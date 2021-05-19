Степанов о своей отставке: "В сессионном зале многие снова пытались "хайпануть""

Экс-министр здравоохранения Максим Степанов, которого ВР вчера отправила в отставку, поблагодарил всех медиков, которые в течение очень тяжелого года помогали спасать жизни украинцев.

Слова благодарности Степанов разместил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо президенту Владимиру Зеленскому за поддержку и доверие в течение всего года", - добавил Степанов.

"Я не получил поддержки в сессионном зале, но я получил гораздо больше - поддержку тысяч врачей и простых людей по всей стране. В сессионном зале многие в привычной для себя манере снова пытались "хайпануть". Теперь уже на моей отставке. Каждый ведет себя в меру своего воспитания и психоэмоционального состояния", - отметил он.

"Я покидаю пост с чистым сердцем и совестью. Мы с минимальными потерями преодолели третью волну пандемии, заключили контракты на 42 млн доз вакцин, восстанавливали медицинскую отрасль в кризисных условиях фактически с нуля, почти завершили разработку сертификатов вакцинации, запустили трансплантацию и много других проектов. Все это уже не удастся уничтожить, надеюсь", - пишет Степанов.

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