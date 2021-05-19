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Новости Политика Украины
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ВР (9407) референдум (453)

В Раде зарегистрировали законопроект о местном референдуме

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде зарегистрировали законопроект о местном референдуме

В Верховную Раду внесли законопроект о местном референдуме (№5512).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные сайта ВР.

На сайте указывается, что документ передан на рассмотрение руководству.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закон о всеукраинском референдуме вступил в силу

Текст законопроекта пока отсутствует на сайте парламента.

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Топ комментарии
+9
Угробят зебилы Украину...
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19.05.2021 11:47
+5
Совершенно случайно зебилота буквально исполняет программу "Украинского выбора" медведчука.
У Раді зареєстрували законопроєкт про місцевий референдум - Цензор.НЕТ 8278
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19.05.2021 12:11
+5
Зелена пліснява,наполеглево та послідовно ,втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!)))
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19.05.2021 12:18
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Угробят зебилы Украину...
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19.05.2021 11:47 Ответить
Еще до них, теперь возраждаем, шоколадный! В Раде зарегистрировали законопроект о местном референдуме - Цензор.НЕТ 8008
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19.05.2021 11:59 Ответить
Пліснява, похвалися, що за два роки "відродив"? Армію, економіку, зовнішню політику. Кажи, не соромся. У Раді зареєстрували законопроєкт про місцевий референдум - Цензор.НЕТ 5084
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19.05.2021 12:27 Ответить
С тебя даже зебил никакой. Обычное кацапское дерьмо. Тьфу на тебя, запоребриковое у-бище
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19.05.2021 12:49 Ответить
Зелена пліснява,наполеглево та послідовно ,втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!)))
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19.05.2021 12:18 Ответить
ЗЄленоглаз на дупу б натягнути фахівцям-злочинцям
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19.05.2021 11:57 Ответить
Дайош рєфєрєндум з питання надання всім виборцям Зєлєнсково пожиттєвої пенції "за особливі заслуги пєрєд Родіной"!
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19.05.2021 12:00 Ответить
Мразные гады, добираются до украинской независимости. Долго же вы шли к этому, надо было сразу начинать с явного предательства.
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19.05.2021 12:06 Ответить
Совершенно случайно зебилота буквально исполняет программу "Украинского выбора" медведчука.
У Раді зареєстрували законопроєкт про місцевий референдум - Цензор.НЕТ 8278
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19.05.2021 12:11 Ответить
"случайно" - вот так правильно
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19.05.2021 12:50 Ответить
А пеця цинічний спочатку організовував регіоналізм, а потім продовжив разом з гройсманом децентралізацію під час війни, що підтверджують записи розмов медведчука. Ці виродки знищують Україну з середини. І роблять це вже 30 років.
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19.05.2021 15:15 Ответить
опзжопники никак не угомонятся
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19.05.2021 12:14 Ответить
113 "авторов" - что бы всю банду замарать и повязать?
Вместе сидеть (бегать) веселее?
У Раді зареєстрували законопроєкт про місцевий референдум - Цензор.НЕТ 9817
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19.05.2021 12:15 Ответить
бамбас просил? или само *****???
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19.05.2021 12:16 Ответить
СДЕЛАЕМ ВСЕ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ УКРАИНЫ!!! Спасибо "мудрому наріду"!
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19.05.2021 12:19 Ответить
Реванш кремлівських гнид триває !!!Отак вона гібридна війна,тишком нишком позбавити Україну соборності ,а згодом суверенітета !!!))))
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19.05.2021 12:24 Ответить
За два роки знищили все, тепер час розвалити й країну? Втілюють федералізацію, як фуйло звеліло.
До речі, відповідальність за розвал, пліснява перекладе на наріід (референдум), а сама переїде жити в цивілізовані країни. В країни, в яких цю зелену погань, ніхто й на гарматний вистріл не підпустив би до влади і законотворчості.
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19.05.2021 12:34 Ответить
я не понимаю возмущения. Когда то же самое делал Порошенко, почему-то всем нравилось. Петро Порошенко Децентралізація
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19.05.2021 12:51 Ответить
У Раді зареєстрували законопроєкт про місцевий референдум - Цензор.НЕТ 6907
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19.05.2021 12:52 Ответить
Хватит разводить зебилов. Децентрализация и местные референдумы - совершенно разные технологии и результаты. Децентрализацию решает и проводит власть, на местные референдумы могут выноситься любые вопросы, по которым будут голосовать местные зебилы, а это приведет к непредсказуемым последствиям, а бездарная власть будет как бы не при делах. Такая себе железная отмазка от решения проблем регионов.
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19.05.2021 13:03 Ответить
та это же и есть демократия. Разве нет?
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19.05.2021 15:25 Ответить
даешь сепаратизм в каждый район!!! ваш зе-патриот
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19.05.2021 13:04 Ответить
А чи можна на цей референдум виносити питання про смертний вирок депутатам та президенту? У Раді зареєстрували законопроєкт про місцевий референдум - Цензор.НЕТ 5138
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19.05.2021 13:29 Ответить
Донецк и Крым сожалеют что тогда такого закона не было. Зеленский их легализует и развалит всю Украину.
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19.05.2021 16:10 Ответить
Цікаво, ті недоумки, що тут пишуть про розвал суверенітету, сепаратизм та іншу маячню, здатні хоча б краєм ока ознайомитись з проектом закону, де є перелік пунктів, що можна вирішувати на місцевих референдумах? Вам же навіть залишили посилання на сайт ради, де можна його скачати одним кліком!

Там чітко вказано, що територіальна цілісніть та інші речі, що загрожують нацбезпеці, не можут бути предметом такого референдуму. Власне, там навіть тарифи на комуналку міняти не можна.
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13.10.2021 12:38 Ответить
 
 