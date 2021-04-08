Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме № 1135-IX, который Верховная Рада приняла 26 января 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

"Этот закон был инициирован главой государства, чтобы предоставить народу право самостоятельно и непосредственно, без участия политиков, заниматься вопросами. Принятие этого документа было одним из пунктов президентской программы Владимира Зеленского. Его имплементация увеличит возможности граждан участвовать в управлении государством и позволит существенно снизить напряжение в обществе по сложным вопросам", - подчеркивает пресс-служба президента.

Подчеркивается также, что активное участие в разработке проекта этого закона принимали представители общественных организаций, академического сообщества, были учтены оценки Венецианской комиссии и европейская практика референдумов.

Подписанный закон позволяет реализовать положения Конституции Украины, которые предусматривают возможность проведения референдума.

Согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; вопросы общегосударственного значения; вопрос об изменении территории Украины при условии сохранения территориальной целостности нашего государства, а также о прекращении действия тем или иным законом Украины или отдельными его положениями.

"Не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы, которые противоречат положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права; вопрос отмены или ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности. Не могут выноситься на референдум и вопросы налогов, бюджета, амнистии, а также те, что находятся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда", - добавили в ОПУ.

Отмечается, что на всеукраинский референдум может выноситься один вопрос. Референдум не может проводиться одновременно с выборами.

Закон предусматривает, что решение, принятое на всеукраинском референдуме, может быть изменено только путем всеукраинского референдума не ранее, чем через три года со дня его принятия. Новый референдум по вопросам, которые ранее не были поддержаны на всеукраинском референдуме, может быть проведен не ранее, чем через один год со дня объявления результатов соответствующего всеукраинского референдума.

Референдум не будет подменять работу Верховной Рады относительно принятия законов, но граждане получат инструмент прямого влияния на принятие решений в государстве. Референдум позволит народу говорить решающее слово без посредничества политиков, из-за чего многие из них потеряют свое влияние в обществе.

"Теперь украинцы на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа", - подчеркнул Зеленский.

В зависимости от вопроса, всеукраинский референдум может назначаться Президентом Украины, Верховной Радой или провозглашаться Главой государства по народной инициативе.

Ренее в эфире "Украина 24", о подписании президентом данного закона заявил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

"Я думаю, документ должен появиться сегодня. Это один из наиболее сложных законов, который разрабатывался в этом созыве Рады, и поэтому он требовал больше времени для его наработки, для выверки всех юридических конструкций, механизмов", - отметил он.

По словам Стефанчука, это, наверное, единственный закон за всю каденцию Рады 9-го созыва, который имел целью пройти всю процедуру, вместе с общественным обсуждением, выводами "Венецианской комисии", консультациями с экспертами.

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"Мы получили механизм, который, я очень надеюсь, буквально сегодня будет обнародован на сайте президента Украины как подписанный. С этого момента мы получим реальный законодательный механизм для того, чтобы наполнить настоящим содержанием ст. 5 Конституции о том, что высшим источником власти является украинский народ. Та информация, которая у меня есть - что президент подписал, и сегодня оно должно появиться на сайте президента Украины", - добавил первый вице-спикер Рады.

Как сообщалось, 26 января Верховная Рада поддержала законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме" во втором чтении и в целом. За документ проголосовали 255 народных депутатов. Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал его 17 февраля и передал на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции (Общие положения; Выборы. Референдум; Внесение изменений в Конституцию), вопросы общегосударственного значения, вопросы об изменении территории Украины, об утрате силы закона Украины или отдельных его положений.

Большинство положений закона вступит в силу на следующий день после публикации.

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