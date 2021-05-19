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В Раде зарегистрировали законопроект о местном референдуме
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Верховную Раду внесли законопроект о местном референдуме (№5512).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные сайта ВР.
На сайте указывается, что документ передан на рассмотрение руководству.
Текст законопроекта пока отсутствует на сайте парламента.
Топ комментарии
+9 Frol Fedoroff
показать весь комментарий19.05.2021 11:47
+5 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий19.05.2021 12:11
+5 Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий19.05.2021 12:18
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До речі, відповідальність за розвал, пліснява перекладе на наріід (референдум), а сама переїде жити в цивілізовані країни. В країни, в яких цю зелену погань, ніхто й на гарматний вистріл не підпустив би до влади і законотворчості.
Там чітко вказано, що територіальна цілісніть та інші речі, що загрожують нацбезпеці, не можут бути предметом такого референдуму. Власне, там навіть тарифи на комуналку міняти не можна.