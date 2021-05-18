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Рада звільнила міністра економіки Петрашка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада звільнила міністра економіки Петрашка

Парламент підтримав відставку міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігоря Петрашка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 280 народних депутатів.

Перед голосуванням міністр відзвітував перед парламентом про досягнення свого відомства. За його словами, вдалося стабілізувати економіку в умовах пандемії і забезпечити її функціонування "без кардинальних потрясінь".

Під час запитань до доповідача голова фракції "Голос" Ярослав Железняк запитав міністра, чому він мовчав, коли уряд приймав руйнуючі для бізнесу рішення, зокрема введення карантину вихідного дня. На що Петрашко відповів, що міністерство під час пандемії "добре виконувало свої функції".

Нагадаємо, 14 травня 2021 року стало відомо, що міністр економіки Петрашко та інфраструктури Криклій написали заяви про відставку. Також цього ж дня в Раду надійшло подання про відставку Степанова. Пізніше стало відомо, що міністром економрозвитку планують призначити Любченка, а інфраструктури Кубракова.

Напомним, 14 мая 2021 года стало известно, что министр экономики Петрашко и инфраструктуры Криклий написали заявления об отставке. Также в этот же день в Раду поступило представление об отставке Степанова. Позже стало известно, что министром экономразвития планируют назначить Любченко, а инфраструктуры Кубракова.
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Вистава лялькового балагана триває!!!Запасаємось попкорном!!!)))
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18.05.2021 17:25 Відповісти
Ексчендж працює,міняють шило на мило !!!)))
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18.05.2021 17:26 Відповісти
мабуть багато " еканоміл"... Рада уволила министра экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 9484
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18.05.2021 17:29 Відповісти
А хто це такий? Рада уволила министра экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 8409
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18.05.2021 17:36 Відповісти
Жена Петрашко - гражданка РФ !!!!!!!!!!!!!!!!!
Вопросы есть ????
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18.05.2021 17:37 Відповісти
Це неважливо. Головне, що про нього взнали тільки тоді, коли вигнали. Робітничок, блін...
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18.05.2021 17:48 Відповісти
Он не любил игру на пианино.
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18.05.2021 17:39 Відповісти
Немає економіки - немає і міністра. Навіщо "лишній рот".
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18.05.2021 17:49 Відповісти
Петрашко не худший и не лучший из кодлана Коломойского.Такой же предатель и вор.Семь лет работы на зашкварные российские конторы, одна из которых "отмывала" деньги для окружения Путина, - журналист Бабинец о новом министре экономики Петрашко./ Новый министр экономики Петрашко не указал в декларации дом под Киевом, квартиру в Москве и две машины, - "Схемы"
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18.05.2021 17:54 Відповісти
 
 