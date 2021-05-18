Парламент підтримав відставку Степанова
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Верховна Рада звільнила міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 292 народні депутати.
Перед голосуванням прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс подання на звільнення Степанова, який під час виступу голови Кабміну розмовляв по телефону.
Виступаючи з трибуни, Степанов згадав про початок епідемії коронавірусу і заявив, що через хворобу Україна втратила понад 47 тисяч громадян. За його словами, за рік команда міністерства впроваджувала стійку систему по боротьбі з COVID-19 і визнав, що все було "далеко не ідеально".
Говорячи про головну причину своєї відставки, міністр зазначив: "Провал вакцинації стався в усьому світі. А ми не виготовляємо власну вакцину". Він додав, що країни-виробники вакцин спочатку закривали внутрішній попит, а потім вже поставляли їх іншим країнам.
"За 2021 рік я спокійний. Ми забезпечені вакцинами", - запевнив Степанов.
Він зізнався, що з подивом дізнався ще одну причину своєї відставки - те, що вибивав зарплати для медиків.
Міністр заявив, що у нього є план подолання пандемії, для чого необхідно дві складові: час і підтримка парламенту.
Після виступу Степанова депутати ставили йому запитання і висловлювали свою думку з приводу відставки міністра.
Народний депутат фракції Голос Ольга Стефанишина нагадала Степанову про всі скандали навколо нього, зокрема придбання куртки за 10 тисяч доларів.
"Ви будете сидіти в Україні за ваші гріхи чи виїдете за кордон?", - запитала вона.
На що Степанов відповів: "Я вже вам казав, що ввічливість і повага - не ваша сильна сторона". І попросив не поширювати фейки.
Будь ласка, зачекайте...
ВР, має нести відповідальність за подібні дії.
Придет новый, будет в тему везжать еще год как минимум, потом скажет, дескать я не виноват... Короче говоря , крайнего не найдешь.
95, заметает следы! Грамотно делают. А мы тут с вами погрыземся, поругаем кого то и все.
А кто ответит за геноцид украинского народа?
А Степанова зря убрали. Он конечно не идеал, но тот кто придет ему на смену будет намного хуже!
А верховна зрада цього не знала, коли призначала його міністром охорони здоров'я?
В чому ж його провина?
Чи не в тому, що кодло тих, хто заглядає в очі х*йлу, хто спускає на тормозах державну зраду у вигляді справи "вагнерівців", чиї родичі з упіхом торгують державними посадами, хто не вміє нічого, окрім, як імітувати гру х*єм на роялі, хто успішно знижує ВВП країни, хто ще до приходу Степанова на посаду голови МОЗ перетворив українську медицину на суцільне лихо, тепер шукає цапа-відбувайла?
От і виявляється, що опзж - не єдина загроза безпеці України! Існують ще й т.з. "слуги народу", що поступово отруюють життя цього народу, хто через повну тупість, та нездатність служити народу, а хто...