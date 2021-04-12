Закон о всеукраинском референдуме вступил в силу

Закон Украины "О всеукраинском референдуме" вступил в силу с 11 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, закон о всеукраинском референдуме 10 апреля был опубликован в издании "Голос Украины", а вступает в силу на следующий день после дня опубликования.

Отметим, что ряд норм этого документа вступят в силу позже.

Согласно закону, всеукраинский референдум, в зависимости от вопроса, может назначать президент, Верховная рада или президент по народной инициативе.

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На всеукраинский референдум запрещается выносить вопросы:

- противоречащие положениям Конституции;

- противоречащие общепризнанным принципам и нормам международного права;

- касающиеся отмены или ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина;

- направленные на ликвидацию независимости Украины;

- направленные на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;

- создающие угрозу национальной безопасности Украины.

Также на всеукраинский референдум нельзя выносить вопросы относительно налогов, бюджета, амнистии и вопросы, находящиеся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда.

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Можно выносить на рассмотрение такие вопросы:

- утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

- общегосударственного значения;

- об изменении территории Украины (только о ее увеличении)

- о прекращении действия закона или отдельных его положений.

На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.

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Законом предусмотрены электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронное голосование.

Для организации и проведения всеукраинского референдума хотят создать автоматизированную информационно-аналитическую систему для электронного голосования.

Нормы об электронном голосовании должны вступить в силу с началом работы данной системы.