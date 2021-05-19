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Новости Политика Украины
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Госпогранслужба (2136) граница (1580)

Проект "Стена" готов на 51,4%, - Госпогранслужба. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Проект "Стена" готов на 51,4%, - Госпогранслужба. ДОКУМЕНТ

Государственная пограничная служба Украины выполнила работы по реализации проекта "Стена" на 51,4%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Госпогранслужбы на запросы экспертной организации StateWatch.

Кроме того, Государственная аудиторская служба установила, что должностным лицам Госпогранслужбы понадобилось почти пять лет для разработки законопроектов по освобождению пограничных войск от возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства из-за обустройства границы.

"Медленная разработка необходимых законов обусловила покрытие за счет государства в течение 2018-2019 годов потерь хозяйств на сумму почти 10 млн грн. И это при том, что Черниговская, Сумская, Харьковская и Луганская облгосадминистрации в течение 2015-2016 годов имели безвозмездно передать 15 земельных участков для размещения отделов пограничной службы. Однако таких мер не предприняли", - говорится в сообщении.

В Администрации Государственной пограничной службы не ответили на запрос StateWatch, почему были допущены потери из бюджета.

Проект "Стена" был анонсирован еще в 2014 году. Завершение работ планировалось в 2018 году, однако неоднократно переносилось.

В 2020 году Госпогранслужба направила в заинтересованные центральные органы исполнительной власти проект распоряжения КМУ о внесении изменений в План мероприятий проекта "Стена", которым предусмотрено завершение строительства на границе с РФ в 2025 году. В этом же проекте Госпогранслужба просила увеличить объем финансирования на 4,5 млрд грн, хотя на момент его подачи фактически уже было потрачено 1,7 млрд грн.

В случае, если этот проект распоряжения будет утвержден, строительство "Стены" растянется на 10 лет, а его стоимость составит 6,2 млрд грн.

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Проект Стена готов на 51,4%, - Госпогранслужба 01

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Топ комментарии
+6
"Сєня гроші вкрав, а стіни немає"
а виходить, що і грошей не крав, і стіна є
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19.05.2021 12:47
+3
от кого и чего эта сетка может защитить?
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19.05.2021 12:38
+2
Я бы эти деньги потратил бы на ракетное вооружение для ВСУ, а не на забор.
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19.05.2021 13:03
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Проект "Стена" готов на 51,4%, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8359 Проект "Стена" готов на 51,4%, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8359 Проект "Стена" готов на 51,4%, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8359
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19.05.2021 12:37 Ответить
А путлер в крыму построил еще в 2015. Без помпы , криков с телевизора и всяких обещаний.
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19.05.2021 12:37 Ответить
от кого и чего эта сетка может защитить?
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19.05.2021 12:38 Ответить
как символ Проект "Стена" готов на 51,4%, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4157
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19.05.2021 12:42 Ответить
Як це від кого? Їх від нього! Проект "Стена" готов на 51,4%, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9334
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19.05.2021 12:44 Ответить
От случайных нарушителей, и немного от контрабандистов.
Но точно не от танковых прорывов.
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19.05.2021 12:45 Ответить
стін, що захищають від танкових проривів, окрім Великої Китайської, не існує в природі
ти про що взагалі?
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19.05.2021 12:48 Ответить
Как "великая китайская" защитит от прорыва современной армии? Проект "Стена" готов на 51,4%, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2554
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19.05.2021 12:49 Ответить
він сказав не арміії, а танків
від танків захистить
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19.05.2021 12:50 Ответить
Современные даже не ядерные средства позволяют изменять рельеф местности. Так что не защитит. Перед тем, как танки идут в прорыв, для них готовятся проходы. Это обычная тактика применения.
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19.05.2021 12:52 Ответить
боюся, що на Ґрейт Волл знадобиться така кількість тактичних ядерних зарядів, що танкам у такому зараженому радіацією місці робити буде нічого
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19.05.2021 12:54 Ответить
Ты переоцениваешь это сооружение. Оно практически глинобитное, кроме внешней отделки и некоторых элементов.
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19.05.2021 12:55 Ответить
боюся, що ти недооцінюєш
але немає різниці:якщо ця стіна - не виключення, то протитанкових стін не існує
що і треба довести
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19.05.2021 12:58 Ответить
Ценность "крепостных сооружений" нивелировалась на протяжении нескольких сотен лет и примерно сто лет назад сошла практически на "нет", что совпало по времени с появлением танков, но танки не были причиной.
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19.05.2021 13:01 Ответить
Я бы эти деньги потратил бы на ракетное вооружение для ВСУ, а не на забор.
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19.05.2021 13:03 Ответить
Учитывая источник и движущую силу этой конкретной войны, эффективнее потратить на мотивацию "ближайшего окружения" к определенным действиям. Точечное воздействие сбережет много времени, нервов и жизней.
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19.05.2021 13:06 Ответить
05.05.21 09:15 Проекта "Стена" нет, но обустройство границы с Россией еще продолжается, - глава Госпогранслужбы Дейнеко
Проект "Стена" готов на 51,4%, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8109Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что сейчас продолжается обустройство границы с Российской Федерацией. При этом проекта "Стена" нет.

Об этом Дейнеко заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Так проект существует или нет?!
Или главпогранец вообще не в курсе?!
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19.05.2021 12:46 Ответить
"Сєня гроші вкрав, а стіни немає"
а виходить, що і грошей не крав, і стіна є
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19.05.2021 12:47 Ответить
По крайней мере ведётся видеонаблюдение и датчики на пересечение.
Так что скрытно и внезапно перейти кацапью не удастся.
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19.05.2021 13:32 Ответить
а Сеня зайка бабки получил за 100% стены. Глуховский район пункт пропуска Катериновка пограничники скидывались деньгами на эту самую стену. но на нее даже смотреть противно. вот российская в метре от нашей стоит так такое чувство что россияне боятся вторжения. жаль что на данный момент нету фото..
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19.05.2021 23:13 Ответить
 
 