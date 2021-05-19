Ученые нашли новый способ прогнозирования эффективности COVID-вакцин, - Nature Medicine

Ученые нашли новый способ прогнозирования эффективности вакцин против COVID-19. По данным анализа австралийских ученых, ранний иммунный ответ человека, получившего вакцину против коронавируса, может определять уровень защиты от болезни, который он будет иметь в будущем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, соответствующие данные опубликованы в Nature Medicine.

Исследователи из Института Кирби, Института Питера Доэрти и Университета Сиднея обнаружили "иммунный коррелят" уровня защиты, который предоставляют вакцины от коронавируса. Это может существенно сократить время разработки новых вакцин, с помощью "измерения" уровня нейтрализующих (защитных) антител в качестве определяющего показателя иммунной защиты от COVID-19.

"Нейтрализующие антитела - это крошечные Y-образные белки, продуцируемые организмом человека в ответ на инфицирование болезнью или вакцинацию. Они прикрепляются к вирусу, уменьшая его способность инфицировать организм", - говорит доктор Дебора Кромер из Института Кирби.

"Хотя мы уже некоторое время знали, что нейтрализующие антитела, вероятно, будут критической частью нашего иммунного ответа на COVID-19, было неизвестно, сколько антител нужно для иммунитета. Наша работа является свидетельством того, что конкретное количество антител определяет уровень защиты от болезни", - добавляет Дебора Кромер.

Исследователи проанализировали данные семи вакцин против COVID-19, чтобы изучить, как иммунный ответ организма человека, измеренный после вакцинации, коррелировал с уровнем защиты от инфицирования. Затем ученые использовали статистический анализ для определения конкретной связи между иммунным ответом и уровнем защиты. Такой анализ может быстро определять эффективность новой вакцины.

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Доктор Кромер говорит, что результаты этого исследования могут изменить способ проведения клинических испытаний вакцин против COVID-19 в будущем.

"Уровень антител измерять гораздо проще, чем непосредственно определять эффективность защиты вакцины со временем, после получения прививки. Измеряя уровень антител, которые дают новые кандидаты на вакцины на ранних этапах клинических испытаний, мы можем четко определить, стоит ли использовать ту или иную разработку вакцины для иммунизации от COVID -19", - говорится в исследовании.

Другим важным выводом исследования является то, что оно может помочь определять устойчивость человека к коронавирусу со временем. Исследователи прогнозируют, что иммунитет к COVID-19 после вакцинации может значительно ослабнуть в течение года, при этом уровень нейтрализующих антител в крови снизится в течение первых нескольких месяцев после инфицирования или получения прививки.

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"Вакцинация работает очень хорошо для борьбы с симптомами болезни, а также предотвращает серьезные случаи заболеваний в краткосрочной и среднесрочной перспективе, но можно предположить, что эффективность действия большинства этих вакцин снизится в течение первых нескольких месяцев после получения прививки", - говорит доктор Дэвид Хоури из Института Кирби.

"Однако очень важно понять разницу между иммунитетом против инфекции и защитой от тяжелого течения заболеваний. Наше исследование показало, что для защиты от тяжелых форм заболеваний может потребоваться более низкий уровень антител. Наш анализ показывает, что люди начинают терять иммунитет к легкому течению болезни уже в первый год после вакцинации, но защита от тяжелой формы COVID-19 должна длиться дольше", - добавляет доктор Хоури.

"Но в конце концов, для оптимальной защиты от инфицирования и передачи COVID-19, выводы работы позволяют предположить, что вакцинация от коронавируса будет похожа на ежегодную вакцинацию против гриппа", - говорят ученые.

Основной глобальной проблемой является эволюция вируса и появление новых вариантов COVID-19. После лабораторных исследований возрастает беспокойство относительно того, что антитела, которые действуют против доминантных штаммов коронавируса, менее эффективны при нейтрализации новых вариантов.

"Дополнительным преимуществом нашей работы является то, что анализ позволяет прогнозировать, насколько иммунная реакция будет защищать от инфицирования различными вариантами COVID-19", - говорит профессор Джейми Триккас с Университета Сиднея.

"Этот анализ показывает корреляцию между иммунным ответом, который очень легко проверить, и эффективностью вакцины в предотвращении инфицирования COVID-19 в будущем. Это означает, что мы можем предсказать, насколько эффективным будет иммунный ответ против различных вариантов коронавируса, без необходимости определять его эффективность против каждого штамма отдельно в масштабных и дорогих клинических испытаниях", - говорится в исследовании.

"Эта работа может облегчить принятие решений, предоставляя необходимые данные гораздо быстрее в процессе разработки вакцин", - говорят ученые.

Исследование анализирует взаимосвязь между ранней иммунной реакцией на инфицирование и вакцинацию, определяя уровень защиты от болезни и использует это соотношение для прогнозирования того, как иммунитет изменится в будущем в ответ на различные вирусные варианты. Будущие исследования должны подтвердить эти прогнозы по мере того, как новые данные станут доступными.

Напомним, в декабре 2020 года в странах Европейского Союза началась массовая вакцинация от COVID-19. Аналогичные кампании начали Великобритания, Канада, США, Россия и другие страны. В феврале вакцинация началась в Украине.

Однако в ВОЗ предупредили о том, что только вакцинация не сможет остановить пандемию – в борьбе с коронавирусом потребуется "подкрепление".

Впервые вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 12 декабря 2019 года. Первыми о случаях заболевания за пределами Китая заявили власти Японии, Таиланда и Южной Кореи. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса, а уже 11 марта - пандемию.