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Парламент підтримав відставку Степанова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Парламент підтримав відставку Степанова

Верховна Рада звільнила міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 292 народні депутати.

Перед голосуванням прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс подання на звільнення Степанова, який під час виступу голови Кабміну розмовляв по телефону.

Виступаючи з трибуни, Степанов згадав про початок епідемії коронавірусу і заявив, що через хворобу Україна втратила понад 47 тисяч громадян. За його словами, за рік команда міністерства впроваджувала стійку систему по боротьбі з COVID-19 і визнав, що все було "далеко не ідеально".

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Говорячи про головну причину своєї відставки, міністр зазначив: "Провал вакцинації стався в усьому світі. А ми не виготовляємо власну вакцину". Він додав, що країни-виробники вакцин спочатку закривали внутрішній попит, а потім вже поставляли їх іншим країнам.

"За 2021 рік я спокійний. Ми забезпечені вакцинами", - запевнив Степанов.

Він зізнався, що з подивом дізнався ще одну причину своєї відставки - те, що вибивав зарплати для медиків.

Міністр заявив, що у нього є план подолання пандемії, для чого необхідно дві складові: час і підтримка парламенту.

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Після виступу Степанова депутати ставили йому запитання і висловлювали свою думку з приводу відставки міністра.

Народний депутат фракції Голос Ольга Стефанишина нагадала Степанову про всі скандали навколо нього, зокрема придбання куртки за 10 тисяч доларів.

"Ви будете сидіти в Україні за ваші гріхи чи виїдете за кордон?", - запитала вона.

На що Степанов відповів: "Я вже вам казав, що ввічливість і повага - не ваша сильна сторона". І попросив не поширювати фейки.

