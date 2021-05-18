Парламент поддержал отставку Степанова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада уволила министра здравоохранения Максима Степанова.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 292 народных депутатов.
Перед голосованием премьер-министр Денис Шмыгаль внес представление на увольнение Степанова, который во время выступления главы Кабмина разговаривал по телефону.
Выступая с трибуны, Степанов вспомнил о начале эпидемии коронавируса и заявил, что из-за болезни Украина потеряла более 47 тысяч граждан. По его словам, за год команда министерства внедряла стойкую систему по борьбе с COVID-19 и признал, что все было "далеко не идеально".
Говоря о главное причине своей отставки, министр отметил: "Провал вакцинации произошел во всем мире. А мы не изготавливаем собственную вакцину". Он добавил, что страны-производители вакцин сначала закрывали внутренний спрос, а потом уже поставляли их другим странам.
"За 2021 год я спокоен. Мы обеспечены вакцинами", - заверил Степанов.
Он признался, что с удивлением узнал еще одну причину своей отставки - то, что выбивал зарплаты для медиков.
Министр заявил, что у него есть план преодоления пандемии, для чего необходимо две составляющих: время и поддержка парламента.
После выступления Степанова депутаты задавали ему вопросы и высказывали свое мнение по поводу отставки министра.
Народный депутат фракции Голос Ольга Стефанишина напомнила Степанову про все скандалы вокруг него, в частности покупку куртки за 10 тысяч долларов.
"Вы будете сидеть в Украине за ваши грехи или уедете за границу?", - спросила она.
На что Степанов ответил: "Я уже вам говорил, что вежливость и уважение - не ваша сильная сторона". И попросил не распространять фейки.
Пожалуйста, подождите...
ВР, має нести відповідальність за подібні дії.
Придет новый, будет в тему везжать еще год как минимум, потом скажет, дескать я не виноват... Короче говоря , крайнего не найдешь.
95, заметает следы! Грамотно делают. А мы тут с вами погрыземся, поругаем кого то и все.
А кто ответит за геноцид украинского народа?
А Степанова зря убрали. Он конечно не идеал, но тот кто придет ему на смену будет намного хуже!
А верховна зрада цього не знала, коли призначала його міністром охорони здоров'я?
В чому ж його провина?
Чи не в тому, що кодло тих, хто заглядає в очі х*йлу, хто спускає на тормозах державну зраду у вигляді справи "вагнерівців", чиї родичі з упіхом торгують державними посадами, хто не вміє нічого, окрім, як імітувати гру х*єм на роялі, хто успішно знижує ВВП країни, хто ще до приходу Степанова на посаду голови МОЗ перетворив українську медицину на суцільне лихо, тепер шукає цапа-відбувайла?
От і виявляється, що опзж - не єдина загроза безпеці України! Існують ще й т.з. "слуги народу", що поступово отруюють життя цього народу, хто через повну тупість, та нездатність служити народу, а хто...