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Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме (обновлено)

Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме № 1135-IX, который Верховная Рада приняла 26 января 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

"Этот закон был инициирован главой государства, чтобы предоставить народу право самостоятельно и непосредственно, без участия политиков, заниматься вопросами. Принятие этого документа было одним из пунктов президентской программы Владимира Зеленского. Его имплементация увеличит возможности граждан участвовать в управлении государством и позволит существенно снизить напряжение в обществе по сложным вопросам", - подчеркивает пресс-служба президента.

Подчеркивается также, что активное участие в разработке проекта этого закона принимали представители общественных организаций, академического сообщества, были учтены оценки Венецианской комиссии и европейская практика референдумов.

Подписанный закон позволяет реализовать положения Конституции Украины, которые предусматривают возможность проведения референдума.

Согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; вопросы общегосударственного значения; вопрос об изменении территории Украины при условии сохранения территориальной целостности нашего государства, а также о прекращении действия тем или иным законом Украины или отдельными его положениями.

"Не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы, которые противоречат положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права; вопрос отмены или ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности. Не могут выноситься на референдум и вопросы налогов, бюджета, амнистии, а также те, что находятся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда", - добавили в ОПУ.

Отмечается, что на всеукраинский референдум может выноситься один вопрос. Референдум не может проводиться одновременно с выборами.

Закон предусматривает, что решение, принятое на всеукраинском референдуме, может быть изменено только путем всеукраинского референдума не ранее, чем через три года со дня его принятия. Новый референдум по вопросам, которые ранее не были поддержаны на всеукраинском референдуме, может быть проведен не ранее, чем через один год со дня объявления результатов соответствующего всеукраинского референдума.

Референдум не будет подменять работу Верховной Рады относительно принятия законов, но граждане получат инструмент прямого влияния на принятие решений в государстве. Референдум позволит народу говорить решающее слово без посредничества политиков, из-за чего многие из них потеряют свое влияние в обществе.

"Теперь украинцы на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа", - подчеркнул Зеленский.

В зависимости от вопроса, всеукраинский референдум может назначаться Президентом Украины, Верховной Радой или провозглашаться Главой государства по народной инициативе.

Ренее в эфире "Украина 24", о подписании президентом данного закона заявил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

"Я думаю, документ должен появиться сегодня. Это один из наиболее сложных законов, который разрабатывался в этом созыве Рады, и поэтому он требовал больше времени для его наработки, для выверки всех юридических конструкций, механизмов", - отметил он.

По словам Стефанчука, это, наверное, единственный закон за всю каденцию Рады 9-го созыва, который имел целью пройти всю процедуру, вместе с общественным обсуждением, выводами "Венецианской комисии", консультациями с экспертами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос о карантине не может быть вынесен на местный референдум, - Стефанчук

"Мы получили механизм, который, я очень надеюсь, буквально сегодня будет обнародован на сайте президента Украины как подписанный. С этого момента мы получим реальный законодательный механизм для того, чтобы наполнить настоящим содержанием ст. 5 Конституции о том, что высшим источником власти является украинский народ. Та информация, которая у меня есть - что президент подписал, и сегодня оно должно появиться на сайте президента Украины", - добавил первый вице-спикер Рады.

Как сообщалось, 26 января Верховная Рада поддержала законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме" во втором чтении и в целом. За документ проголосовали 255 народных депутатов. Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал его 17 февраля и передал на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции (Общие положения; Выборы. Референдум; Внесение изменений в Конституцию), вопросы общегосударственного значения, вопросы об изменении территории Украины, об утрате силы закона Украины или отдельных его положений.

Большинство положений закона вступит в силу на следующий день после публикации.

Также читайте: Мы не будем спешить с принятием законопроекта о местном референдуме, - Стефанчук

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) референдум (1505) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+19
Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1901
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08.04.2021 16:58
+17
Ну теперь росиюшке референдить будет намного легче чем в 2014.
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08.04.2021 16:59
+17
это "бомба замедленного действия".. при следующем проукраинском Президенте этот закон будет отменен!
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08.04.2021 17:01
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Правила форума Совет форумчан
Охметовский клован выкурил айкос ?
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08.04.2021 16:58 Ответить
торопится выполнить указания, полученные в Катаре от кремля..
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08.04.2021 17:10 Ответить
Побольше бы таких указаний!
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08.04.2021 18:03 Ответить
Хочешь сесть сразу на две бутылки?
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09.04.2021 01:23 Ответить
Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1901
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08.04.2021 16:58 Ответить
Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8330
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08.04.2021 17:18 Ответить
Ну теперь росиюшке референдить будет намного легче чем в 2014.
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08.04.2021 16:59 Ответить
Чим саме, і які складнощі мала росія під час проведення минулих "референдумів"?
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08.04.2021 17:11 Ответить
Може тобі ще "тату, де море" (с) розказать.
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08.04.2021 17:13 Ответить
https://mobile.twitter.com/Lviv_UA_SU

