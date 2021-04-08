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Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум (оновлено)

Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум № 1135-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 26 січня 2021 року.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

"Цей закон був ініційований Главою держави, щоб надати народу право самостійно та безпосередньо, без участі політиків, вирішувати державні питання. Прийняття цього документа було одним з пунктів президентської програми Володимира Зеленського. Його імплементація збільшить можливості громадян брати участь в управлінні державою та дасть змогу істотно знизити напруження в суспільстві щодо складних питань", - підкреслює пресслужба президента.

Наголошується також, що активну участь у розробці проекту цього закону брали представники громадських організацій, академічної спільноти, були враховані оцінки Венеціанської комісії та європейська практика референдумів.

Підписаний закон дозволяє реалізувати положення Конституції України, які передбачають можливість проведення референдуму.

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Згідно із законом, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; питання загальнодержавного значення; питання про зміну території України за умови збереження територіальної цілісності нашої держави, а також про втрату чинності тим чи іншим законом України або окремими його положеннями.

"Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання, що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права; питання щодо скасовування чи обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина; питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці. Не можуть виноситися на референдум і питання податків, бюджету, амністії, а також ті, що перебувають у віданні органів правопорядку, прокуратури чи суду", - додали в ОПУ.

Зазначається, що на всеукраїнський референдум може виноситися одне питання. Референдум не може проводитися одночасно з виборами.

Закон передбачає, що рішення, ухвалене на всеукраїнському референдумі, може бути змінене виключно шляхом всеукраїнського референдуму не раніше, ніж через три роки з дня його ухвалення. Новий референдум з питань, що раніше не були підтримані на всеукраїнському референдумі, може бути проведено не раніше, як через один рік з дня оголошення результатів відповідного всеукраїнського референдуму.

Референдум не підмінятиме роботу Верховної Ради щодо ухвалення законів, але громадяни отримають інструмент прямого впливу на ухвалення рішень у державі. Референдум дасть змогу народу говорити вирішальне слово без посередництва політиків, через що багато хто з них втратить свій вплив у суспільстві.

"Тепер українці на практиці будуть залучені до ухвалення важливих для країни рішень, а влада буде змушена дослухатися до волі народу", – наголосив Володимир Зеленський.

Залежно від питання, всеукраїнський референдум може призначатися Президентом України, Верховною Радою або проголошуватися Главою держави за народною ініціативою.

Раніше в ефірі "Україна 24", про підписання президентом цього закону заявив перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук.

"Я думаю, документ повинен з'явитися сьогодні. Це один з найскладніших законів, який розроблявся в цьому скликанні Ради, і тому він вимагав більше часу для його напрацювання, для вивірки всіх юридичних конструкцій, механізмів", - зазначив він.

За словами Стефанчука, це, напевно, єдиний закон за всю каденцію Ради 9-го скликання, який мав на меті пройти всю процедуру, разом з громадським обговоренням, висновками "Венеціанської комісії", консультаціями з експертами.

"Ми отримали механізм, який, я дуже сподіваюся, буквально сьогодні буде оприлюднений на сайті президента України як підписаний. З цього моменту ми отримаємо реальний законодавчий механізм для того, щоб наповнити реальним змістом ст. 5 Конституції про те, що вищим джерелом влади є український народ. Та інформація, яка у мене є - що президент підписав, і сьогодні вона має з'явитися на сайті президента України", - додав перший віцеспікер Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання про ринок землі може бути не поставлене на всеукраїнському референдумі: все залежить від того, яку форму обере ініціатор, - Стефанчук

Як повідомлялося, 26 січня Верховна Рада підтримала законопроєкт №3612 "Про всеукраїнський референдум" у другому читанні і в цілому. За документ проголосували 255 народних депутатів. Голова ВР Дмитро Разумков підписав його 17 лютого і передав на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Відповідно до закону, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції (Загальні положення; Вибори. Референдум; Внесення змін до Конституції), питання загальнодержавного значення, питання про зміну території України, про втрату чинності закону Україна або окремих його положень.

Більшість положень закону набуде чинності наступного дня після публікації.

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) референдум (628) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+19
Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1901
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08.04.2021 16:58
+17
Ну теперь росиюшке референдить будет намного легче чем в 2014.
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08.04.2021 16:59
+17
это "бомба замедленного действия".. при следующем проукраинском Президенте этот закон будет отменен!
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08.04.2021 17:01
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Охметовский клован выкурил айкос ?
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08.04.2021 16:58 Відповісти
торопится выполнить указания, полученные в Катаре от кремля..
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08.04.2021 17:10 Відповісти
Побольше бы таких указаний!
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08.04.2021 18:03 Відповісти
Хочешь сесть сразу на две бутылки?
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09.04.2021 01:23 Відповісти
Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1901
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08.04.2021 16:58 Відповісти
Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8330
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08.04.2021 17:18 Відповісти
Ну теперь росиюшке референдить будет намного легче чем в 2014.
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08.04.2021 16:59 Відповісти
Чим саме, і які складнощі мала росія під час проведення минулих "референдумів"?
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08.04.2021 17:11 Відповісти
Може тобі ще "тату, де море" (с) розказать.
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08.04.2021 17:13 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Lviv_UA_SU

