Закон о всеукраинском референдуме вступил в силу
Закон Украины "О всеукраинском референдуме" вступил в силу с 11 апреля.
Как передает Цензор.НЕТ, закон о всеукраинском референдуме 10 апреля был опубликован в издании "Голос Украины", а вступает в силу на следующий день после дня опубликования.
Отметим, что ряд норм этого документа вступят в силу позже.
Согласно закону, всеукраинский референдум, в зависимости от вопроса, может назначать президент, Верховная рада или президент по народной инициативе.
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На всеукраинский референдум запрещается выносить вопросы:
- противоречащие положениям Конституции;
- противоречащие общепризнанным принципам и нормам международного права;
- касающиеся отмены или ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина;
- направленные на ликвидацию независимости Украины;
- направленные на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;
- создающие угрозу национальной безопасности Украины.
Также на всеукраинский референдум нельзя выносить вопросы относительно налогов, бюджета, амнистии и вопросы, находящиеся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда.
Можно выносить на рассмотрение такие вопросы:
- утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;
- общегосударственного значения;
- об изменении территории Украины (только о ее увеличении)
- о прекращении действия закона или отдельных его положений.
На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.
Законом предусмотрены электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронное голосование.
Для организации и проведения всеукраинского референдума хотят создать автоматизированную информационно-аналитическую систему для электронного голосования.
Нормы об электронном голосовании должны вступить в силу с началом работы данной системы.
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Это будет первый референдум..и последний.
(шутка).
Закупили ещё в марте партию.
https://next.gazeta.pl/next/7,173953,26851220,szczepionki-z-rosji-i-z-chin-michal-dworczyk-odpowiada.html
Нашо проводити коштовні референдуми з другорядних питань?
Чи хочете ви миру "любойценой"?
Це ж шваль. Маніпулятори. Це те, в чому вони проФФесіонали.
Таке лайно "безвинним" питанням прикриють, що "мудрий" нарід й не схаменеться, як держави не стане.
Одному ГЕТЬману ми вже дали підсрачника, якщо з'явиться інший - він піде туди ж.
Кажуть, що вже 5 копійок вилучили з обігу. А що ти тут робиш?
Проср.ти все за 1,5 роки, це ж який талант потрібно мати
То почему это разрешено:"о прекращении действия закона или отдельных его положений"
То есть берём сначала проводим референдум об отмене Законов Украины,а потом голосуем второй референдум о нарушении территориальной целостности Украины.Як вариант
Головне, щоб результат Всукраїнського референдуму мав силу Закону України.