https://mobile.twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера @Lviv_UA_SU

https://mobile.twitter.com/Lviv_UA_SU https://mobile.twitter.com/Lviv_UA_SU



Зеленський проковтнув роздачу паспортів в ОРДЛО:
жодної дипломатичної чи санкційної реакції організовано не було, хоча ***** робив це, публічно видавши відповідні укази.
Тепер рф заявляє, що буде захищати своїх громадян, сюрпрайз.
Хочу побачити реакцію Верховного дегенерата
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08.04.2021 17:26 Ответить
это "бомба замедленного действия".. при следующем проукраинском Президенте этот закон будет отменен!
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08.04.2021 17:01 Ответить
А теперь следите за руками ! Не важно , как проголосуют , а как посчитают Зеублюдки , все видели на 87 округе !
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08.04.2021 17:10 Ответить
так вот зачем Уйло бряцал на границе оружием?...
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08.04.2021 17:03 Ответить
зебилы,для!(
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08.04.2021 17:05 Ответить
Когда же он успел, только вроде на "передовой" речь толкал с ружом в руках а уже в кабинэте ручкой черкает?! Ну просто не бубочка а супер-мапер наша фсе!!!!
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08.04.2021 17:05 Ответить
Ну, как минимум у него уже два двойника выявились.
Пока оригинал в Катаре, двойник - на фронте, а тройник - в кабинете.
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08.04.2021 17:07 Ответить
С момента отстранения Тупицкого, нынешная Верх.Рада является незаконной.
Так как именно КС утвердил роспуск предыдущей Рады вопреки Конституции.
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08.04.2021 17:06 Ответить
вроде фильм брекзит показывает про все эти референдумы... 73% доказало что в тупые головы можно вбить любую идею, например что после галочки за зелю они проснутся в новой и прекрасной стране...
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08.04.2021 17:06 Ответить
И что если во время войны Главковерхом станет клоун, то война немедленно закончится.
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08.04.2021 17:08 Ответить
Я так понимаю, что темы "референдумов" будут примерно как в Зелином "опросе": курнуть, нюхнуть, соснуть и заодно "воду в крымняш", "украинский русский" и "свободу лугандону"?
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08.04.2021 17:10 Ответить
"С этого момента мы получим реальный законодательный механизм для того, чтобы наполнить настоящим содержанием ст. 5 Конституции о том, что высшим источником власти является украинский народ." - з бопомогою зомбоєщика тупі безтолкові мізки наріду можна промити так що проголосують за що завгодно. Доведено виборами в 2019році.
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08.04.2021 17:16 Ответить
Так почему не выставили на референдум закон о продаже Земли приватизации гос.имущества олигархами?, прошу прощения рынке Земли без покупателей со стороны населения, а значит отстранения его от экономической деятельности уже по закону и окончательно , и дальнейшего сгона его в резервации с остатком существования в Хрущовках, что бы лучше эпидемии переживать.
Наверное, что бы благосостояние народа росло, а экономика страны развивалась.
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08.04.2021 17:19 Ответить
референдумы должны быть онлайн, чтобы также, как на сайте президента онлайн люди создают петицию и если собирает голоса, то президент должен рассмотреть петицию, только тут механизм будет, что люди создают закон на сайте прямой демократии и онлайн, как за петицию люди голосуют. И те, которые наберут голоса - станут законом! Петиция не к президенту, а к народу, и не петиция, а закон.
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08.04.2021 17:19 Ответить
Теперь будем наблюдать как зеленая пустышка будет не давать его провести,потому как результат известен!
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08.04.2021 17:25 Ответить
Вот интересно, зеля осознанно и специально подгоняет законодательную базу по развалу Украины перед началом агрессии или маразм пукина просто случайно совпал с идиотизмом нашего величайшего лидера современности?
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08.04.2021 17:27 Ответить
"Совпадение?Не думаю"
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08.04.2021 18:47 Ответить
Під шумок війни та ковіду закон про "референдум". Зрозуміло.
Цікаво, чому про це постійно варнякає саме оце? Особиста зацікавленість, чи кожен з моностада забов"язаний протягти кацапо-олігархічний інтерес?
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08.04.2021 17:31 Ответить
квартальний виродок прілєжно виконує указівку крємля.
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08.04.2021 17:42 Ответить
Сейчас ОПЗЖ сообразит вам темы на 10 референдумов. Не зря Путин концентрирует войска, великий Зе уже наклал в штаны
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08.04.2021 18:37 Ответить
Вы читали какие вопросы можно выносить на так званый "народный референдум"? Например:
- затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України (це розділи "Загальні - засади", "Вибори. Референдум" та "Внесення змін до Конституції");
- загальнодержавного значення;
- про зміну території України;
- про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.

Какая же фееричная мразь,этот обдолбаный клоун!
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08.04.2021 18:46 Ответить
правильно.
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08.04.2021 22:56 Ответить
 
 