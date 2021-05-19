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Степанов о своей отставке: "В сессионном зале многие снова пытались "хайпануть""

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Степанов о своей отставке: "В сессионном зале многие снова пытались "хайпануть""

Экс-министр здравоохранения Максим Степанов, которого ВР вчера отправила в отставку, поблагодарил всех медиков, которые в течение очень тяжелого года помогали спасать жизни украинцев.

Слова благодарности Степанов разместил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо президенту Владимиру Зеленскому за поддержку и доверие в течение всего года", - добавил Степанов.

"Я не получил поддержки в сессионном зале, но я получил гораздо больше - поддержку тысяч врачей и простых людей по всей стране. В сессионном зале многие в привычной для себя манере снова пытались "хайпануть". Теперь уже на моей отставке. Каждый ведет себя в меру своего воспитания и психоэмоционального состояния", - отметил он.

"Я покидаю пост с чистым сердцем и совестью. Мы с минимальными потерями преодолели третью волну пандемии, заключили контракты на 42 млн доз вакцин, восстанавливали медицинскую отрасль в кризисных условиях фактически с нуля, почти завершили разработку сертификатов вакцинации, запустили трансплантацию и много других проектов. Все это уже не удастся уничтожить, надеюсь", - пишет Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент поддержал отставку Степанова

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Топ комментарии
+13
Степанов о своей отставке: Я не получил поддержки в сессионном зале, многие снова пытались "хайпануть" - Цензор.НЕТ 517
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19.05.2021 12:41
+9
Шкода,що Стєпанова зняли,у нього було ще стільки планів: шуба з шанхайського барса, піджак з шкіри акули,пальто з тигра альбіноса.
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19.05.2021 12:52
+7
Степанов у цьому процесі тільки кондом, справжні дійові особи - Зеленський і мозок українців.
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19.05.2021 12:43
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Степанов о своей отставке: Я не получил поддержки в сессионном зале, многие снова пытались "хайпануть" - Цензор.НЕТ 517
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19.05.2021 12:41 Ответить
Степанов о своей отставке: Я не получил поддержки в сессионном зале, многие снова пытались "хайпануть" - Цензор.НЕТ 4642
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19.05.2021 12:51 Ответить
Ізголявся на каналі у Ахмєтки Наташі Влащенко
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19.05.2021 12:42 Ответить
цим самим лабав на разогрєві вовиної пресухи
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19.05.2021 12:43 Ответить
Степанов у цьому процесі тільки кондом, справжні дійові особи - Зеленський і мозок українців.
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19.05.2021 12:43 Ответить
птіца ГАВАРУН з сімейства казкових долбодятлів , яка чесно робила фон вові - ТІПАНЕЗАПЯТНАННОМУ
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19.05.2021 12:46 Ответить
а чому ж не хайпонути на такій видатній історичній постаті?
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19.05.2021 12:43 Ответить
Шкода,що Стєпанова зняли,у нього було ще стільки планів: шуба з шанхайського барса, піджак з шкіри акули,пальто з тигра альбіноса.
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19.05.2021 12:52 Ответить
До чего же неблагодарный Зе. Ведь Степанов иго одним из первых привил. Степанов о своей отставке: Я не получил поддержки в сессионном зале, многие снова пытались "хайпануть" - Цензор.НЕТ 6768
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19.05.2021 12:44 Ответить
и этот дебил что то лепечет про чистую совесть Степанов о своей отставке: Я не получил поддержки в сессионном зале, многие снова пытались "хайпануть" - Цензор.НЕТ 3231
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19.05.2021 12:44 Ответить
Давай до свидания, ЗЕбил!
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19.05.2021 12:46 Ответить
Вот ведь народ у нас завистливый! Только начал чувак жить хорошо, так шо, сразу пинками гнать? Прибарахлился по уму, прокладок намастырил. Старался человек, планы на счастливое будущее строил, а вы... Вам бы хайпануть да кристально честного министра, гениального менеджера обидеть.
Скажите кто в курсе: что такого в той куртке, что цена ей как новой машине среднего класса?
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19.05.2021 12:46 Ответить
_Цена таких товаров имеет мало общего с экономически обоснованной стоимостью. Очень мало общего.
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19.05.2021 12:57 Ответить
Это я понимаю! Невозможно сшить куртку такой стоимости, если не использовались драгметаллы. ЧТО именно делает эту куртку такой дорогой? Бренд? Самая крутая соблиная шуба в Киеве 480 000 грн. КАК можно сделать просто куртку ценой 620 000???
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19.05.2021 13:11 Ответить
Сделать лехко! Делаешь куртку за 1000, ну две. И продаёшь болванам понты за 23.
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19.05.2021 13:19 Ответить
первый мастер спорта по борьбе с коронавирусом пошёл.
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19.05.2021 12:50 Ответить
Боролись против Степанова - получим Ляшко. И теперь через более честные фирмы Пинчука будут поставлять вакцину.
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19.05.2021 12:54 Ответить
Нет, они тоже будут говорить что - Степанов про свою відставку: "У сесійній залі багато хто знову намагався "хайпонути"" - Цензор.НЕТ 6441 "поставят вакцины"
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19.05.2021 13:49 Ответить
... " я получил гораздо больше - поддержку тысяч врачей " ...
надеюсь, что медработники тебя заплевали и побили палками - именно такой оплаты заслуживает твоя "работа" ...
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19.05.2021 14:00 Ответить
Як же ви всії їбализа.....
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19.05.2021 14:02 Ответить
Все, забули! не було такого міністра! І досить про нього писати, Амінь! Може у фейсбуку на своїй сторінці розганять хвилю про свою цінність!
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19.05.2021 14:39 Ответить
 
 