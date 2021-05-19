Проект "Стена" готов на 51,4%, - Госпогранслужба. ДОКУМЕНТ

Государственная пограничная служба Украины выполнила работы по реализации проекта "Стена" на 51,4%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Госпогранслужбы на запросы экспертной организации StateWatch.

Кроме того, Государственная аудиторская служба установила, что должностным лицам Госпогранслужбы понадобилось почти пять лет для разработки законопроектов по освобождению пограничных войск от возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства из-за обустройства границы.

"Медленная разработка необходимых законов обусловила покрытие за счет государства в течение 2018-2019 годов потерь хозяйств на сумму почти 10 млн грн. И это при том, что Черниговская, Сумская, Харьковская и Луганская облгосадминистрации в течение 2015-2016 годов имели безвозмездно передать 15 земельных участков для размещения отделов пограничной службы. Однако таких мер не предприняли", - говорится в сообщении.

В Администрации Государственной пограничной службы не ответили на запрос StateWatch, почему были допущены потери из бюджета.

Проект "Стена" был анонсирован еще в 2014 году. Завершение работ планировалось в 2018 году, однако неоднократно переносилось.

В 2020 году Госпогранслужба направила в заинтересованные центральные органы исполнительной власти проект распоряжения КМУ о внесении изменений в План мероприятий проекта "Стена", которым предусмотрено завершение строительства на границе с РФ в 2025 году. В этом же проекте Госпогранслужба просила увеличить объем финансирования на 4,5 млрд грн, хотя на момент его подачи фактически уже было потрачено 1,7 млрд грн.

В случае, если этот проект распоряжения будет утвержден, строительство "Стены" растянется на 10 лет, а его стоимость составит 6,2 млрд грн.

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