https://mobile.twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера @Lviv_UA_SU

https://mobile.twitter.com/Lviv_UA_SU https://mobile.twitter.com/Lviv_UA_SU



Зеленський проковтнув роздачу паспортів в ОРДЛО:
жодної дипломатичної чи санкційної реакції організовано не було, хоча ***** робив це, публічно видавши відповідні укази.
Тепер рф заявляє, що буде захищати своїх громадян, сюрпрайз.
Хочу побачити реакцію Верховного дегенерата
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08.04.2021 17:26 Відповісти
это "бомба замедленного действия".. при следующем проукраинском Президенте этот закон будет отменен!
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08.04.2021 17:01 Відповісти
А теперь следите за руками ! Не важно , как проголосуют , а как посчитают Зеублюдки , все видели на 87 округе !
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08.04.2021 17:10 Відповісти
так вот зачем Уйло бряцал на границе оружием?...
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08.04.2021 17:03 Відповісти
зебилы,для!(
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08.04.2021 17:05 Відповісти
Когда же он успел, только вроде на "передовой" речь толкал с ружом в руках а уже в кабинэте ручкой черкает?! Ну просто не бубочка а супер-мапер наша фсе!!!!
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08.04.2021 17:05 Відповісти
Ну, как минимум у него уже два двойника выявились.
Пока оригинал в Катаре, двойник - на фронте, а тройник - в кабинете.
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08.04.2021 17:07 Відповісти
С момента отстранения Тупицкого, нынешная Верх.Рада является незаконной.
Так как именно КС утвердил роспуск предыдущей Рады вопреки Конституции.
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08.04.2021 17:06 Відповісти
вроде фильм брекзит показывает про все эти референдумы... 73% доказало что в тупые головы можно вбить любую идею, например что после галочки за зелю они проснутся в новой и прекрасной стране...
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08.04.2021 17:06 Відповісти
И что если во время войны Главковерхом станет клоун, то война немедленно закончится.
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08.04.2021 17:08 Відповісти
Я так понимаю, что темы "референдумов" будут примерно как в Зелином "опросе": курнуть, нюхнуть, соснуть и заодно "воду в крымняш", "украинский русский" и "свободу лугандону"?
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08.04.2021 17:10 Відповісти
"С этого момента мы получим реальный законодательный механизм для того, чтобы наполнить настоящим содержанием ст. 5 Конституции о том, что высшим источником власти является украинский народ." - з бопомогою зомбоєщика тупі безтолкові мізки наріду можна промити так що проголосують за що завгодно. Доведено виборами в 2019році.
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08.04.2021 17:16 Відповісти
Так почему не выставили на референдум закон о продаже Земли приватизации гос.имущества олигархами?, прошу прощения рынке Земли без покупателей со стороны населения, а значит отстранения его от экономической деятельности уже по закону и окончательно , и дальнейшего сгона его в резервации с остатком существования в Хрущовках, что бы лучше эпидемии переживать.
Наверное, что бы благосостояние народа росло, а экономика страны развивалась.
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08.04.2021 17:19 Відповісти
референдумы должны быть онлайн, чтобы также, как на сайте президента онлайн люди создают петицию и если собирает голоса, то президент должен рассмотреть петицию, только тут механизм будет, что люди создают закон на сайте прямой демократии и онлайн, как за петицию люди голосуют. И те, которые наберут голоса - станут законом! Петиция не к президенту, а к народу, и не петиция, а закон.
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08.04.2021 17:19 Відповісти
Теперь будем наблюдать как зеленая пустышка будет не давать его провести,потому как результат известен!
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08.04.2021 17:25 Відповісти
Вот интересно, зеля осознанно и специально подгоняет законодательную базу по развалу Украины перед началом агрессии или маразм пукина просто случайно совпал с идиотизмом нашего величайшего лидера современности?
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08.04.2021 17:27 Відповісти
"Совпадение?Не думаю"
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08.04.2021 18:47 Відповісти
Під шумок війни та ковіду закон про "референдум". Зрозуміло.
Цікаво, чому про це постійно варнякає саме оце? Особиста зацікавленість, чи кожен з моностада забов"язаний протягти кацапо-олігархічний інтерес?
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08.04.2021 17:31 Відповісти
квартальний виродок прілєжно виконує указівку крємля.
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08.04.2021 17:42 Відповісти
Сейчас ОПЗЖ сообразит вам темы на 10 референдумов. Не зря Путин концентрирует войска, великий Зе уже наклал в штаны
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08.04.2021 18:37 Відповісти
Вы читали какие вопросы можно выносить на так званый "народный референдум"? Например:
- затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України (це розділи "Загальні - засади", "Вибори. Референдум" та "Внесення змін до Конституції");
- загальнодержавного значення;
- про зміну території України;
- про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.

Какая же фееричная мразь,этот обдолбаный клоун!
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08.04.2021 18:46 Відповісти
правильно.
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08.04.2021 22:56 Відповісти
 
 