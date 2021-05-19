В Раде зарегистрировали законопроект о местном референдуме

В Верховную Раду внесли законопроект о местном референдуме (№5512).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные сайта ВР.

На сайте указывается, что документ передан на рассмотрение руководству.

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Текст законопроекта пока отсутствует на сайте парламента.