Читайте також: "Слуга народу" Кравчук про відставку Степанова: В регіонах лікарям наказали підтримати міністра. "Попахує" Радянським Союзом
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Топ коментарі
+55
Степанов еще то пальто, но мы то знаем, что он всего лишь козел отпущения.
Главный виновник тотальной задницы в государстве - зебуин квартальный, который в преддверии итоговой пресс-конференции хочет списать все накопившиеся проблемы на использованных министров-презервативов.
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18.05.2021 18:09
+34
Зелень ищет крайнего на кого можно слить провал вакцинации да и всей анти-ковидной программы. Главное, что бы лохторат схавал
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18.05.2021 18:15
+23
Парламент поддержал отставку Степанова - Цензор.НЕТ 2426
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18.05.2021 18:18
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Пан Шмыгаль, а много ли асфальта на ковидные деньги уложил благодаря тому, что на здоровье народа ... положил???
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18.05.2021 20:44 Відповісти
спочатку ВР назначає міністром людину яка нічого спільного ніколи не мала з міністерством чи індустрією яку вона очолює, та повністю неадекватна та неготова до роботи яку має виконувати, а потім ми дивуємося чому усе так погано.
ВР, має нести відповідальність за подібні дії.
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18.05.2021 20:51 Відповісти
Что день грядущий нам готовит - Степанов мух больше не ловит, сошёлся клином белый свет и этому названья нет. О пандемия ковин вирус - зачем ты всех нас взял за цимус, вакцины и прививок нет и это боле не секрет. Кто же спасёт нас от заразы, возник у всех вопрос так сразу.
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18.05.2021 20:52 Відповісти
ну вот, зима придет, а куртки нету...сволочи! как жить?
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18.05.2021 21:02 Відповісти
😁😁
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18.05.2021 21:51 Відповісти
ЗеЦарь - хороший. Плохих бояр - в отставку. Парламент підтримав відставку Степанова - Цензор.НЕТ 9031
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18.05.2021 23:57 Відповісти
ну и нафига в отставку. Че лучше будет?
Придет новый, будет в тему везжать еще год как минимум, потом скажет, дескать я не виноват... Короче говоря , крайнего не найдешь.
95, заметает следы! Грамотно делают. А мы тут с вами погрыземся, поругаем кого то и все.
А кто ответит за геноцид украинского народа?
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18.05.2021 21:03 Відповісти
А где арест его???
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18.05.2021 21:29 Відповісти
На его совести смерти Украинцев, которых не вакцинировали. И коррупция его всем известна. По справедливости его должны посадить. Украине нужно принять уголовный кодекс Хаммурапи!
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18.05.2021 21:30 Відповісти
Он не впечале, как никак есть свечной заводик у жены, откаты и закаты, хватит как Юге в Лондоне безоблачно проживать. Чтобы ему и всем причастным, эти 47 тыс украинцев снились каждую ночь, а люди проклинали их каждый день.
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18.05.2021 21:37 Відповісти
Ну хоть прибарахлился,ЗЕ тварь.
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18.05.2021 21:50 Відповісти
І все. Все так просто. Тепер він цю "пандемію" буде згадувати як найкращі роки його нікчемного життя. Мавр сделал свойо дело, мавр может уходить....
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18.05.2021 21:56 Відповісти
Поменяли врача на санитара. Ляшко худший вариант!
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18.05.2021 21:56 Відповісти
Вакцинация??? Но украинцы не доверяют вакцинации и не хотят жертвовать своим здоровьем, ради того чтоб Слуги народа и Голос на них наживались. НЕ ХОТЯТ!
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18.05.2021 21:59 Відповісти
Не надо дилетантам и неучам писать на Цензоре. Вакцинация не оправдывает себя не только в Украине, но и во всем мире. Есть такое понятие как "Добавочная смертность", которая происходит от того что из-за завышенного внимания на короновирус не оказывается мед помощь по другим болезням (инфаркты, инсульты, онкология и др). Так вот в Украине "добавочная смертность" в несколько раз превышает смертность по причине COVID-19.
А Степанова зря убрали. Он конечно не идеал, но тот кто придет ему на смену будет намного хуже!
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18.05.2021 22:07 Відповісти
Вот знаешь, что нельзя, а пишешь ))))
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19.05.2021 08:15 Відповісти
Без лоха и жизнь плоха. Зато Степанова теперь есть куртка за 10 000 долларов Парламент підтримав відставку Степанова - Цензор.НЕТ 4125
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18.05.2021 22:31 Відповісти
Прибарахлился чувак теперь на вольные хлеба... Парламент підтримав відставку Степанова - Цензор.НЕТ 4787
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18.05.2021 22:36 Відповісти
Пандемія це надзвичайна ситуація повну відповідальність за зрив вакцинації несе перша особа держави. В Ізраїлі, Канаді, Чиле, ..... теж не виробляють свою вакцину, а ситуація зовсім інша.
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18.05.2021 22:48 Відповісти
Кстати вакцинированые в Израиле, Канаде, Чили и др. болеют Ковид точно так же как и невакцинированные. Точную статистику для сравнения не скажу, но болеют и достаточно часто, не единичные случаи.
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19.05.2021 09:09 Відповісти
так посмотри точную статистику. В Израиле, где всех желающих привили, 18 случаев на 1 млн. за неделю. А в Украине 820. 4 столбик https://www.worldometers.info/coronavirus/weekly-trends/
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19.05.2021 09:28 Відповісти
Тільки так можна перемогти пандемію. Смерть мед робітників на його совісті.
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18.05.2021 23:55 Відповісти
курточка оказалась не по размеру)
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19.05.2021 00:02 Відповісти
Парламент підтримав відставку Степанова - Цензор.НЕТ 6171
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19.05.2021 00:15 Відповісти
Ну не геній Степанов! Не геній...
А верховна зрада цього не знала, коли призначала його міністром охорони здоров'я?
В чому ж його провина?
Чи не в тому, що кодло тих, хто заглядає в очі х*йлу, хто спускає на тормозах державну зраду у вигляді справи "вагнерівців", чиї родичі з упіхом торгують державними посадами, хто не вміє нічого, окрім, як імітувати гру х*єм на роялі, хто успішно знижує ВВП країни, хто ще до приходу Степанова на посаду голови МОЗ перетворив українську медицину на суцільне лихо, тепер шукає цапа-відбувайла?
От і виявляється, що опзж - не єдина загроза безпеці України! Існують ще й т.з. "слуги народу", що поступово отруюють життя цього народу, хто через повну тупість, та нездатність служити народу, а хто...
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19.05.2021 06:22 Відповісти
Степанов не Гений, зато Ляшко Гний!!!
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19.05.2021 16:27 Відповісти
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