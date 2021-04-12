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Закон про всеукраїнський референдум набув чинності

Закон про всеукраїнський референдум набув чинності

Закон України "Про всеукраїнський референдум" набув чинності з 11 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, закон про всеукраїнський референдум, який 10 квітня був опублікований у виданні "Голос України", набув чинності сьогодні, наступного дня після опублікування.

Зазначимо, що низка норм цього документа набудуть чинності пізніше.

Відповідно до закону, всеукраїнський референдум, залежно від питання, може призначати президент, Верховна Рада або президент за народною ініціативою.

На всеукраїнський референдум забороняється виносити питання, що:

  • суперечать положенням Конституції;
  • суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;
  • стосуються скасування або обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина;
  • спрямовані на ліквідацію незалежності України;
  • спрямовані на порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України;
  • створюють загрозу національній безпеці України.

Також на всеукраїнський референдум не можна виносити питання з приводу податків, бюджету, амністії і питання, що перебувають у віданні органів правопорядку, прокуратури або суду.

Також читайте: Народ сам має формулювати питання для референдуму з огляду на свої потреби, - Стефанчук про новий закон про референдум

Можна виносити на розгляд такі питання:

  • затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;
  • загальнодержавного значення;
  • про зміну території України (тільки про її збільшення)
  • про припинення дії закону або окремих його положень.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.

Законом передбачені електронні процедури при організації та проведенні всеукраїнського референдуму, в тому числі електронне голосування.

Для організації та проведення всеукраїнського референдуму хочуть створити автоматизовану інформаційно-аналітичну систему для електронного голосування.

Норми про електронне голосування повинні набути чинності з початком роботи такої системи.

Автор: 

голосування (486) закон (2837) референдум (628)


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Топ коментарі
+9
Фуйло задоволене?
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12.04.2021 10:39
+8
Дякую! Дуже дякую!

Закон про всеукраинский референдум вступил в силу - Цензор.НЕТ 1478
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12.04.2021 10:40
+3
Запитають чи згодні ви шо Бубачка найвеличніший чемпіон.
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12.04.2021 10:53
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Фуйло задоволене?
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12.04.2021 10:39 Відповісти
Дякую! Дуже дякую!

Закон про всеукраинский референдум вступил в силу - Цензор.НЕТ 1478
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12.04.2021 10:40 Відповісти
Давайте референдум чи є життя на Марсі.
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12.04.2021 10:41 Відповісти
Так уже поехали смотреть. Даже фоточки постят.
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12.04.2021 11:26 Відповісти
Хотите ли вы жить в едином, унитарном и неделимом государстве?
Это будет первый референдум..и последний.
(шутка).
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12.04.2021 10:42 Відповісти
Не надо привирать, такой вопрос запрещено выносить на референдум - внимательно прочтите статью. Однако в законе просматривается другое - можно референдить о приращении территорией... Все же война - на территории мордора. Боже , помогай Америке.
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12.04.2021 12:42 Відповісти
Чудесно, Давайте вынесем на референдум вопрос какой вакциной пользоваться, народ умирает, а у нас отрава тромбозная...
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12.04.2021 10:44 Відповісти
Каждый выживает как может, на государство никто давно не надеется.
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12.04.2021 10:46 Відповісти
В Польше вакцинируют даже Спутником, СМИ наши молчат, в Чехии он есть?
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12.04.2021 10:52 Відповісти
Спутнік запхни собі в гузно.
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12.04.2021 10:54 Відповісти
Чому мовчать? Вже давно заявили, що ніякого Спутника в Україні не буде. Так тролю зрозуміло?
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12.04.2021 10:56 Відповісти
А шо ти робиш на форумі так піздно? У штатах зараз глибока ніч. Ти з Лахті через проксі працюєшь?
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12.04.2021 10:58 Відповісти
Официально нет, но неофициально вероятно есть
Закупили ещё в марте партию.
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12.04.2021 10:59 Відповісти
В Польше спутником не вакцинируют, не пишите ложь. Здесь Астразенека, Пфайзер и Модерна кому повезет. Было обсуждение, на котором сказали, что закупка спутника не планируется "Michał Dworczyk, szef KPRM, przekazał, że Polska nie przewiduje zakupu rosyjskiej szczepionki."

