуйте реки денег, которые этому жулику и аферисту направляла Москва. А потом управляла им, как Коломойский Зеленским.
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19.05.2021 10:30 Відповісти
Десь там у СШАх , долбєня якийсь фєдєральний хайвей , в своїй фурі іскрєннє загрустіл Павєл Дальнобой.
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19.05.2021 10:31 Відповісти
Трамп - американский медведчук, и разберутся с ним как положено, без имитаций.
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19.05.2021 10:58 Відповісти
Что-то не похоже чтобы хотели.
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19.05.2021 11:03 Відповісти
медведчук не був президентом, а от Петя ...
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19.05.2021 14:59 Відповісти
Новая власть преследует Порошенко и Трампа ровно одинаково - это говорит об одинаковой морали байдена и зеленского
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19.05.2021 11:40 Відповісти
Показуха для американських «зелених» лохів.
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19.05.2021 12:26 Відповісти
сонный джо мстителен.
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19.05.2021 21:38 Відповісти
 
 