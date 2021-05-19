У Раді зареєстрували законопроєкт про місцевий референдум

У Верховну Раду внесли законопроєкт про місцевий референдум (№5512).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані сайту ВР.

На сайті зазначається, що документ передано на розгляд керівництву.

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Текст законопроєкту поки відсутній на сайті парламенту.