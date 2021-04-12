РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7881 посетитель онлайн
Новости
4 777 33

Закон о всеукраинском референдуме вступил в силу

Закон о всеукраинском референдуме вступил в силу

Закон Украины "О всеукраинском референдуме" вступил в силу с 11 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, закон о всеукраинском референдуме 10 апреля был опубликован в издании "Голос Украины", а вступает в силу на следующий день после дня опубликования.

Отметим, что ряд норм этого документа вступят в силу позже.

Согласно закону, всеукраинский референдум, в зависимости от вопроса, может назначать президент, Верховная рада или президент по народной инициативе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Народ сам должен формулировать вопросы для референдума, исходя из своих потребностей, - Стефанчук о новом законе про референдум

На всеукраинский референдум запрещается выносить вопросы:

- противоречащие положениям Конституции;

- противоречащие общепризнанным принципам и нормам международного права;

- касающиеся отмены или ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина;

- направленные на ликвидацию независимости Украины;

- направленные на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;

- создающие угрозу национальной безопасности Украины.

Также на всеукраинский референдум нельзя выносить вопросы относительно налогов, бюджета, амнистии и вопросы, находящиеся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Референдум - это очень дорогая вещь. На нем надо рассматривать вопросы государственного значения, а не внутриполитические, - Стефанчук. ВИДЕО

Можно выносить на рассмотрение такие вопросы:

- утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

- общегосударственного значения;

- об изменении территории Украины (только о ее увеличении)

- о прекращении действия закона или отдельных его положений.

На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме (обновлено)

Законом предусмотрены электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронное голосование.

Для организации и проведения всеукраинского референдума хотят создать автоматизированную информационно-аналитическую систему для электронного голосования.

Нормы об электронном голосовании должны вступить в силу с началом работы данной системы.

голосование (1397) закон (3177) референдум (1505)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Фуйло задоволене?
показать весь комментарий
12.04.2021 10:39
+8
Дякую! Дуже дякую!

Закон про всеукраинский референдум вступил в силу - Цензор.НЕТ 1478
показать весь комментарий
12.04.2021 10:40
+3
Запитають чи згодні ви шо Бубачка найвеличніший чемпіон.
показать весь комментарий
12.04.2021 10:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фуйло задоволене?
показать весь комментарий
12.04.2021 10:39 Ответить
Дякую! Дуже дякую!

Закон про всеукраинский референдум вступил в силу - Цензор.НЕТ 1478
показать весь комментарий
12.04.2021 10:40 Ответить
Давайте референдум чи є життя на Марсі.
показать весь комментарий
12.04.2021 10:41 Ответить
Так уже поехали смотреть. Даже фоточки постят.
показать весь комментарий
12.04.2021 11:26 Ответить
Хотите ли вы жить в едином, унитарном и неделимом государстве?
Это будет первый референдум..и последний.
(шутка).
показать весь комментарий
12.04.2021 10:42 Ответить
Не надо привирать, такой вопрос запрещено выносить на референдум - внимательно прочтите статью. Однако в законе просматривается другое - можно референдить о приращении территорией... Все же война - на территории мордора. Боже , помогай Америке.
показать весь комментарий
12.04.2021 12:42 Ответить
Чудесно, Давайте вынесем на референдум вопрос какой вакциной пользоваться, народ умирает, а у нас отрава тромбозная...
показать весь комментарий
12.04.2021 10:44 Ответить
Каждый выживает как может, на государство никто давно не надеется.
показать весь комментарий
12.04.2021 10:46 Ответить
В Польше вакцинируют даже Спутником, СМИ наши молчат, в Чехии он есть?
показать весь комментарий
12.04.2021 10:52 Ответить
Спутнік запхни собі в гузно.
показать весь комментарий
12.04.2021 10:54 Ответить
Чому мовчать? Вже давно заявили, що ніякого Спутника в Україні не буде. Так тролю зрозуміло?
показать весь комментарий
12.04.2021 10:56 Ответить
А шо ти робиш на форумі так піздно? У штатах зараз глибока ніч. Ти з Лахті через проксі працюєшь?
показать весь комментарий
12.04.2021 10:58 Ответить
Официально нет, но неофициально вероятно есть
Закупили ещё в марте партию.
показать весь комментарий
12.04.2021 10:59 Ответить
В Польше спутником не вакцинируют, не пишите ложь. Здесь Астразенека, Пфайзер и Модерна кому повезет. Было обсуждение, на котором сказали, что закупка спутника не планируется "Michał Dworczyk, szef KPRM, przekazał, że Polska nie przewiduje zakupu rosyjskiej szczepionki."

