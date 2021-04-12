Закон про всеукраїнський референдум набув чинності

Закон України "Про всеукраїнський референдум" набув чинності з 11 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, закон про всеукраїнський референдум, який 10 квітня був опублікований у виданні "Голос України", набув чинності сьогодні, наступного дня після опублікування.

Зазначимо, що низка норм цього документа набудуть чинності пізніше.

Відповідно до закону, всеукраїнський референдум, залежно від питання, може призначати президент, Верховна Рада або президент за народною ініціативою.

На всеукраїнський референдум забороняється виносити питання, що:

суперечать положенням Конституції;

суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;

стосуються скасування або обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина;

спрямовані на ліквідацію незалежності України;

спрямовані на порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України;

створюють загрозу національній безпеці України.

Також на всеукраїнський референдум не можна виносити питання з приводу податків, бюджету, амністії і питання, що перебувають у віданні органів правопорядку, прокуратури або суду.

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Можна виносити на розгляд такі питання:

затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;

загальнодержавного значення;

про зміну території України (тільки про її збільшення)

про припинення дії закону або окремих його положень.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.

Законом передбачені електронні процедури при організації та проведенні всеукраїнського референдуму, в тому числі електронне голосування.

Для організації та проведення всеукраїнського референдуму хочуть створити автоматизовану інформаційно-аналітичну систему для електронного голосування.

Норми про електронне голосування повинні набути чинності з початком роботи такої системи.