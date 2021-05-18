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Рада уволила министра экономики Петрашко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада уволила министра экономики Петрашко

Парламент поддержал отставку министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 280 народных депутатов.

Перед голосованием министр отчитался перед парламентом о достижениях своего ведомства. По его словам, удалось стабилизировать экономику в условиях пандемии и обеспечить ее функционирование "без кардинальных потрясений".

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В ходе вопросов к докладчику глава фракции "Голос" Ярослав Железняк спросил министра, почему он молчал, когда правительство принимало разрушающие для бизнеса решения, в частности введение карантина выходного дня. На что Петрашко ответил, что министерство во время пандемии "хорошо выполняло свои функции".

Напомним, 14 мая 2021 года стало известно, что министр экономики Петрашко и инфраструктуры Криклий написали заявления об отставке. Также в этот же день в Раду поступило представление об отставке Степанова. Позже стало известно, что министром экономразвития планируют назначить Любченко, а инфраструктуры Кубракова.

Автор: Анна Судак
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Вистава лялькового балагана триває!!!Запасаємось попкорном!!!)))
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18.05.2021 17:25 Ответить
Ексчендж працює,міняють шило на мило !!!)))
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18.05.2021 17:26 Ответить
мабуть багато " еканоміл"... Рада уволила министра экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 9484
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18.05.2021 17:29 Ответить
А хто це такий? Рада уволила министра экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 8409
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18.05.2021 17:36 Ответить
Жена Петрашко - гражданка РФ !!!!!!!!!!!!!!!!!
Вопросы есть ????
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18.05.2021 17:37 Ответить
Це неважливо. Головне, що про нього взнали тільки тоді, коли вигнали. Робітничок, блін...
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18.05.2021 17:48 Ответить
Он не любил игру на пианино.
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18.05.2021 17:39 Ответить
Немає економіки - немає і міністра. Навіщо "лишній рот".
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18.05.2021 17:49 Ответить
Петрашко не худший и не лучший из кодлана Коломойского.Такой же предатель и вор.Семь лет работы на зашкварные российские конторы, одна из которых "отмывала" деньги для окружения Путина, - журналист Бабинец о новом министре экономики Петрашко./ Новый министр экономики Петрашко не указал в декларации дом под Киевом, квартиру в Москве и две машины, - "Схемы"
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18.05.2021 17:54 Ответить
 
 