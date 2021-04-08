Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум № 1135-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 26 січня 2021 року.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

"Цей закон був ініційований Главою держави, щоб надати народу право самостійно та безпосередньо, без участі політиків, вирішувати державні питання. Прийняття цього документа було одним з пунктів президентської програми Володимира Зеленського. Його імплементація збільшить можливості громадян брати участь в управлінні державою та дасть змогу істотно знизити напруження в суспільстві щодо складних питань", - підкреслює пресслужба президента.

Наголошується також, що активну участь у розробці проекту цього закону брали представники громадських організацій, академічної спільноти, були враховані оцінки Венеціанської комісії та європейська практика референдумів.

Підписаний закон дозволяє реалізувати положення Конституції України, які передбачають можливість проведення референдуму.

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Згідно із законом, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; питання загальнодержавного значення; питання про зміну території України за умови збереження територіальної цілісності нашої держави, а також про втрату чинності тим чи іншим законом України або окремими його положеннями.

"Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання, що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права; питання щодо скасовування чи обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина; питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці. Не можуть виноситися на референдум і питання податків, бюджету, амністії, а також ті, що перебувають у віданні органів правопорядку, прокуратури чи суду", - додали в ОПУ.

Зазначається, що на всеукраїнський референдум може виноситися одне питання. Референдум не може проводитися одночасно з виборами.

Закон передбачає, що рішення, ухвалене на всеукраїнському референдумі, може бути змінене виключно шляхом всеукраїнського референдуму не раніше, ніж через три роки з дня його ухвалення. Новий референдум з питань, що раніше не були підтримані на всеукраїнському референдумі, може бути проведено не раніше, як через один рік з дня оголошення результатів відповідного всеукраїнського референдуму.

Референдум не підмінятиме роботу Верховної Ради щодо ухвалення законів, але громадяни отримають інструмент прямого впливу на ухвалення рішень у державі. Референдум дасть змогу народу говорити вирішальне слово без посередництва політиків, через що багато хто з них втратить свій вплив у суспільстві.

"Тепер українці на практиці будуть залучені до ухвалення важливих для країни рішень, а влада буде змушена дослухатися до волі народу", – наголосив Володимир Зеленський.

Залежно від питання, всеукраїнський референдум може призначатися Президентом України, Верховною Радою або проголошуватися Главою держави за народною ініціативою.

Раніше в ефірі "Україна 24", про підписання президентом цього закону заявив перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук.

"Я думаю, документ повинен з'явитися сьогодні. Це один з найскладніших законів, який розроблявся в цьому скликанні Ради, і тому він вимагав більше часу для його напрацювання, для вивірки всіх юридичних конструкцій, механізмів", - зазначив він.

За словами Стефанчука, це, напевно, єдиний закон за всю каденцію Ради 9-го скликання, який мав на меті пройти всю процедуру, разом з громадським обговоренням, висновками "Венеціанської комісії", консультаціями з експертами.

"Ми отримали механізм, який, я дуже сподіваюся, буквально сьогодні буде оприлюднений на сайті президента України як підписаний. З цього моменту ми отримаємо реальний законодавчий механізм для того, щоб наповнити реальним змістом ст. 5 Конституції про те, що вищим джерелом влади є український народ. Та інформація, яка у мене є - що президент підписав, і сьогодні вона має з'явитися на сайті президента України", - додав перший віцеспікер Ради.

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Як повідомлялося, 26 січня Верховна Рада підтримала законопроєкт №3612 "Про всеукраїнський референдум" у другому читанні і в цілому. За документ проголосували 255 народних депутатів. Голова ВР Дмитро Разумков підписав його 17 лютого і передав на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Відповідно до закону, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції (Загальні положення; Вибори. Референдум; Внесення змін до Конституції), питання загальнодержавного значення, питання про зміну території України, про втрату чинності закону Україна або окремих його положень.

Більшість положень закону набуде чинності наступного дня після публікації.