https://next.gazeta.pl/next/7,173953,26851220,szczepionki-z-rosji-i-z-chin-michal-dworczyk-odpowiada.html
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12.04.2021 13:01 Відповісти
Вас наче вакцинують Кайзером. Нє?
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12.04.2021 10:52 Відповісти
... народ помирає ... сьогодні ледве встиг на роботу, весь час спотикався об трупи на дорозі, охорона померла, двері відкривав МЧС, ледве їх дочекались, приїхали полуживі, кажуть, що решта вже померла ... Жах. )))
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12.04.2021 10:54 Відповісти
Мені одному здається, що це фактично заборона на референдум?
Нашо проводити коштовні референдуми з другорядних питань?
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12.04.2021 10:51 Відповісти
Запитають чи згодні ви шо Бубачка найвеличніший чемпіон.
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12.04.2021 10:53 Відповісти
Чи погоджуєтесь ви не витрачати мільярди бюджетних гривень на вибори, зробивши "велічайшего" сцарьом?
Чи хочете ви миру "любойценой"?
Це ж шваль. Маніпулятори. Це те, в чому вони проФФесіонали.
Таке лайно "безвинним" питанням прикриють, що "мудрий" нарід й не схаменеться, як держави не стане.
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12.04.2021 11:06 Відповісти
Не плутай. Величайший сцарь - це у вас в паРаші. )))
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12.04.2021 11:12 Відповісти
Вже два роки, як завдяки вашій "мудрості" він узурпував Україну.
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12.04.2021 11:15 Відповісти
я б тобі премію не платив троляко. Погана робота. Якщо ти працюєш по Україні то запиши собі в методичку - замінити сцарь на ГЕТЬман. )))
Одному ГЕТЬману ми вже дали підсрачника, якщо з'явиться інший - він піде туди ж.
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12.04.2021 11:23 Відповісти
Член фан-клубу промитих ГАлАбАроТькою мізків, що з приводу довічного терміну, для твого сцаря і "міралюбойценой" з кацапами? Ти "За"? Зробиш себе ще раз?
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12.04.2021 12:19 Відповісти
А варіанти відповідей які? Бубачка, Потрошенко, Вітя-проффесор ... )))
Кажуть, що вже 5 копійок вилучили з обігу. А що ти тут робиш?
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12.04.2021 11:07 Відповісти
Вашого ВАЗелінський, ніхто не перевершив.
Проср.ти все за 1,5 роки, це ж який талант потрібно мати
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12.04.2021 11:13 Відповісти
Це не ті 5 копійок що ти думаєш.
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12.04.2021 11:23 Відповісти
Жесть,у цих "морських огірків" 73% взагалі право голосу треба забрати,а не те що референдуми проводити.
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12.04.2021 10:56 Відповісти
вову уволить за несоответствие занимаемой должности.... чем не референдум
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12.04.2021 11:02 Відповісти
"об изменении территории Украины (только о ее увеличении)" не противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права? Это нормально объявлять войну соседям на референдумах? Зебобики, как вы думаете?
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12.04.2021 11:08 Відповісти
Ну,а если это запрещено"направленные на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины"
То почему это разрешено:"о прекращении действия закона или отдельных его положений"
То есть берём сначала проводим референдум об отмене Законов Украины,а потом голосуем второй референдум о нарушении территориальной целостности Украины.Як вариант
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12.04.2021 11:09 Відповісти
Ну тепер проведемо Всеукраїнський референдум довіри / недовіри Зєльцу.
Головне, щоб результат Всукраїнського референдуму мав силу Закону України.
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12.04.2021 11:19 Відповісти
Один вопрос: "Вы за уменьшение налогов и увеличение пенсий?"
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12.04.2021 12:09 Відповісти
ну все, почалось "ната нєт!" саме для цього чмо і пропіхувало його...ну шо сімсятрьошечки, вєсєло?
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12.04.2021 12:10 Відповісти
 
 