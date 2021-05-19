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Проєкт "Стіна" готовий на 51,4%, - Держприкордонслужба. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Проєкт "Стіна" готовий на 51,4%, - Держприкордонслужба. ДОКУМЕНТ

Державна прикордонна служба України виконала роботи з реалізації проєкту "Стіна" на 51,4%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Держприкордонслужби на запити експертної організації StateWatch.

Окрім того, Державна аудиторська служба встановила, що посадовим особам Держприкордонслужби знадобилося майже п’ять років для розробки законопроєктів задля звільнення прикордонних військ від відшкодування втрат лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва через облаштування кордону.

"Повільна розробка необхідних законів зумовила покриття державним коштом упродовж 2018-2019 років втрат господарств на суму майже 10 млн грн. І це при тому, що Чернігівська, Сумська, Харківська та Луганська облдержадміністрації впродовж 2015-2016 років мали безоплатно передати 15 земельних ділянок для розміщення відділів прикордонної служби. Однак таких заходів не здійснили", - йдеться в повідомленні.

В Адміністрації Державної прикордонної служби не відповіли на запит StateWatch, чому були допущені втрати з бюджету.

Проєкт "Стіна" було анонсовано ще у 2014 році. Завершення робіт планувалося у 2018 році, однак неодноразово переносилося.

У 2020 році Держприкордонслужба надіслала до зацікавлених центральних органів виконавчої влади проєкт розпорядження КМУ щодо внесення змін до Плану заходів проєкту "Стіна", яким передбачено завершення будівництва на кордоні з РФ у 2025 році. У цьому ж проєкті Держприкордонслужба просила збільшити обсяг фінансування на 4,5 млрд грн, хоча на момент його подання фактично вже було витрачено 1,7 млрд грн.

У разі, якщо цей проєкт розпорядження буде затверджено, будівництво "Стіни" розтягнеться на 10 років, а його вартість становитиме 6,2 млрд грн.

Також читайте: Кулеба про ситуацію на кордоні з РФ: Те, що відбувається, не можна назвати відведенням військ. Загроза не минула

Проєкт Стіна готовий на 51,4%, - Держприкордонслужба 01

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Топ коментарі
+6
"Сєня гроші вкрав, а стіни немає"
а виходить, що і грошей не крав, і стіна є
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19.05.2021 12:47
+3
от кого и чего эта сетка может защитить?
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19.05.2021 12:38
+2
Я бы эти деньги потратил бы на ракетное вооружение для ВСУ, а не на забор.
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19.05.2021 13:03
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Проект "Стена" готов на 51,4%, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8359 Проект "Стена" готов на 51,4%, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8359 Проект "Стена" готов на 51,4%, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8359
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19.05.2021 12:37 Відповісти
А путлер в крыму построил еще в 2015. Без помпы , криков с телевизора и всяких обещаний.
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19.05.2021 12:37 Відповісти
от кого и чего эта сетка может защитить?
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19.05.2021 12:38 Відповісти
как символ Проект "Стена" готов на 51,4%, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4157
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19.05.2021 12:42 Відповісти
Як це від кого? Їх від нього! Проект "Стена" готов на 51,4%, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9334
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19.05.2021 12:44 Відповісти
От случайных нарушителей, и немного от контрабандистов.
Но точно не от танковых прорывов.
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19.05.2021 12:45 Відповісти
стін, що захищають від танкових проривів, окрім Великої Китайської, не існує в природі
ти про що взагалі?
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19.05.2021 12:48 Відповісти
Как "великая китайская" защитит от прорыва современной армии? Проект "Стена" готов на 51,4%, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2554
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19.05.2021 12:49 Відповісти
він сказав не арміії, а танків
від танків захистить
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19.05.2021 12:50 Відповісти
Современные даже не ядерные средства позволяют изменять рельеф местности. Так что не защитит. Перед тем, как танки идут в прорыв, для них готовятся проходы. Это обычная тактика применения.
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19.05.2021 12:52 Відповісти
боюся, що на Ґрейт Волл знадобиться така кількість тактичних ядерних зарядів, що танкам у такому зараженому радіацією місці робити буде нічого
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19.05.2021 12:54 Відповісти
Ты переоцениваешь это сооружение. Оно практически глинобитное, кроме внешней отделки и некоторых элементов.
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19.05.2021 12:55 Відповісти
боюся, що ти недооцінюєш
але немає різниці:якщо ця стіна - не виключення, то протитанкових стін не існує
що і треба довести
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19.05.2021 12:58 Відповісти
Ценность "крепостных сооружений" нивелировалась на протяжении нескольких сотен лет и примерно сто лет назад сошла практически на "нет", что совпало по времени с появлением танков, но танки не были причиной.
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19.05.2021 13:01 Відповісти
Я бы эти деньги потратил бы на ракетное вооружение для ВСУ, а не на забор.
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19.05.2021 13:03 Відповісти
Учитывая источник и движущую силу этой конкретной войны, эффективнее потратить на мотивацию "ближайшего окружения" к определенным действиям. Точечное воздействие сбережет много времени, нервов и жизней.
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19.05.2021 13:06 Відповісти
05.05.21 09:15 Проекта "Стена" нет, но обустройство границы с Россией еще продолжается, - глава Госпогранслужбы Дейнеко
Проект "Стена" готов на 51,4%, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8109Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что сейчас продолжается обустройство границы с Российской Федерацией. При этом проекта "Стена" нет.

Об этом Дейнеко заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Так проект существует или нет?!
Или главпогранец вообще не в курсе?!
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19.05.2021 12:46 Відповісти
"Сєня гроші вкрав, а стіни немає"
а виходить, що і грошей не крав, і стіна є
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19.05.2021 12:47 Відповісти
По крайней мере ведётся видеонаблюдение и датчики на пересечение.
Так что скрытно и внезапно перейти кацапью не удастся.
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19.05.2021 13:32 Відповісти
а Сеня зайка бабки получил за 100% стены. Глуховский район пункт пропуска Катериновка пограничники скидывались деньгами на эту самую стену. но на нее даже смотреть противно. вот российская в метре от нашей стоит так такое чувство что россияне боятся вторжения. жаль что на данный момент нету фото..
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19.05.2021 23:13 Відповісти
 
 