https://next.gazeta.pl/next/7,173953,26851220,szczepionki-z-rosji-i-z-chin-michal-dworczyk-odpowiada.html
показать весь комментарий
12.04.2021 13:01 Ответить
Вас наче вакцинують Кайзером. Нє?
показать весь комментарий
12.04.2021 10:52 Ответить
... народ помирає ... сьогодні ледве встиг на роботу, весь час спотикався об трупи на дорозі, охорона померла, двері відкривав МЧС, ледве їх дочекались, приїхали полуживі, кажуть, що решта вже померла ... Жах. )))
показать весь комментарий
12.04.2021 10:54 Ответить
Мені одному здається, що це фактично заборона на референдум?
Нашо проводити коштовні референдуми з другорядних питань?
показать весь комментарий
12.04.2021 10:51 Ответить
Запитають чи згодні ви шо Бубачка найвеличніший чемпіон.
показать весь комментарий
12.04.2021 10:53 Ответить
Чи погоджуєтесь ви не витрачати мільярди бюджетних гривень на вибори, зробивши "велічайшего" сцарьом?
Чи хочете ви миру "любойценой"?
Це ж шваль. Маніпулятори. Це те, в чому вони проФФесіонали.
Таке лайно "безвинним" питанням прикриють, що "мудрий" нарід й не схаменеться, як держави не стане.
показать весь комментарий
12.04.2021 11:06 Ответить
Не плутай. Величайший сцарь - це у вас в паРаші. )))
показать весь комментарий
12.04.2021 11:12 Ответить
Вже два роки, як завдяки вашій "мудрості" він узурпував Україну.
показать весь комментарий
12.04.2021 11:15 Ответить
я б тобі премію не платив троляко. Погана робота. Якщо ти працюєш по Україні то запиши собі в методичку - замінити сцарь на ГЕТЬман. )))
Одному ГЕТЬману ми вже дали підсрачника, якщо з'явиться інший - він піде туди ж.
показать весь комментарий
12.04.2021 11:23 Ответить
Член фан-клубу промитих ГАлАбАроТькою мізків, що з приводу довічного терміну, для твого сцаря і "міралюбойценой" з кацапами? Ти "За"? Зробиш себе ще раз?
показать весь комментарий
12.04.2021 12:19 Ответить
А варіанти відповідей які? Бубачка, Потрошенко, Вітя-проффесор ... )))
Кажуть, що вже 5 копійок вилучили з обігу. А що ти тут робиш?
показать весь комментарий
12.04.2021 11:07 Ответить
Вашого ВАЗелінський, ніхто не перевершив.
Проср.ти все за 1,5 роки, це ж який талант потрібно мати
показать весь комментарий
12.04.2021 11:13 Ответить
Це не ті 5 копійок що ти думаєш.
показать весь комментарий
12.04.2021 11:23 Ответить
Жесть,у цих "морських огірків" 73% взагалі право голосу треба забрати,а не те що референдуми проводити.
показать весь комментарий
12.04.2021 10:56 Ответить
вову уволить за несоответствие занимаемой должности.... чем не референдум
показать весь комментарий
12.04.2021 11:02 Ответить
"об изменении территории Украины (только о ее увеличении)" не противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права? Это нормально объявлять войну соседям на референдумах? Зебобики, как вы думаете?
показать весь комментарий
12.04.2021 11:08 Ответить
Ну,а если это запрещено"направленные на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины"
То почему это разрешено:"о прекращении действия закона или отдельных его положений"
То есть берём сначала проводим референдум об отмене Законов Украины,а потом голосуем второй референдум о нарушении территориальной целостности Украины.Як вариант
показать весь комментарий
12.04.2021 11:09 Ответить
Ну тепер проведемо Всеукраїнський референдум довіри / недовіри Зєльцу.
Головне, щоб результат Всукраїнського референдуму мав силу Закону України.
показать весь комментарий
12.04.2021 11:19 Ответить
Один вопрос: "Вы за уменьшение налогов и увеличение пенсий?"
показать весь комментарий
12.04.2021 12:09 Ответить
ну все, почалось "ната нєт!" саме для цього чмо і пропіхувало його...ну шо сімсятрьошечки, вєсєло?
показать весь комментарий
12.04.2021 12:10 Ответить
 
 